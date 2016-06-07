Mükemmel bir taş ev projesi

Bu gün eski ve geleneksel bir taş evin modern ve şık bir şekilde dekore edilerek nasıl eski ile modernin zarif bir bir şekilde uyum sağladığına şahit olacaksınız. Taş kayaların içine oyularak inşa edilmiş olan bu ev günümüzün teknolojisi ve modasına göre dekore edilmiş, sonuç olarak herkesin büyülendiği güzellikte bir ev ortaya çıkarılmış. Çevre düzenlemesi, havuzu, odaları ve duvar dekorasyonları ile sizlere muhteşem bir güzellik sunan bu evi gördüğünüzde mest olacak ve bu evde yaşamak isteyeceksiniz. Homify farkıyla inceleyeceğiniz bu evin benzerleri ülkemizde Kapadokya bölgesinde görülse de şehirlerde çok nadir olarak bulunmaktadır.
Evin içine adım attığınızda odaları bir birine bağlayan iç avlu ile karşılaşıyorsunuz. Bu alan da oldukça sade bir şekilde düzenlenerek görsellik oluşturmak için eski at arabası tekerlekleri yerleştirilmiş ve eski bir halı ile dekorasyon tamamlanmış. Kapılar taş renginin aksine gri renge boyanarak şık ve zarif bir tercih yapılmış.
Evin bahçesi oldukça sade bir şekilde düzenlenmiş ve bahçe içinde yer alan toprağın üzerine taşlar dizilerek bir yürüyüş yolu oluşturulmuş. Bahçenin girişinden evin ana girişine kadar yapılan yürüyüş yolu bahçe de otlar büyüdükten sonra çok şık ve çok doğal bir görünüme kavuşacaktır. Bahçe duvarı da taşlardan yapılarak evin ana inşa malzemesi ile doğallık ve uyum bozulmamış.
Eve sonradan bir havuz yapılarak modern villa ve dubleks ev görüntüsü kazandırılmış. Havuz geniş bir havuz olarak inşa edilerek havuzun kenarına güneşlenmek ve dinlenmek amaçlı şezlonglar yerleştirilerek ev sahiplerinin keyif yapması sağlanmış. Ayrıca havuz dekorasyonu turkuaz renkli fayanslar ile yapılmış ve suyun renginin sürekli turkuaz renkte olması sağlanarak görsellik kazandırılmış.
Evin ön avlusu resimdeki gibi sade ve düzenli bir şekilde dizayn edilmiş. Ayrıca Geniş bir avlu ve taş duvarlardan oluşan ön avlu aynı zamanda evin giriş kısmının bulunduğu alan. Dış duvarları sıvanmış olan evin avlu kısmı istenildiğinde aydınlatma yapılarak daha estetik bir avlu haline getirilebilir.
Evin mutfağı kemerli bir yapısı sahip çatısı ile standart mutfakların dışına çıkıyor. Taş duvarların doğallığı ve zarifliği ön plana çıksın diye mutfak dolabı yerine sadece mutfak tezgahı tercih edilmiş. Taş rengi ile uyumlu olan mutfak tezgahı zemin kaplama taşları ile de uyumlu olduğundan ortaya estetik bir renk uyumu çıkmış.
Yatak odası bölümü bir yatak ve iki komodin ile dekore edilmiş ve basit çizgilere sahip olacak şekilde dizayn edilerek evin diğer bölümleri ile uyumlu hale getirilmiş. Taş rengi yatak örtüsü ve uyumlu tonlardaki ahşap komodinler evin genel dekorasyonu ile de uyumlu olduklarından görselliği artırmış. Zemin kaplama fayansları küçük boyutlarda tercih edilmiş ve renk uyumuna dikkat edilerek görsellik korunmuş.
Evin eski ile modern uyumunun en güzel olarak betimlendiği bölüm banyosudur. Banyo da taş evin içine modern bir duş kabini konulmuş ve modern klozet ve lavabo ile de desteklenmiş. Böylece eski bir yapı içine modern bir banyo yapılarak muhteşem bir güzellik ortaya çıkarılmış.