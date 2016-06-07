Mükemmel bir taş ev projesi

Bu gün eski ve geleneksel bir taş evin modern ve şık bir şekilde dekore edilerek nasıl eski ile modernin zarif bir bir şekilde uyum sağladığına şahit olacaksınız. Taş kayaların içine oyularak inşa edilmiş olan bu ev günümüzün teknolojisi ve modasına göre dekore edilmiş, sonuç olarak herkesin büyülendiği güzellikte bir ev ortaya çıkarılmış. Çevre düzenlemesi, havuzu, odaları ve duvar dekorasyonları ile sizlere muhteşem bir güzellik sunan bu evi gördüğünüzde mest olacak ve bu evde yaşamak isteyeceksiniz. Homify farkıyla inceleyeceğiniz bu evin benzerleri ülkemizde Kapadokya bölgesinde görülse de şehirlerde çok nadir olarak bulunmaktadır.