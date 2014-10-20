Çocuk odası nasıl döşenir? Fikirler ve ipuçları

Çocuklu ailelerin en çok özendiği, ama bir yandan da döşerken en çok dikkat etmesi gereken odalardan biridir çocuk odası. Çocuğunuzun oyunlar oynadığı, keşifler yaptığı, düşler kurduğu, dinlendiği, uyuduğu bu odanın dekorasyonunda kendi göz zevkimizden çok o minik yaratıkların rahatını düşünmemiz gerekir. Dolayısıyla sadece estetik açıdan göze hoş gelen değil, işlevsellik yönünden de işimizi görecek mobilyalar seçmek çocuk odasında daha büyük önem kazanıyor. Ayrıca bir çocuk odasının normal bir odaya oranla çok daha hızlı kirleneceğini ve leke tutan herhangi bir mobilyanın kısa sürede sizin için bir kâbusa dönüşebileceğini de unutmamak gerekiyor.
Eğer çocuğunuz çok küçük değilse ve yavaş yavaş kendi zevk aldığı şeyler oluşmuşsa, çocuk odasının dekorasyonunda da bu etkenleri dikkate almak gerekiyor. Çeşitli hayvan motiflerinden tutun da futbola kadar birçok temayı öne çıkarabileceğiniz gibi, renk seçiminde de odanın asıl sahibine danışmaktan zarar gelmez. Şunu unutmayın: İstisnalar olmakla birlikte, çocuklar genellikle parlak renkleri, desenli duvarları, odanın içinde saklanabilecekleri küçük sığınakları ya da tamamen onlara özel olan alanları çok sever.
Tabii çocuk odası için mobilya seçerken ayrıca dikkat edilmesi gereken birkaç etken de var. Örneğin mobilyaların köşe ve kenarlarının çok sivri olmaması gerekiyor, altı boş yatak alacaksanız yatağı tutan sütunların mutlaka sapasağlam olması lazım. Ayrıca mobilyalarda kullanılan boyanın zehirli kimyasal içermediğinde de emin olun.
Sonuç olarak, bugünkü konumuz çocuk odası ve bu yazıda size eğlence, güvenlik ve işlevsellik dengesinin sağlandığı ve çocuğunuzun kendini iyi hissetmesi için her şeyin düşünüldüğü bazı çocuk odalarını tanıtacağız ve size fikir ve ipuçları vermeye çalışacağız.
ağaç evkonsepti
Çocukken herhalde hepimiz düşlemişizdir filmlerdeki gibi bir ağaç evimizin olmasını, o evde özgürce yaşamayı. Ama bir çoğumuzun yaşadığı büyük şehirlerde, bırakın ağaç evi, doğru dürüst bir ağaç görmek bile bazen çok meşakkatli bir iş olabiliyor. Dolayısıyla çocuğunuzun hâlâ bu hevesleri varsa, fotoğraftaki çocuk odası tam ona göre olabilir.
Bembeyaz boyanmış bu ahşap yatak hem gerçekten de bir ağaç evi andırıyor, hem de çocuğunuzun yatak problemini son derece kompakt ve yerden tasarruf edecek şekilde çözüyor. Ayrıca bu güzel odanın geri kalanında da, gerek açık bırakılmış tuğla duvarlar, gerekse de yatağı tamamlayan diğer şirin beyaz mobilyalar mekâna hem şık, hem de çocukların seveceği türden bir cazibe katıyor.
Bu kez daha küçük çocuklar için bir mobilyaya bakalım. Bu gri-beyaz yatak, hem arkaya yatması, hem de yan tarafı çıkarılarak ebevyen yatağına eklemlenebilmesiyle küçük çocuklar için ideal bir yatak olabilir. Yatağın gerek çarşafında, gerekse de minik yastıklardaki baykuş, tavşan ve ayı gibi hayvanların desenleri ise bu yatağı daha da sevimli kılıyor. Böyle davetkâr görünen bir yatakta tüm bebekler rahat bir uyku çekecektir herhalde.
Yatağın bir başka güzelliği de doğal renkleri sayesinde her türlü odaya uyum sağlama potansiyelini taşıması.
İşte daha küçük çocuklar için ideal bir oda. Açık renkli laminantın üzerinde pastel renkleriyle iç açan oyuncuklar ve küçük bir dolap, beyaz şık bir yatak ve tabii ki duvarlar. Küçücük, çok az eşyayla donatılmış bir odayı, duvarlara yapılan ilavelerle bambaşka bir ortama çevirmek, çocuğunuzun hiç ayrılmak istemeyeceği bir oda haline getirmek işte burada görüldüğü gibi son derece mümkün. Mavi fonun üzerinde salınan her renkten balık ve otlar odaya eğlenceli bir hava kattıkları gibi, çocuğunuzun ilgi odağı olmaya da aday.
Bu kez oğlanlardan çok kız çocuklarının aklını alacak, hiç çıkmak istemeyecekleri bir çocuk odası örneği var karşımızda. Özellikle okul çağına gelmiş çocukların en sevdiği şeylerden biridir sürpriz partiler yapmak ya da bunlara gitmek. Hele de bu partilerin sonunda bir arkadaşınızı evinizde ağırlayacaksanız ya da bir arkadaşınızda kalacaksanız, heyecan daha da artar.
İşte iki sevimli yatağın bulunduğu, klasik pembe ağırlıklı dekoruyla dikkat çeken bu çocuk odası hem bu tarz partiler için, hem de beraber büyüen kız kardeşler için ideal. Tam bir parti odasını andıran bu mekânda iki yatağın arasına küçük bir yatak daha atarak kapasiteyi artırmak da mümkün. Kısacası, küçük kızlar için rüya gibi bir oda.
İşte yine çok basit ama bir o kadar orijinal bir fikirle karşınızdayız. Şık görünse de aslında sıradan olan bir çocuk yatağının üzerine ahşap ve kumaş malzemeden yapılan küçücük bir ilave, mobilyayı birden ilginç ve eğlenceli hale getiriyor. Koyu mavi ton üzerinde sarı sarı parlayan yıldızlardan oluşan bu örtü, çocuğunuz yatağa yattığı anda onun hem düş dünyasını geliştiriyor, hem de uykuya dalması için ekstra bir motivasyon görevi görüyor. Yatağın ve üstündeki ilavenin küçüklüğü, bu güzel parçayı dar ya da köşeli çocuk odaları için de uygun hale getiriyor.
Yetişkin çocuğu olanlar bilir, çocuğunuz büyüdükçe eşyalarının sayısı ve boyutları da baş döndürücü bir biçimde artar ve bir süre sonra onca oyuncak, kıyafet ve kitabı koyacak yer bulamazsanız. Bu yüzden, çocuğunuz küçükse bile önlemlerinizi baştan alıp, çocuk odasını buna göre donatmak yapacağınız en doğru işlerden biri olabilir. Bu anlamda bir ilham arıyorsanız da, bu fotoğraf size yardımcı olabilir. Zira hem yatak, hem dolap, hem de çalışma masasını içine alan bu müthiş kompakt ünite, gerek şıklık, gerek yer tasarrufu, gerekse de rahatlık açısından görüp görebileceğiniz en iyi tasarlanmış çocuk mobilyalarından biri.
Tabii bu ünitenin en büyük avantajlarından biri geniş dolaplar sayesinde her türlü dağınıklığı ortadan kaldırabiliyor olması. Ayrıca yatak çarşafı ve duvardaki kuş desenlerinin de uyumlu renkleri ve şirinlikleriyle odaya eğlenceli, oyuncul bir hava kattıklarını eklemek gerekiyor. Son olarak kuşların rengiyle uyum sağlayan koyu mavi halının da çok hoşumuza gittiğini ekleyelim.
Çocuklarınız biraz büyüdüğü zaman izciliğe, çadır kamplarına, açıkhava gezilerine merak saracaktır muhtemelen. Eğer durum buysa, çocuğunuzu kampa göndermek yerine, kampı eve getirmeyi deneyebilirsiniz. Fotoğrafta gördüğünüz bu dahice tasarlanmış yüksek yatak, altındaki kumaş ilavesiyle hem çadır yaşamına özenen, hem de evde sürekli saklambaç oynayıp saklanacak yer arayan çocuklar için ideal ortamı sunuyor.
Açılabilir bir perdeyle gerçek bir çadırı andıran yatağın altında çocuğunuz yaratıcılığını geliştirecek oyunlar oynayabilir, kendi başına kalıp bir şeyler oynayabilir ya da arkadaşlarıyla güzel vakit geçirebilir. Ayrıca perdeye iliştirilmiş küçük cepler de çocuk odalarının en büyük sorunlarından biri olan dağınıklığı ortadan kaldırmak için pratik bir çözüm sunuyor.
Çocuğu olanlar bilir, çocuk odaları için tasarlanan mobilyalar ya çok büyük, ya çok yüksek, ya da büsbütün sıkıcı şeylerdir. İşte burada gördüğünüz minik ve göz alıcı bir dolap bütün bunlara alternatif olabilecek bir güzellik. Gerek renkleri, gerek dolap kapaklarındaki renkli geometrik şekilleriyle; gerekse de işlevselliğiyle bu dolap her yaştan çocuğun odası için ideal mobilya olma potansiyeline sahip. Özellikle kapaklardaki şekillerin cesur ve canlı renkleriyle, arkadakı duvarın uyumu, insanda tekrar çocuk olma isteğini canlandırıyor.
Tabii yeri gelmişken, bunun gibi küçük olanlar da dahil, çocuk odasına koyacağınız bütün mobilyaları bir şekilde duvara sabitlemeniz gerektiğini de hatırlatalım. Zira dünyanın en uslu ve uysal çocuğu bile, bazen anlamsız işler yapabilir ve herhangi bir mobilyayı devirerek istenmeyen bir kazaya neden olabilir.
Dekorasyona meraklı olanlar sadece bizler değiliz. Bazı çocukların en büyük zevkidir, oyuncaklardan evler, bahçeler ya da şehirler yapmak, bunları döşemek, dışarıda gördükleri dünyanın küçük bir simülasyonunu yaratmak. İşte bu küçük set, tam da böyle çocuklara göre. Gerek o fıstık yeşili minicik modern kanapesi, gerek tavşan kulaklı taburesi, gerekse de ahşap dolap ve masasıyla insanı çocuk olmaya özendiren bir serle karşı karşıyayız. Bir tiyatro sahnesini andıran dekor çocuğunuzun yaratıcılığını körükleyebileceği gibi, ufak tefek oyuncaklarla iyi vakit geçirmesini de sağlayabilir.
Diyelim ki çocuğunuzun odasını baştan başa yenilemenize imkân yok ya da şöyle güzel bir değişiklik yapmak istiyorsunuz. Bunu şekilde görüldüğü gibi ufak tefek ilavelerle de yapmanız mümkün. Sonuçta her çocuğun oyun oynayarak geçirdiği bir günün sonunda şöyle bir yatıp dinlenmeye ihtiyacı olacaktır. Ama çocukalr büyüdükçe, yatağı ve uyuma fikrini onlar açısından çekici hale getirmek de ciddi bir iş halini alır. İşte bu rengarenk, göz alıcı, oyuncul yastıklar hem bu anlamda işinize yarayacak, hem de çocuğunuzun odasına bambaşka bir hava katacaktır. Ayrıca yaratıcı bir çocuk, her biri diğerinden farklı renk ve şekillere sahip bu yastıkları birer oyun arkadaşı olarak görüp, onlara isimler verebilir ve çok eğlenceli bir zaman geçirebilir.
Ayrıca böylesine şirin yastıklarla dolu bir yatakta uyuyan çocuğun rüyaları da en az bunlar kadar renkli ve güzel olacaktır muhtemelen.
Her türlü hayvan deseni çocuk odalarının kaçınılmaz unsurlarından biridir. Duvarda, yastıklarda, çarşaflarda, dolap kapaklarında ya da bu örnekte olduğu gibi halıda. Çocuk odasının en önemli unsurlardan biri olan halıyı mutlaka iyi seçmek, çocuğunuzun zevklerine uygun renk ve desenleri bulmak gerekiyor. Eğer hayvanlara meraklı bir çocuğunuz varsa bu fotoğraftaki halı gerçekten ideal.
Genellikle pastel renklerin kullanıldığı, son derece sevimli hayvanlarla dolu bu halı, her türlü çocuk odasının havasını değiştirebileceği gibi, renk uyumu açısından da size çok sıkıntı yaratmayacak bir çeşitliliğe sahip.
Umuyoruz bu küçük fikir ve ipuçları, çocuk odanızın dekorasyonunda size yardımcı olacaktır. Sizin de aklınıza gelen ipuçları varsa, yorum kısmında bizimle ve okurlarımızla paylaşmaktan çekinmeyin.