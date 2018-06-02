Türkiye'den mütevazı ama şık mutfaklar

Sade ama özenli bir mutfak, hem dingin bir atmosfer oluşturur, hem de keyifli bir akşam yemeği platformu oluşturmanıza zemin hazırlar. Her zaman mutfağınızı güzelleştirmek için büyük masraflar etmenize gerek yok. Renklerin dilini kullanarak fark yaratabilirsiniz. Hem şık hem de düzenli bir görünüm kazandırmak için, beyaz zemin renkleri ile belirlenen renk paletini mutfak dekorasyonunda kullanırsanız, modern ve şık bir sonuç elde edebilirsiniz. Örneğin aydınlatma aksesuarları ve mutfak dolapları, sandalyelerde tercih edilen renk paleti ile mutfağa şıklık getiren bu mutfak modeli, modern çizgiler taşıyor.

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