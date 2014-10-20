Yaratıcı mutfak fikirleri

Büyüktan küçüğe, modernden klasiğe tarzı ne olursa olsun mutfak, bir evin yaşam kaynağıdır. Dolayısıyla dikkat çekici olmalıdır! Biz de bu çalışmamızda en radikal ve güzel mutfak tasarımlarını sizlere göstermek istedik. Günün her saatinde heyecanlarımızı yaşadığımız bir alan olarak mutfak, şık ve pratik seçenekler sunmalı. Çocukları okula hazırlamak, misafirler için hazırlık yapmak veya yeni tarifleri denemek için kullandığımız mutfak için uzmanlarımızın seçtiği tasarımları sunuyoruz. Mutlaka göz atın!
Bu mutfak, ateşli bir beyin fırtınası sırasında tasarlanmış gibi duruyor. Dünyadaki en modern mutfak tasarımlarının bile sınırlarını zorlayan bu tasarımında Cheryl Martinez, kesinlikle futuristik ve pratik bir çizgi yakalamış. Uzay çağından gelen hatları ve renkleriyle bu tasarım alacakaranlık kuşağından gelmiş gibi görünüyor ve bize bir mutfağın köşeli olmak zorunda olmadığını kanıtlıyor.
Javier Barba, geometrik konsepti yeniden tasarlayarak ve matematiksel hesaplamaları kullanarak bu sıradışı mutfak kabini tasarımına imza atmış. Keskin köşeler ve pürüzsüz yüzeyler sayesinde kışkırtıcı bir hava yakalayan bu tasarım, aydınlatması sayesinde de havada duruyormuş gibi görünüyor. Ayrıca pratik açıdan da dolapların yerleşimiyle dikkat çekiyor ve günlük kullanıma çok uygun olduğunu kanıtlıyor.
Bu eşsiz mutfak tasarımında, nadide Tineo ahşabının su geçirmezliği sayesinde görsel ve pratik olarak dolap ile tezgah alanında kullanıldığını görüyoruz. İyi harmanlanmış bu tasarımda yemek hazırlama alanıyla yemek masasının birlikteliği de gözden kaçmıyor.
Büyük ölçüde modern çizgilerin -çalışma alanları, dolaplar, aydınlatma ve cilalı döşeme- hakim olduğu bu tasarım, tam ortaya yerleştirilmiş etkileyici, büyük ahşap masayla bir anda klasik bir şekle bürünüyor. Tarzların karışımının çok iyi sonuçlar doğurduğunu daha önce de pek çok defa görmüştük. Bu tarz tasarım girişimlerinin artırılması ve mutfağınıza bu şekilde hava katılması çok hoş olacaktır.
Arlington Interiors'un elinden çıkan bu tasarımda harika manzaralı geniş bir çalışma alanını görüyoruz. Tam da ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlanmış bu mutfaktaki büyük pencelere ve balkona dikkat çekmek gerekiyor. Tasarımda kullanılan keskin geometrik hatlar da mutfağa hoş bir hava katıyor. Yaratılan temiz ve kusursuz hava sayesinde mutfakta çalışırken yemek yapma sanatının inceliklerini kullanmanız amaçlanmış.
Bu muhteşem mutfak, ortaçağdan fırlamış gibi görünüyor. Gösterişsiz, etkileyici, sıcak, otantik ve ilgi çekici bu mutfakta olmaktan keyif almayacak çok az kişi vardır. Her şeyin bir karışımını görüyoruz. Fayanslar, ahşap tavan ve yer döşemeleri, bar tabureleri ve görüp görebileceğiniz her şey burada mevcut. Kendinizi bu mutfakta rahat hissetmeniz ve buraya ait olduğunuzu görmemeniz imkansız!