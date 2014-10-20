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Yaratıcı mutfak fikirleri

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Italienische Designerküchen mit Küchenoberflächen aus edlem Echtholz , Küchengaleria Oßwald GmbH Küchengaleria Oßwald GmbH Modern Mutfak
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Büyüktan küçüğe, modernden klasiğe tarzı ne olursa olsun mutfak, bir evin yaşam kaynağıdır. Dolayısıyla dikkat çekici olmalıdır! Biz de bu çalışmamızda en radikal ve güzel mutfak tasarımlarını sizlere göstermek istedik. Günün her saatinde heyecanlarımızı yaşadığımız bir alan olarak mutfak, şık ve pratik seçenekler sunmalı. Çocukları okula hazırlamak, misafirler için hazırlık yapmak veya yeni tarifleri denemek için kullandığımız mutfak için uzmanlarımızın seçtiği tasarımları sunuyoruz. Mutlaka göz atın!

Geleceğin mutfağı

Cocinas con Curvatura como Diseño Innovador por Cucine Cassandra, Decoration Digest blog Decoration Digest blog Modern Mutfak
Decoration Digest blog

Decoration Digest blog
Decoration Digest blog
Decoration Digest blog

Bu mutfak, ateşli bir beyin fırtınası sırasında tasarlanmış gibi duruyor. Dünyadaki en modern mutfak tasarımlarının bile sınırlarını zorlayan bu tasarımında Cheryl Martinez, kesinlikle futuristik ve pratik bir çizgi yakalamış. Uzay çağından gelen hatları ve renkleriyle bu tasarım alacakaranlık kuşağından gelmiş gibi görünüyor ve bize bir mutfağın köşeli olmak zorunda olmadığını kanıtlıyor.

Modern mutfak

Cocinas Aries, Muebles de Cocina Aries Muebles de Cocina Aries
Muebles de Cocina Aries

Muebles de Cocina Aries
Muebles de Cocina Aries
Muebles de Cocina Aries

Javier Barba, geometrik konsepti yeniden tasarlayarak ve matematiksel hesaplamaları kullanarak bu sıradışı mutfak kabini tasarımına imza atmış. Keskin köşeler ve pürüzsüz yüzeyler sayesinde kışkırtıcı bir hava yakalayan bu tasarım, aydınlatması sayesinde de havada duruyormuş gibi görünüyor. Ayrıca pratik açıdan da dolapların yerleşimiyle dikkat çekiyor ve günlük kullanıma çok uygun olduğunu kanıtlıyor. 

Ahşabın kullanımı

Italienische Designerküchen mit Küchenoberflächen aus edlem Echtholz , Küchengaleria Oßwald GmbH Küchengaleria Oßwald GmbH Modern Mutfak
Küchengaleria Oßwald GmbH

Küchengaleria Oßwald GmbH
Küchengaleria Oßwald GmbH
Küchengaleria Oßwald GmbH

Bu eşsiz mutfak tasarımında, nadide Tineo ahşabının su geçirmezliği sayesinde görsel ve pratik olarak dolap ile tezgah alanında kullanıldığını görüyoruz. İyi harmanlanmış bu tasarımda yemek hazırlama alanıyla yemek masasının birlikteliği de gözden kaçmıyor.

Geçmişten günümüze

CASA 1101 by Harquitectes, HARQUITECTES HARQUITECTES Mutfak
HARQUITECTES

HARQUITECTES
HARQUITECTES
HARQUITECTES

Büyük ölçüde modern çizgilerin -çalışma alanları, dolaplar, aydınlatma ve cilalı döşeme- hakim olduğu bu tasarım, tam ortaya yerleştirilmiş etkileyici, büyük ahşap masayla bir anda klasik bir şekle bürünüyor. Tarzların karışımının çok iyi sonuçlar doğurduğunu daha önce de pek çok defa görmüştük. Bu tarz tasarım girişimlerinin artırılması ve mutfağınıza bu şekilde hava katılması çok hoş olacaktır.

Manzaralı mutfak

Wenge & Ferrara Oak Kitchen Arlington Interiors MutfakDolap & Raflar
Arlington Interiors

Wenge & Ferrara Oak Kitchen

Arlington Interiors
Arlington Interiors
Arlington Interiors

Arlington Interiors'un elinden çıkan bu tasarımda harika manzaralı geniş bir çalışma alanını görüyoruz. Tam da ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlanmış bu mutfaktaki büyük pencelere ve balkona dikkat çekmek gerekiyor. Tasarımda kullanılan keskin geometrik hatlar da mutfağa hoş bir hava katıyor. Yaratılan temiz ve kusursuz hava sayesinde mutfakta çalışırken yemek yapma sanatının inceliklerini kullanmanız amaçlanmış.

Fantezi mutfak

cocina, iteracion iteracion Kolonyal Mutfak
iteracion

iteracion
iteracion
iteracion

Bu muhteşem mutfak, ortaçağdan fırlamış gibi görünüyor. Gösterişsiz, etkileyici, sıcak, otantik ve ilgi çekici bu mutfakta olmaktan keyif almayacak çok az kişi vardır. Her şeyin bir karışımını görüyoruz. Fayanslar, ahşap tavan ve yer döşemeleri, bar tabureleri ve görüp görebileceğiniz her şey burada mevcut. Kendinizi bu mutfakta rahat hissetmeniz ve buraya ait olduğunuzu görmemeniz imkansız!

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