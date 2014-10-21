Modern antikalar

Bilirsiniz, antika sıfatının bizdeki kullanımı iki türlüdür. Hem tarihde belli bir döneme ait olanı simgeler, antik ya da kadimin muadili olarak kullanılır, hem de tuhaf, normalin dışında, aykırı insanları nitelemek için kullanırız, 'ne antika adammış' dercesine. Söz konusu dekorasyon ve mobilya olunca ise, antika kelimesi diğerlerinden büsbütün farklı olmasa da yeni bir nüansa daha kavuşuyor. Zira mobilyada antika vurgusu genellikle 18-19. yüzyıl döneminden kalma, bir çoğu ahşap, özellikle oymalı kakmalı ve kimi zaman baş döndürücü oranda süslü görünen mobilyaları tarif etmek için kullanılıyor.

Atalarımızın eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı demesine de bakmayın. Şimdi bütün dünyada antika ya da klasik tabir edilen koltuklar, masalar, yataklar ya da avizeler birer prestij göstergesi olarak en modern, en zevkli evlerin baş köşelerini süslüyor. Elbette günümüzde bir evin salonunu tamamıyla antika mobilyalarla döşemek biraz tuhaf kaçabilir, hele de bu ev şehrin göbeğinde bir apartman dairesi ise bu tercih size prestij kazandırmak şöyle dursun, hakkınızda ileri geri konuşulmasına bile sebep olabilir. Ama antika bir parçayı, tamamıyla modern bir üslûpla döşenmiş herhangi bir mekâna entegre etmeyi başarabilirsiniz, kusursuz dengeyi de yakalamış olursunuz. Antika mobilyalar o aşırı gösterişli halleriyle bir mekânın tamamını boğabilir, ama stratejik bir noktaya atılan zevkli bir antika mekânı bir kademe yukarıya çıkarma potansiyeline sahip.

Tabii antika derken, illâ ki bir pazarlarında ya da mezatlarda dolaşıp gerçek bir antika mobilya bulmanıza da gerek yok. Elbette koleksiyoncu iseniz bu da makûl bir tercih, ama piyasada antika mobilyaların üslûbunu aynen uygulayan ve seri üretildiği için daha hesaplı fiyatlara alabileceğiniz birçok antika görünümlü mobilya bulmak mümkün. Şimdi buyrun, modern antikalara, yani antika bir mobilyanın modern bir mekânda nasıl kullanılabileceğine dair örneklerimize bir göz atalım.