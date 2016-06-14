Bahçe dekorlarıyla ilgili örnekler ve parlak fikirler

Özellikle bahçesinde daha fazla zaman geçirmek isteyenler için, bahçe mobilyalarının konforu kadar, doğal manzaranın kattığı estetik unsurlar da önemlidir. Süs bitkileri, çiçekler ve ağaçlarla şık bahçe dekorları oluşturmak birçok kişinin hayalidir. Nefis yaz akşamlarını, bahçede mis kokular eşliğinde geçirmek isteyenlere çiçek ve süs bitkileri ile göze hitap eden bir bahçe modeli. Özellikle örnek görselde de bulunduğu gibi, geniş ve sade duvar zemini bulunan bahçelerde, gerek duvar dekorları gerek saksılarla da ilgi çeken bir atmosfer oluşturulabilir.