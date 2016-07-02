Giyinme odası dekorasyonu için 6 örnek

Evinizde yatak odasını hem yatak odası olarak hem de giyinme odası olarak kullanma zorunda kalanlardansanız yeni bir eve taşındığınızda fazla odalardan birini hemen giyinme odası olarak dekore edip hayatınızın geri kalanını giyinme odasına sahip bir birey olarak geçirmelisiniz. Giyinme odası dekorasyonu evin genel dekorasyonundan farklı olarak çekmecelerin dolapların ve masaların çok fazla bulunduğu, elbise askılıklarının, kıyafetlerin kalabalık bir görüntü oluşturduğu alanlardır. Bu nedenle giyinme odaları daha dikkatli bir şekilde dekore edilmeli ve fonksiyonel kullanım alanları oluşturulmalıdır. Homify tarafından 6 farklı giyinme odası dekorasyonu sizlere sunularak giyinme odanızı dekore ederken dikkat etmeniz gereken noktaların önemi beliritilmiştir. Bu noktalara dikkat edip titiz bir çalışma ile estetik ve işlevsel bir giyinme odası dekorasyonu yapabilirsiniz.
Giyinme odasında yer alması gereken elbise dolapları, raflar, askılıklar için hepsinin bir arada olduğu beyaz ile ahşabın estetik bir uyum içinde kotarıldığı bir elbise dolabı tercih edebilir, bu dolabı duvar boyunca uzatabilirsiniz. Çekmeceleri, rafları, kapalı muhafaza alanı ve gömlekler için askılı bölümü ile işlevsel ve bütün ihtiyaçlarınıza cevap veren bu dolap renkleri ve uyumu ile de çok şık duruyor.
Giyinme odanızı dekore ederken genişliğine göre bir orta masa ekleyebilir ve doğal dolap kombinasyonu ile hem ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz hem de giyinme odanızın zarif bir kombinasyon ile şık bir giyinme odası olmasını sağlayabilirsiniz. Tamamen açık olan askılıkları, ayakkabı rafları, ora masa düzeni ile muhteşem bir giyinme odası dekorasyonu yapabilirsiniz.
Giyinme odası her ne kadar elbise odası olsa da bir yaşam alanı olarak kabul edilmelidir. Yaşam alanı dekorasyonları zarif ve estetik bir şekilde yapılmalı ve doğal olmasına özen gösterilmelidir. Resimde yer alan giyinme odası dekorasyonunda zarafeti üst nokta da olan ahşaplar kullanılmış ve sonuç olarak hem fonksiyonel hem de işlevsel bir giyinme odası dekorasyonu çıkarılmış.
Giyinme odası ihtiyaçlarınıza cevap verebilmeli ve aynı zamanda işlevsel olmalıdır. Aksi takdirde kullanışsız bir odadan öteye geçmeyecektir. Bu nedenle resimdeki gibi her ihtiyaca cevap verebilen ayakkabılar, elbiseler ve gömlekleri bir arada düzenli bir şekilde muhafaza edebileceğiniz ve aynı zamanda geniş alanlar bırakabileceğiniz bir giyinme odası dekorasyonu yapabilirsiniz.
Giyinme odanız dar bir oda ise yapmanız gereken duvar raflarını bolca kullanmak ve odanın genişliğini maksimum düzeyde tutmaktır. Ayrıca elbiseleriniz katlayarak daha fazla elbise muhafaza etmenizin önünü açan raf sistemi ile başka eşyalarınızı da burada muhafaza edebilirsiniz.
Evinizin giyinme odası için ayrılan bölümü resimdeki gibi ince uzun bir oda ise duvarın birisini baştan sona dolap ile kaplayarak diğer tarafı da askılık olarak dizayn ederek muhteşem güzellikte ve estetikte aynı zamanda işlevsel bir giyinme odasına sahip olabilirsiniz. Dolap için kullanılacak malzeme rengi seçimine dikkat ettiğinizde resimdeki gibi doğal bir giyinme odası sahibi olabilirsiniz.