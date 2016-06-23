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Ayakkabıları koymak için pratik çözümler

Homify Homify
Muebles zapateros clásicos - Ámbar Muebles, Paco Escrivá Muebles Paco Escrivá Muebles Giyinme OdasıDepo
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Giyinme odası ve antre gibi alanların olmazsa olmaz mobilyası ayakkabılıklar için birbirinden farklı ve şık alternatifler görmeye ne dersiniz? Homify ekibi olarak bu yazımızı ayakkabılarınızı kolay ve sağlıklı bir şekilde muhafaza edebileceğiniz ayakkabılık alternatiflerine ayırıyoruz. Eğer giyinme odası ve antre dekorasyonunuza yeni başlıyorsanız bu modelleri görmeden mobilya alış verişine çıkmayın.

Giysi dolabımızın en çok yer kaplayan ve bakım isteyen üyeleri ayakkabılarımızdır. Hem de zarar görmeyecek hem de etrafa zarar vermeyecek şekilde depolamak için onlara özel üretilmiş depolama alanları kullanmak gerekir. Ayakkabılar için en uygun depolama alanlarını tanıtmaya başlamadan önce kendin yap usulu ile de muhteşem ayakkabı dolapları üretebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Kullanılmayan bir dolabı bölmelere ayırarak ayakkabılık yapabilir ya da sepet ve kutuları raflar üzerine yerleştirerek ayakkabılık haline getirebilirsiniz. Bütün bu çözümler ayakkabılarınızı daha temiz ve sağlıklı bir şekilde saklamanızı sağlayacaktır. Ayrıca son bir uyarı olarak kullanılmış ayakkabıları havalandırmadan dolaplara kaldırmamaya özen gösterin ve mümkün olduğunca hava alabilecek saklama alanları tercih edin.

Giyinme odası dekorasyonu ile birlikte yatak odanızı da yenilemek istiyorsanız birbirinden güzel yatak odası modelleri bulabileceğiniz “Nefes kesici güzellikte 7 yatak odası örneği” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

Giyinme odası için raf sistemleri

квартира в ЖК «КОНТИНЕНТАЛЬ», KOSHKA INTERIORS KOSHKA INTERIORS Eklektik Giyinme Odası
KOSHKA INTERIORS

KOSHKA INTERIORS
KOSHKA INTERIORS
KOSHKA INTERIORS

Giyinme odalarının en önemli mobilyası hemen her yerde bulabileceğiniz basit raf sistemleridir. Yalnızca ayakkabılar için değil, birçok aksesuar ve eşyanız için de raflar muhteşem bir kullanım kolaylığı sunacaktır. Bu nedenle giyinme odası dekorasyonuna başlıyorsanız bir köşeye mutlaka raf yaptırmalısınız. Dekorasyonunuzun stil ve rengine uygun olacak bir malzeme seçerek kolayca raf yaptırabilirsiniz.

Çok amaçlı askılıklar

Askılık&Giyinme Odası, Gepettonun Atölyesi Gepettonun Atölyesi Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler
Gepettonun Atölyesi

Askılık&Giyinme Odası

Gepettonun Atölyesi
Gepettonun Atölyesi
Gepettonun Atölyesi

Giysi ve şemsiye, şapka gibi aksesuarlarınız için ideal olan askılıkları basit bir sepet veya raf ile çok amaçlı bir askılığa dönüştürebilirsiniz. Başlı başına bir dolap işlevi gören bu askılıklar ayakkabılarınız için de son derece kullanışlı ve ferah olacaktır. Özellikle modern, endüstriyel ve iskandinav stil dekorasyonlara uyum sağlayan bu askılıkları mutlaka değerlendirin.

Fonksiyonel ayakkabı dolapları

Muebles zapateros clásicos - Ámbar Muebles, Paco Escrivá Muebles Paco Escrivá Muebles Giyinme OdasıDepo
Paco Escrivá Muebles

Paco Escrivá Muebles
Paco Escrivá Muebles
Paco Escrivá Muebles

Ayakkabı muhafaza etmenin en şık yolu bu retro dolaplar olabilir. Depolama şekli nedeniyle ayakkabılar için son derece uygun olan bu dolap üstelik az yer kaplayan bir mobilyadır. Farklı stil ve renklerde bu tip dolapları kolayca bulabilirsiniz. Ayrıca marangozlar yardımı ile dilediğiniz modeli siz de yaptırabilirsiniz.

Portmantolar

SO EVI, DICLE HOKENEK ARCHITECTURE DICLE HOKENEK ARCHITECTURE Modern Koridor, Hol & Merdivenler
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE

SO EVI

DICLE HOKENEK ARCHITECTURE
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE

Hem aksesuarlar hem de ayakkabılar için harika bir muhafaza alanı olan portmantolar vestiyer amaçlı kullanılan en yaygın mobilyadır. Hemen hepimizin evinin girişinde bulunan portmantoları her stilde, renkte ve malzemede bulabiliriz. Eğer bir giyinme odası tasarlamayı planlamıyorsanız antreye yerleştireceğiniz fonksiyonel bir portmanto ile ayakkabılık sorununu çözebilirsiniz.

Merdiven altlarını değerlendirin

Innovative storage solutions. homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler built-in storage,space saving furniture
homify

Innovative storage solutions.

homify
homify
homify

Evinizin girişinde buluna merdivenlerin altını sakın boş bırakmayın. Marangozdan alacağınız basit bir yardım ile merdiven altını muhteşem depolama alanlarına ve hatta ayakkabılığa dönüştürebilirsiniz.

Giyinme odaları için dolaplar

Başkent Premium Örnek Daire, Hayal Mimarlık Mühendislik Proje İnş.San. Tic. Ltd.Şti. Hayal Mimarlık Mühendislik Proje İnş.San. Tic. Ltd.Şti. Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler
Hayal Mimarlık Mühendislik Proje İnş.San. Tic. Ltd.Şti.

Başkent Premium Örnek Daire

Hayal Mimarlık Mühendislik Proje İnş.San. Tic. Ltd.Şti.
Hayal Mimarlık Mühendislik Proje İnş.San. Tic. Ltd.Şti.
Hayal Mimarlık Mühendislik Proje İnş.San. Tic. Ltd.Şti.

Giyinme odası dekorasyonu yapanlar için küçük bir öneri de şık kutular olabilir. Dekorasyonunuza uygun olacak şekilde seçeceğiniz şık kutuları ayakkabılarınız ve aksesuarlarınız için kullanabilirsiniz. Üstelik bu kutular giyinme odanızı daha derli toplu ve şık gösterecektir.

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Dekoratif raf ve askılıklar – 1

Raumwunder, Connox Connox Koridor, Hol & MerdivenlerElbise Askısı & Gardroplar
Connox

Connox
Connox
Connox

Kendin yap projelerine bir göz atarak buna benzer onlarca raf ve askılık modeli bulabilirsiniz. Basit kutular veya kasaları kullanarak ayakkabı muhafaza alanları yapabilir duvara asacağınız şık askılıklar ile dekorunuzu tamamlayabilirsiniz.

Dekoratif raf ve askılıklar – 2

Products, Maze Interior Maze Interior Koridor, Hol & MerdivenlerElbise Askısı & Gardroplar
Maze Interior

Products

Maze Interior
Maze Interior
Maze Interior

Kutu ve kasaları kullanabildiğiniz gibi tel veya ferforje sepetleri de ayakkabı muhafaza alanı olarak değerlendirebilirsiniz. Üstelik bu şekilde hazırlanmış bir köşe size göz alıcı bir duvar dekorasyonunu da beraberinde getirecektir.

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