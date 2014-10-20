Avrupa'ya tatil kaçamakları

Çok çalışılmış bir dönemin ardından tatile çıkmak kadar rahatlatıcı bir şey yoktur. Avrupa da yaz-kış her zevke uygun tatil seçenekleri sunan bir coğrafya olarak karşımıza çıkıyor. Ucuz bilet satan havayollarının ve uygun fiyatlı turların yaygınlaşmasıyla Avrupa, uzun süredir tatilcilerin gözdesi konumunda. Dünyanın en iyi kayak tesislerine, plajlarına, sayısız tarihi güzelliğe, farklı lezzetlere ve kültürlere ev sahipliği yapan Avrupa coğrafyası, hayallerinizi zorlayacak seçeneklerle karşımıza çıkıyor. Şimdi arkanıza yaslanın ve İtalyan Alplerinden, İspanyol plajlarına, oradan da Alman ormanlarına uzanan inanılmaz tatil evlerinin tadını çıkarın. Bir sonraki tatiliniz için önemli bir fikir edineceğinize şüphe yok!
Cogolo di Pejo, kuzey İtalya'da Alpler üzerindeki bir kayak kasabası. Önemli bir kış tatil merkezi olarak hem yerli, hem de dünyanın pek çok tarafından gelen turistlerin gözdesi konumunda. Fotoğrafta da gördüğünüz gibi yaz aylarında da Alpler'in bu köşesi, doğa tutkunları arasında oldukça popüler. Bunun gibi dağ evleri, yıkım tehdidiyle karşı karşıya olsalar da yerel halkın tepkisi sonucunda koruma altına alınmışlar. Günümüzde bu fotoğraftaki ev, en ince ayrıntısına kadar restore edilmiş, modern eklemelerin yanı sıra tarihi dağ evi havasını da korumuş.
Akdeniz'in en büyük adası olan Sardinya'nın çevresinde pek çok ufak ve güzel ada da bulunuyor. Bunlardan biri olan La Maddalena, Sardinya'nın kuzeyinde yer alıyor ve bir kartpostaldan alınmış gibi duran plajlarıyla tanınıyor. Yaz aylarını sıcak ve yağışsız geçiren bu ada, ideal bir tatil noktası olarak göze çarpıyor. Bu villada da La Maddalena'nın tüm meşhur şeyleri bir araya getirilmiş. Berrak suyu, taşlık arazisi ve nefes kesici manzaraları… Havuz, adayı kuşatan denizle aynı renkte tasarlanmış. Tasarımcılar ayrıca Akdeniz'in muhteşem manzarasını evin içine taşıyabilmek için yaklaşık 5 metrelik cam panellerle duvarları kuşatmışlar.
İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinde yer alan Sevilla, Flamenko dansı, tapas barları, ortaçağdan kalma yolları, boğa güreşleri, şehri kuşatan manzaraları ve hareketli gece hayatıyla dikkat çekiyor. Şehrin göbeğinde yer alan EME Hotel, geleneksel binaların bir araya gelerek oluşturduğu bir tarza sahip. Otel, restoranları, barları, spa tesisleri ve Sevilla'nın meşhur La Giralda binasına bakan havuzuyla dikkat çekiyor. Bu ortaçağ katedrali, İspanyol tarihindeki yer ve önemi sayesinde 1987'de Dünya Mirası listesine girmeyi başarmış önemli bir eser.
Avrupa, bazıları ünlü şehirlerin içinden geçen kilometlerce uzunluktaki nehirleriyle dikkat çekiyor. Örneğin Tuna Nehri, 2800 km'yi aşan uzunluğuyla Belgrad, Budapeşte ve Bratislava gibi önemli şehirlerin içinden geçiyor. Bu meşhur rotada düzenlenen nehir turları da bölgenin en değerli yerlerini görme imkanı sunuyor. Ama bu turlar oldukça pahalılar. İsterseniz yandaki gibi bir gemi yaptırıp, kendi turunuzu düzenleyebilirsiniz. Neden olmasın?
Portekiz denince aklınıza ağaç evler veya ormanlar gelmeyebilir. Her çocuk, ağaç evde yaşayıp maceralara atılmanın hayalini kurar. Portekiz'deki bu mesire yerinde çocukluk hayallerinizi 21. yüzyıl yaşantısının konforuyla yaşayabilirsiniz. Uzun merdivenlerle ulaşılan bu ahşap yapı, ağacın üstünde yüzüyormuş gibi görünüyor. Portekizli mimari firması Rebelo de Andrade'nin tasarladığı bu konsept, Porto'nun dışındaki Salgadas Pedras bölgesindeki birkaç projenin bir parçası. Bu muhteşem ağaç evin içini mi görmek istiyorsunuz? Öyleyse buraya tıklayın!
Almanya'nın başkenti Berlin'i kuşatan ormanlardan birine giderseniz bu keskin hatlara sahip modern evi göreceksiniz. Berlin'in kuzeyindeki Schildow'da yer alan bu ev, yemyeşil doğal çevresiyle tezat oluşturuyor. Ama büyük ve koyu renkli çerçevesiyle doğayı iç mekana taşıyor. Bu siyah evin, sonbaharın turuncu yaprakları arasında veya kışın yağan ilk karında harika görüneceğine de şüphe yok.
Katalanlar tutkulu insanlardır. Bu tutkuyu da 19. yüzyılın sonlarında yapılan bu mailkânenin restore ederken yansıtmışlar. 2013'te biten restorasyonla sekiz daireli bir konuta dönüştürülen malikâne, büyük bir havuzun da yer aldığı yaşam alanlarıyla zenginleştirilmiş. Havuzu, romantik kaçamaklarınız ya da yorucu bir haftanın ardından İspanya sıcağında serinlemek için kullanabilir, Katalan yaşam tarzını bu şekilde anlayabilirsiniz.
İtalya'nın en büyük gölü olan İtalya'nın kuzeyindeki Garda Gölü, popüler bir tatil tatil mekanı konumunda. Eğer 5 yıldızlı konforun kuşattığı bir tatil arıyorsanız bu otel tam size göre. Riva del Garda kasabasında yer alan Lido Palace Hotel, balayı veya evlilik yıldönümü gibi romantik günler için ideal bir seçenek. Her detayın incelikle düşünüldüğü bu oteli daha yakından görmek için tıklayın.