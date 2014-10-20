Çocuk odası nasıl döşenir? Fikirler ve ipuçları

Çocuklu ailelerin en çok özendiği, ama bir yandan da döşerken en çok dikkat etmesi gereken odalardan biridir çocuk odası. Çocuğunuzun oyunlar oynadığı, keşifler yaptığı, düşler kurduğu, dinlendiği, uyuduğu bu odanın dekorasyonunda kendi göz zevkimizden çok o minik yaratıkların rahatını düşünmemiz gerekir. Dolayısıyla sadece estetik açıdan göze hoş gelen değil, işlevsellik yönünden de işimizi görecek mobilyalar seçmek çocuk odasında daha büyük önem kazanıyor. Ayrıca bir çocuk odasının normal bir odaya oranla çok daha hızlı kirleneceğini ve leke tutan herhangi bir mobilyanın kısa sürede sizin için bir kâbusa dönüşebileceğini de unutmamak gerekiyor.

Eğer çocuğunuz çok küçük değilse ve yavaş yavaş kendi zevk aldığı şeyler oluşmuşsa, çocuk odasının dekorasyonunda da bu etkenleri dikkate almak gerekiyor. Çeşitli hayvan motiflerinden tutun da futbola kadar birçok temayı öne çıkarabileceğiniz gibi, renk seçiminde de odanın asıl sahibine danışmaktan zarar gelmez. Şunu unutmayın: İstisnalar olmakla birlikte, çocuklar genellikle parlak renkleri, desenli duvarları, odanın içinde saklanabilecekleri küçük sığınakları ya da tamamen onlara özel olan alanları çok sever.

Tabii çocuk odası için mobilya seçerken ayrıca dikkat edilmesi gereken birkaç etken de var. Örneğin mobilyaların köşe ve kenarlarının çok sivri olmaması gerekiyor, altı boş yatak alacaksanız yatağı tutan sütunların mutlaka sapasağlam olması lazım. Ayrıca mobilyalarda kullanılan boyanın zehirli kimyasal içermediğinde de emin olun.

Sonuç olarak, bugünkü konumuz çocuk odası ve bu yazıda size eğlence, güvenlik ve işlevsellik dengesinin sağlandığı ve çocuğunuzun kendini iyi hissetmesi için her şeyin düşünüldüğü bazı çocuk odalarını tanıtacağız ve size fikir ve ipuçları vermeye çalışacağız.