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Giyinme odası dekorasyonu için 6 örnek

ümit atdağ ümit atdağ
APARTMENT/6, ONE STUDIO ONE STUDIO İskandinav Giyinme Odası
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Evinizde yatak odasını hem yatak odası olarak hem de giyinme odası olarak kullanma zorunda kalanlardansanız yeni bir eve taşındığınızda fazla odalardan birini hemen giyinme odası olarak dekore edip hayatınızın geri kalanını giyinme odasına sahip bir birey olarak geçirmelisiniz.  Giyinme odası dekorasyonu evin genel dekorasyonundan farklı olarak çekmecelerin dolapların ve masaların çok fazla bulunduğu, elbise askılıklarının, kıyafetlerin  kalabalık bir görüntü oluşturduğu alanlardır. Bu nedenle giyinme odaları daha dikkatli bir şekilde dekore edilmeli ve fonksiyonel kullanım alanları oluşturulmalıdır. Homify tarafından 6 farklı giyinme odası dekorasyonu sizlere sunularak giyinme odanızı dekore ederken dikkat etmeniz gereken noktaların önemi beliritilmiştir. Bu noktalara dikkat edip titiz bir çalışma ile estetik ve işlevsel bir giyinme odası dekorasyonu yapabilirsiniz.

Beyaz ve ahşap kombinasyonu

Vestidores y Closets, Interioriza Interioriza Giyinme OdasıDepo
Interioriza

Interioriza
Interioriza
Interioriza

Giyinme odasında yer alması gereken elbise dolapları, raflar, askılıklar için hepsinin bir arada olduğu beyaz ile ahşabın estetik bir uyum içinde kotarıldığı bir elbise dolabı tercih edebilir, bu dolabı duvar boyunca uzatabilirsiniz.   Çekmeceleri, rafları, kapalı muhafaza alanı ve gömlekler için askılı bölümü ile işlevsel ve bütün ihtiyaçlarınıza cevap veren bu dolap renkleri ve uyumu ile de çok şık duruyor.

Doğal dolaplar

APARTMENT/6, ONE STUDIO ONE STUDIO İskandinav Giyinme Odası
ONE STUDIO

ONE STUDIO
ONE STUDIO
ONE STUDIO

Giyinme odanızı dekore ederken genişliğine göre bir orta masa ekleyebilir ve doğal dolap kombinasyonu ile hem ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz hem de giyinme odanızın zarif bir kombinasyon ile şık bir giyinme odası olmasını sağlayabilirsiniz. Tamamen açık olan askılıkları, ayakkabı rafları, ora masa düzeni ile muhteşem bir giyinme odası dekorasyonu yapabilirsiniz.

Ahşabın zarafeti

Casa Basaltica, grupoarquitectura grupoarquitectura Minimalist Giyinme Odası
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

Giyinme odası her ne kadar elbise odası olsa da bir yaşam alanı olarak kabul edilmelidir. Yaşam alanı dekorasyonları zarif ve estetik bir şekilde yapılmalı ve doğal olmasına özen gösterilmelidir. Resimde yer alan giyinme odası dekorasyonunda zarafeti üst nokta da olan ahşaplar kullanılmış ve sonuç olarak hem fonksiyonel hem de işlevsel bir giyinme odası dekorasyonu çıkarılmış.

İşlevsel ve şık

Recamara y Vestidor Moderno, Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño Modern Giyinme Odası
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño

Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño

Giyinme odası ihtiyaçlarınıza cevap verebilmeli ve aynı zamanda işlevsel olmalıdır. Aksi takdirde kullanışsız bir odadan öteye geçmeyecektir. Bu nedenle resimdeki gibi her ihtiyaca cevap verebilen ayakkabılar, elbiseler ve gömlekleri bir arada düzenli bir şekilde muhafaza edebileceğiniz ve aynı zamanda geniş alanlar bırakabileceğiniz bir giyinme odası dekorasyonu yapabilirsiniz.

Raf odası

Veramonte I, Sobrado + Ugalde Arquitectos Sobrado + Ugalde Arquitectos Eklektik Giyinme Odası
Sobrado + Ugalde Arquitectos

Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos

Giyinme odanız dar bir oda ise yapmanız gereken duvar raflarını bolca kullanmak ve odanın genişliğini maksimum düzeyde tutmaktır. Ayrıca elbiseleriniz katlayarak daha fazla elbise muhafaza etmenizin önünü açan raf sistemi ile başka eşyalarınızı da burada muhafaza edebilirsiniz.

Baştan sona dolap

APARTAMENTO URBANO, Maxma Studio Maxma Studio Modern Giyinme Odası
Maxma Studio

Maxma Studio
Maxma Studio
Maxma Studio

Evinizin giyinme odası için ayrılan bölümü resimdeki gibi ince uzun bir oda ise duvarın birisini baştan sona dolap ile kaplayarak  diğer tarafı da askılık olarak dizayn ederek muhteşem güzellikte ve estetikte aynı zamanda işlevsel bir giyinme odasına sahip olabilirsiniz. Dolap için kullanılacak malzeme rengi seçimine dikkat ettiğinizde resimdeki gibi doğal bir giyinme odası sahibi olabilirsiniz.

Hayallerinizi süsleyecek güzellikte bir evle tanışmaya ne dersiniz?
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