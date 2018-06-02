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Türkiye'den mütevazı ama şık mutfaklar

Meral Eser Meral Eser
Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon, Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon MutfakDolap & Raflar
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Ortak kullanım alanlarından mutfak, en az salonlar kadar hareketliliğin sağlandığı alanlardan biridir. Kullanım kolaylığı, oturma alanı ile yemek alanı ilişkisi, pişirme ve hazırlama alanları birbirleri ile ilişkili dekore edilebilir. Özellikle pratik ve işlevsel kullanım olanakları sunması bakımından açık mutfak modelleri günümüzde rağbet görüyor. Daha geniş alanlar kazanmak ve ferah bir etki uyandırmak istiyorsanız, bu alanları akılcı çözümlerle dizayn etmeniz gerekir. Döşeme zemininden yer kazanmak için depolama sistemleri, yemek masası takımı ile tanımlanan yemek alanı, pişirme ve hazırlama alanını tanımlayan mutfak adaları ve mutfak tezgahları bu işte önemli rol oynar. Sizler için Türkiye'den hem mütevazı, hem de göze hitap eden mutfak örneklerini derledik, ilginizi çekecek fikirleri bulacağınızı umuyoruz.

Kontrast etki ve şık aydınlatma unsurları

Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon, Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon MutfakDolap & Raflar
Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon

Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon

Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon
Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon
Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon

Kontrast etki yaratan mutfak tezgahı ve mutfak dolapları ile şık bir mutfak modeli. Özellikle mutfak tezgahlarında kullanılan işlevsel ışıklandırma unsurları ile mutfağın havasını değiştirmek sanıldığı kadar zor olmayabilir. homify'da birbirinden özel mutfak modellerini bulabilir, iç mimarlar tarafından tasarlanan farklı stillerde mutfak örneklerini inceleyebilirsiniz. 

Ahşap ve beyaz tuğla duvar kaplaması

Filiz Ozcan Yaz, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
Bilgece Tasarım

Filiz Ozcan Yaz

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Beyaz tuğla duvar, kaplama çeşitleri vasıtasıyla duvar dekorları oluşturmanıza yardımcı olabilir. Natürel dokuları bir arada kullanmak mütevazı ama şık bir mutfak modeli tasarlamanıza yardımcı olabilir. Ahşap dokuların uyumu tercih edilmiş. Mutfakta kullanılan kilim dokusu ise şıklık katan ayrı bir unsur. Ayrıca mutfak tezgahlarında da artık ahşap dokular kullanılmaya başlandı, günümüzde ıslak zeminler için de ahşabın bakımın sağlanması oldukça kolay.

Beyazın zarafeti

MISCELLANEOUS HOME PROJECT HİSARİ DESIGN STUDIO Modern Mutfak
HİSARİ DESIGN STUDIO

MISCELLANEOUS HOME PROJECT

HİSARİ DESIGN STUDIO
HİSARİ DESIGN STUDIO
HİSARİ DESIGN STUDIO

Sade ama şık bir mutfak dekore etmek istiyorsanız, göze hitap eden bir ışıklandırma ile beyaz renk ağırlıklı bir mutfak dekore edebilirsiniz. İç mekanda derinlik katan etkiler sağlarken, kontrast renklerle bir araya geldiğinde, dinamik bir görünüm ve büyüleyici bir sonuç ortaya çıkabilir.

Yalın çizgilerle gelen şıklık

homify MutfakMasa & Oturma Grupları
homify

homify
homify
homify

Özellikle beyaz ve pastel renkler bir araya geldiğinde, dingin ve göz okşayan bir atmosfer yakalamak hiç zor değil. İstenildiğinde yatak odası dekorlarında dinginlik veren bir atmosfer oluşturmak için kullanılacağı gibi, mutfaklarınızda da düzenli ve şık bir dekor oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Yalın çizgilerle şık ve zarif bir mutfak modeli dekore etmek mümkün.

Pratik ve akılcı çözümler

Mutfak Projesi, Blue Home Blue Home MutfakMasa & Oturma Grupları Ahşap-Plastik Kompozit Kahverengi
Blue Home

Mutfak Projesi

Blue Home
Blue Home
Blue Home

Özellikle küçük mutfaklarda alan kontrolü ile ilgili sıkıntısı olanlar için, mutfak masaları ile ilgili pratik çözümler mevcut. Beyaz mutfak tezgahı ile birleşen ahşap masa tablası oldukça işlevsel. Ahşabın sıcak dokusu ise mutfakta ahenk yaratmış. Modern aksesuarlar ve sandalyelerle şık bir mutfak dizayn edilmiş. Hem fonksiyonel, hem de şık mutfak modelleri ile ilgilenenler için, kontrast renkler ve ahşabın bir arada kullanımına örnek. 

Renklerin kullanımı

Housing, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Modern Mutfak Ahşap Beyaz
Murat Aksel Architecture

Housing

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

Sade ama özenli bir mutfak, hem dingin bir atmosfer oluşturur, hem de keyifli bir akşam yemeği platformu oluşturmanıza zemin hazırlar. Her zaman mutfağınızı güzelleştirmek için büyük masraflar etmenize gerek yok. Renklerin dilini kullanarak fark yaratabilirsiniz. Hem şık hem de düzenli bir görünüm kazandırmak için, beyaz zemin renkleri ile belirlenen renk paletini mutfak dekorasyonunda kullanırsanız, modern ve şık bir sonuç elde edebilirsiniz. Örneğin aydınlatma aksesuarları ve mutfak dolapları, sandalyelerde tercih edilen renk paleti ile mutfağa şıklık getiren bu mutfak modeli, modern çizgiler taşıyor.

Bu yazıyı beğendiyseniz, ayrıca ’Zarif çizgilerle modern mutfak masaları’ yazımız da ilginizi çekebilir.

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