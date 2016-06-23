Ayakkabıları koymak için pratik çözümler

Giyinme odası ve antre gibi alanların olmazsa olmaz mobilyası ayakkabılıklar için birbirinden farklı ve şık alternatifler görmeye ne dersiniz? Homify ekibi olarak bu yazımızı ayakkabılarınızı kolay ve sağlıklı bir şekilde muhafaza edebileceğiniz ayakkabılık alternatiflerine ayırıyoruz. Eğer giyinme odası ve antre dekorasyonunuza yeni başlıyorsanız bu modelleri görmeden mobilya alış verişine çıkmayın.

Giysi dolabımızın en çok yer kaplayan ve bakım isteyen üyeleri ayakkabılarımızdır. Hem de zarar görmeyecek hem de etrafa zarar vermeyecek şekilde depolamak için onlara özel üretilmiş depolama alanları kullanmak gerekir. Ayakkabılar için en uygun depolama alanlarını tanıtmaya başlamadan önce kendin yap usulu ile de muhteşem ayakkabı dolapları üretebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Kullanılmayan bir dolabı bölmelere ayırarak ayakkabılık yapabilir ya da sepet ve kutuları raflar üzerine yerleştirerek ayakkabılık haline getirebilirsiniz. Bütün bu çözümler ayakkabılarınızı daha temiz ve sağlıklı bir şekilde saklamanızı sağlayacaktır. Ayrıca son bir uyarı olarak kullanılmış ayakkabıları havalandırmadan dolaplara kaldırmamaya özen gösterin ve mümkün olduğunca hava alabilecek saklama alanları tercih edin.

Giyinme odası dekorasyonu ile birlikte yatak odanızı da yenilemek istiyorsanız birbirinden güzel yatak odası modelleri bulabileceğiniz “Nefes kesici güzellikte 7 yatak odası örneği” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.