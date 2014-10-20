Avrupa'ya tatil kaçamakları

Akdeniz'in en büyük adası olan Sardinya'nın çevresinde pek çok ufak ve güzel ada da bulunuyor. Bunlardan biri olan La Maddalena, Sardinya'nın kuzeyinde yer alıyor ve bir kartpostaldan alınmış gibi duran plajlarıyla tanınıyor. Yaz aylarını sıcak ve yağışsız geçiren bu ada, ideal bir tatil noktası olarak göze çarpıyor. Bu villada da La Maddalena'nın tüm meşhur şeyleri bir araya getirilmiş. Berrak suyu, taşlık arazisi ve nefes kesici manzaraları… Havuz, adayı kuşatan denizle aynı renkte tasarlanmış. Tasarımcılar ayrıca Akdeniz'in muhteşem manzarasını evin içine taşıyabilmek için yaklaşık 5 metrelik cam panellerle duvarları kuşatmışlar.