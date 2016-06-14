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Bahçe dekorlarıyla ilgili örnekler ve parlak fikirler

Meral Eser Meral Eser
pergola, CHRISTIAN THEILL DESIGN CHRISTIAN THEILL DESIGN BahçeSera & Çardaklar
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 Büyükşehirlerde yaşayanlar için, bahçeler aranılan alanlardır. Yaz aylarına girdiğimiz son günlerde, açık alanlarda zaman geçirme arayışı artar. Konuklar için de şık davetler vermek için iyi birer alternatif olan bahçelerin nasıl dekore edildiği fonksiyonelliği etkiler. Bahçe mobilyaları, içinde bulunduğu atmosfer pergola ve salıncak, imkana göre havuz gibi alternatiflerle bahçeler oldukça keyifli ve kullanışlı hale gelebilir. Doğal bitki örtüsü, dekoratif saksılar, sarmaşıklar, asma bahçeler, süs bitkileri ve dahası. Bu yazımızda ilgi çeken bahçe dekorları ile ilgili örnekler derledik, ilgnizi çekecek fikirler bulacağınızı umuyoruz.

Palet bahçe mobilyaları

Das Sofa Hermann, palettenmoebel.at palettenmoebel.at Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
palettenmoebel.at

palettenmoebel.at
palettenmoebel.at
palettenmoebel.at

Kendin yap (DIY) projeleri ile ilgilenenler için, palet bahçe mobilyaları hem şık hem de fonksiyonel bir alternatif olabilir. Paletlerle tasarlanan bahçe koltukları ve masası, ahşap zemin üzerinde uyum sağlıyor. oğal dokuları bahçenizde değerlendirmek, natürel dokularla iç açan bir bahçe dekoru oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Süs bitkileri, çiçekler ve ağaçlar

UNJARDIN DE VILLE, GARDEN TROTTER GARDEN TROTTER Modern Bahçe
GARDEN TROTTER

GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER

Özellikle bahçesinde daha fazla zaman geçirmek isteyenler için, bahçe mobilyalarının konforu kadar, doğal manzaranın kattığı estetik unsurlar da önemlidir. Süs bitkileri, çiçekler ve ağaçlarla şık bahçe dekorları oluşturmak birçok kişinin hayalidir. Nefis yaz akşamlarını, bahçede mis kokular eşliğinde geçirmek isteyenlere çiçek ve süs bitkileri ile göze hitap eden bir bahçe modeli. Özellikle örnek görselde de bulunduğu gibi, geniş ve sade duvar zemini bulunan bahçelerde, gerek duvar dekorları gerek saksılarla da ilgi çeken bir atmosfer oluşturulabilir.

Konfor ve pratiklik

Baggysmith Outdoor, Baggysmith Baggysmith BahçeSera & Çardaklar
Baggysmith

Baggysmith
Baggysmith
Baggysmith

Yaz aylarına girdiğimiz şu günlerde, bahçe alanlarını oturma, dinlenme, yemek ya da oyun alanı olarak ayırabilirsiniz. Görevlerine göre bir alanı tanımlarken, konfor sunan ürünler alanın hatlarını oluşturabilir. homify'da bahçe ürünleri kategorisinde ilginizi çeken örnekler bulabilirsiniz.

Işıklandırma

Objetos de diseño y muebles, VIVANT LA VIE VIVANT LA VIE Modern Bahçe
VIVANT LA VIE

Objetos de diseño y muebles

VIVANT LA VIE
VIVANT LA VIE
VIVANT LA VIE

Bahçeler sadece gündüz kullanım alanları olmamakla beraber, akşam saatlerinde konfor sunan bir aydınlatma sistemi isteyen alanlardır. Özellikle akşam yemekleri ya da dinlenme ve konuk davetleri için değerlendirilecek bir bahçe dekore ediyorsanız, doğru ve bölgesel aydınlatma üzerine eksiklerin tespit edilmesi ve tamamlanması gerekir.

Asma bahçe

Jardins méditerranéens, Jean-Jacques Derboux Jean-Jacques Derboux Akdeniz Bahçe
Jean-Jacques Derboux

Jean-Jacques Derboux
Jean-Jacques Derboux
Jean-Jacques Derboux

Asma bahçeler hem zemin alanından yer kazandırır, hem de görsel açıdan bahçenin görünümünü tamamen değiştirmenizi ve şahane bir sonuç elde etmenizi sağlar. Özellikle zemin alanından yer kazanmak isteyenler için ideal çözümlerdir. Şık ve göze hitap edenler, romantik alternatifler değerlendirmek isteyenlerin ilgisini çekebilir. Kent yaşamı içinde huzur veren böyle bir bahçeniz olmasını arzulamaz mıydınız?

Dikey bahçe

Verde Verticale e parchi., Dotto Francesco consulting Green Dotto Francesco consulting Green Eklektik Bahçe
Dotto Francesco consulting Green

Dotto Francesco consulting Green
Dotto Francesco consulting Green
Dotto Francesco consulting Green

Başka bir alternatif olarak dikey bahçeler, günümüzde hem estetik görünüm kazandırmak, hem de işlevsel açıdan değerlendirilmeye başladı. Belki de bahçe duvarlarında dekor fikirleri arayanlar için, dikey bahçe modelleri ilgi çeken alternatifler arasında yer alabilir.

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Pergola

pergola, CHRISTIAN THEILL DESIGN CHRISTIAN THEILL DESIGN BahçeSera & Çardaklar
CHRISTIAN THEILL DESIGN

CHRISTIAN THEILL DESIGN
CHRISTIAN THEILL DESIGN
CHRISTIAN THEILL DESIGN

Bahçe modellerini incelerken size hitap eden fikirler arıyorsanız, belki de pergola halihazırda istediğiniz alternatiflerden biri olabilir. Fonksiyonel ve estetik görünüm kazandıran çeşitli modelleri ile, her alana uygun boyutlarda ve farklı formlarda üretilebilir. Bitkilerle sarmalanan pergola, doğa ile bütünleşen bir alan ve ferah bir etki kazandırıyor.

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Sarmaşıklar

Giardini Segreti a Mantova, SDC-Milano SDC-Milano Modern Bahçe
SDC-Milano

SDC-Milano
SDC-Milano
SDC-Milano

Hepimizin bildiği üzere, sarmaşıklar, doğal bahçe duvar dekoru oluşturmada ideal çözümlerden biridir. Kimi zaman bahçe duvar alanını kaplar ve dışarıdan görünmesini engelleyen doğal bir bitki örtüsü görevi görür. Sarmaşıkların dikey düzlemde rahatlıklar ilerlemesini sağlayacak ızgaralar, bahçe çitleri veya ferforje parmaklıklar ideal örnekler olabilir.

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