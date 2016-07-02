Giyinme odası dekorasyonu için 6 örnek

Evinizde yatak odasını hem yatak odası olarak hem de giyinme odası olarak kullanma zorunda kalanlardansanız yeni bir eve taşındığınızda fazla odalardan birini hemen giyinme odası olarak dekore edip hayatınızın geri kalanını giyinme odasına sahip bir birey olarak geçirmelisiniz. Giyinme odası dekorasyonu evin genel dekorasyonundan farklı olarak çekmecelerin dolapların ve masaların çok fazla bulunduğu, elbise askılıklarının, kıyafetlerin kalabalık bir görüntü oluşturduğu alanlardır. Bu nedenle giyinme odaları daha dikkatli bir şekilde dekore edilmeli ve fonksiyonel kullanım alanları oluşturulmalıdır. Homify tarafından 6 farklı giyinme odası dekorasyonu sizlere sunularak giyinme odanızı dekore ederken dikkat etmeniz gereken noktaların önemi beliritilmiştir. Bu noktalara dikkat edip titiz bir çalışma ile estetik ve işlevsel bir giyinme odası dekorasyonu yapabilirsiniz.