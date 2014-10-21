Modern antikalar

Bilirsiniz, antika sıfatının bizdeki kullanımı iki türlüdür. Hem tarihde belli bir döneme ait olanı simgeler, antik ya da kadimin muadili olarak kullanılır, hem de tuhaf, normalin dışında, aykırı insanları nitelemek için kullanırız, 'ne antika adammış' dercesine. Söz konusu dekorasyon ve mobilya olunca ise, antika kelimesi diğerlerinden büsbütün farklı olmasa da yeni bir nüansa daha kavuşuyor. Zira mobilyada antika vurgusu genellikle 18-19. yüzyıl döneminden kalma, bir çoğu ahşap, özellikle oymalı kakmalı ve kimi zaman baş döndürücü oranda süslü görünen mobilyaları tarif etmek için kullanılıyor.
Atalarımızın
eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı demesine de bakmayın. Şimdi bütün dünyada antika ya da klasik tabir edilen koltuklar, masalar, yataklar ya da avizeler birer prestij göstergesi olarak en modern, en zevkli evlerin baş köşelerini süslüyor. Elbette günümüzde bir evin salonunu tamamıyla antika mobilyalarla döşemek biraz tuhaf kaçabilir, hele de bu ev şehrin göbeğinde bir apartman dairesi ise bu tercih size prestij kazandırmak şöyle dursun, hakkınızda ileri geri konuşulmasına bile sebep olabilir. Ama antika bir parçayı, tamamıyla modern bir üslûpla döşenmiş herhangi bir mekâna entegre etmeyi başarabilirsiniz, kusursuz dengeyi de yakalamış olursunuz. Antika mobilyalar o aşırı gösterişli halleriyle bir mekânın tamamını boğabilir, ama stratejik bir noktaya atılan zevkli bir antika mekânı bir kademe yukarıya çıkarma potansiyeline sahip.
Tabii antika derken, illâ ki bir pazarlarında ya da mezatlarda dolaşıp gerçek bir antika mobilya bulmanıza da gerek yok. Elbette koleksiyoncu iseniz bu da makûl bir tercih, ama piyasada antika mobilyaların üslûbunu aynen uygulayan ve seri üretildiği için daha hesaplı fiyatlara alabileceğiniz birçok antika görünümlü mobilya bulmak mümkün. Şimdi buyrun, modern antikalara, yani antika bir mobilyanın modern bir mekânda nasıl kullanılabileceğine dair örneklerimize bir göz atalım.
Yukarıda da söylediğimiz gibi, antika mobilya kullanımı her zaman riskli bir iştir. Ayarı bir kez kaçırırsanız, evinizi
Nöri Gantar misali görmemiş bir yeni zenginin zevk yoksunu apartman dairesine çevirebilirsiniz. O yüzden dengeyi her zaman gözetmek lazım, bu örnekte olduğu gibi.
Bu fotoğrafa ilk bakışta, özellikle sağ tarafta yoğunlaşmış birkaç ayrıntıyı görmezseniz, karşımızda son derece modern, şık, aydınlık bir açık mutfak var. Elbette beyaz ağırlıklı bu mutfak yine aynı şekilde modern bir oturma grubu tamamlanabilir, sağ taraftaki camlı vitrin de iptal edilebilirdi. Ama bunun yerine, beyaz kumaş kaplama sandalyelerin ahşap ayaklarıyla başlayan antika cazibesi, çok fazla göze batmadan sağ taraftaki şık sehpa ve camlı dolapla devam ederek, mutfağa hem hava katıyor, hem de mekânı birçok örneği olan sıradan bir mutfak olmaktan kurtarıyor. Ahşap antikaların taşıdığı sıcaklık olmasa, bu mutfak soğuk, sokulma imkânı vermeyen bir mekân olabilirdi. Klasik mobilyaların modern bir mekâna nasıl etkileyici bir hava katabileceğinin en güzel göstergelerinden biri.
Bu kez de modern antika uygulamasının yetkin bir örneğini yatak odasında görüyoruz. Karşımızda yine neredeyse minimalist diyebileceğimiz, modern ilkelere göre döşenip düzenlenmiş bir mekân var. Ama bu mekânı özel kılan ve seviye atlatan unsur, antika üslûba sahip yatak.
Demir işlemeciliğinin en güzel örneklerinden biri olan bu yatağı zaten hangi mekâna koyarsanız koyun sırıtmaz, ama burada gri zeminle sağladığı uyum, iki taraftaki aynı oranda şık sehpalar ve abajurla tamamlanışı ve duvar ve nevresim takımının beyazıyla teşkil ettiği kontrastla resmen mekânı çekip çeviriyor, tek başına ilgi odağı olmayı başarıyor.
Evinizi dekore ederken sıradanlıktan kaçmak, kendi damganızı vurmak istiyorsanız, kimi zaman cesur ya da düpedüz çılgınca kararlar almanız gerekebilir. Örneğin böylesine standard ve klasik mermer şıklığına sahip bir banyoya ahşap ya da antika mobilya koymak çoğu kişinin aklına gelmezdi, ama sonuç ortada.
Bu banyoda, antika üslûba sahip tezgâh altlığı ile ayna hem mermerin pırıltısını dengeleyip mekânın huzur katsayısını artırıyor, hem de modern bir banyoda olduğunuz halde sanki bir tarihi film setine girmişsiniz gibi bir hava yaratıyor. Aynanın alıştığımız şekilde dikey değil de, tezgâhla tam uyum sağlayacak şekilde yatay yerleştirilmiş olması da dikkat edilmesi gereken hoş ayrıntılardan biri.
Şu ana kadarki örneklerde daha çok ahşap malzemeden yapılma, çok aşırı gösterişli olmayan antika mobilyaların modern ortamlara nasıl uygulanacağını gördük. Şimdi biraz kulvar değiştirip, antikanın daha zengin, saraylara yakışacak bir versiyonuna bakmanın zamanıdır. Gerçekten de böyle bir mobilyayı eve sokmak cesaret ister.
Gümüş rengindeki etajer, bir yandan gerçekten de çok zarif bir antika üslûba sahip ve aynayla birlikte göz alıcı bir görüntü oluşturuyor. Ama diğer yandan, evin mekânın kalanında da benzer bir üslup benimsediyseniz, evinizi çakma Adnan Ziyagil malikânesine çevirip alay konusu olmak da var işin ucunda. Burada elbette gri halı ve duvarlarla uyum dikkat çekiyor, ama doğal ışık konusunda hiçbir sıkıntısı olmayan bu mekâna küçücük bir canlı renk ilavesi (mesela beyaz yerine başka renkte bir vazo seçerek) daha iyi olurmuş gibi görünüyor.
Avize işi biraz netamelidir. İyi seçmek, özenle üzerinde durmak gerekir. Zira avize bir evi rezil de edebilir, vezir de. Örneğin bu tarz süslü, antika görünümlü, klasik bir avize, tamamıyla minimalist ya da modern bir salonda 'dam üstünde saksağan' etkisi yaratabilir. Ama bu örnekte çok fazla ayrıntı görmesek de, arka plandaki kapı ayrıntısına bakarak bunun renovasyondan geçmiş eski bir ev olduğunu tahmin edebiliriz. Dolayısıyla herhangi bir antika özelliği olmayan arkadaki kitaplığa rağmen, renk açısından çok boğucu olmayan bu antika avize beyazlar içindeki mekânda sırıtmıyor ve mekâna farklı bir hava katıyor. Ama yine de siz siz olun antika avize seçecekseniz, evinize uygun olup olmadığını iyice bir kontrol edin, yoksa öbür türlüsü gerçekten bir görmemişlik nişanesine dönüşebilir.
Tam anlamıyla antika denemez ama klasik üsluba sahip bir mobilyanın modern bir oturma odasına kullanımına güzel bir örnek olarak bunu da derlememize dahil etmek istedik. Gerçi İngiliz bir tasarımcının elinden çıktığı için Britanya propagandası da içeriyor, ama açık tuğla duvar tercihinin yapıldığı, halısı, yastıkları ve diğer ayrıntılarıyla son derece 2000'ler duran bu mekânda, antika mobilyaları andıran klasik deri kanepe hiç sırıtmıyor. Hatta sırıtmak şöyle dursun tuğla duvarın yarattığı o rustik ve sıcak etkiyi daha da vurgulayarak mekânı davetkâr bir hale sokuyor.
Gösterişe, lükse, birazcık pırıltıya meraklı olmak suç değil elbette. Hele de bu eğiliminizi şekildeki gibi olabilecek en zevkli şekilde yansıtan, tamamıyla özgün parçalar bulabilirseniz, kim size bir şey diyebilir ki? Bu altın sarısı etajeri ve ona eşlik eden aynayı bu odadan çıkarsanız, karşınıza son derece minimalist bir ortam çıkacak aslında. Arka plandaki modern lamba, beyaz puf koltuk, çiçekli duvar kağıdı gibi unsurlar gayet şehirli, modern bir üslûbun taşıyıcıları olarak dikkat çekiyor.
Ama altın sarısı etajer ve aynanın bu minimalizme eklemlenmesiyle birlikte mekânın karakteri de bütünüyle değişiyor. Ayrıca arka plandaki lambanın kardeşi olan küçük abajur, aynanın yatay yerleştirilmiş olması ve tabii ki zeminle duvar kâğıdı arasındaki renk uyumu da bu mekânın usta bir dekoratörün elinden çıktığını gösteren diğer işaretler.
Bu kez de tamamen antika ve klasik tarza sahip olan ama modern dokunuşlarla zenginleştirilen bir mekâna bakalım. Yukarıda da söylemiştik, evinizin herhangi bir odasını tamamıyla antika ya da klasik diyebileceğimiz mobilyalarla donatmak riskli bir iştir. Zira oymalı-kakmalı ya da fazla süslü mobilyalar ortamı boğup size nefes alma imkânı tanımayabilir. Ama bu fotoğrafta söz konusu riskin minimuma indiğini görüyoruz. Tabii bunda mekânın büyüklüğünün de rolü var.
Tamamıyla klasik üsluba uygun olarak dekore edilmiş olan bu mutfakta hem antika eşyaların izlerini, hem de ufak tefek modern dokunuşları görmek mümkün. Elbette bu bir zevk meselesidir, kimileri için burası göz yorucu bir mekân olabilir ama bütünlük ve harmoni açısından gayet iyi bir dekorasyonla karşı karşıya olduğumuz kesin. Mekânın geneline hakim olan açık tonların tezgâhtaki koyu renk mermerle dengelenmesi, doğal ışığın maksimum kullanılması, mutfak dolaplarının kenarlarındaki antik Yunan sütunlarına benzeyen sarı renkteki şeritler ve bunları tamamlayan korint sütun başları ve masanın üzerinde gördüğümüz gümüş tonlarındaki antika şamdanla tepsi müthiş bir uyumla bir araya gelip, insanın hiç çıkmak istemeyeceği bir mutfak yaratmışlar. Ayrıca bu genel çizgiye hem renk, hem tarz olarak uyum sağlayan oryantal yer halısına da dikkatinizi çekmek isteriz.
Antikanın modern bir ortamla buluşma biçimlerine baktığımız, antika ve klasik düşkünü okurlarımıza fikir ve ilham vermesini umduğumuz bu yazıyı, baştan beri sözünü ettiğimiz entegrasyon fikrinin en güzel uygulamalarından birine yer vererek sona erdirelim. Bu elbette gerçek bir antika parça değil, ama o üslûbu koruyarak üretilmiş yeni bir mobilya. Bu parçanın güzelliği yer yer boğucu olabilen ve antikalarda neredeyse standart olan klasik koyu ahşap yerine, açık renkli bir vernikle sadeleştirilmiş olması. Bu sayede etajer ve sandalyeler hem biz buradayız diye bağırmıyor, hem de ortama uyum sağlamaları ve hatta genel havayı yumuşatmaları çok daha kolay bir hale geliyor.
Normal şartlarda gerek zemin ve duvarın renkleri, gerekse de duvarda asılı olan tablo itibarıyla son derece modern görünen bu ortamda, antika parçanın ilavesi 'dam üstünde saksağan' etkisi yaratmadığı gibi, bir denge unsuru olarak işlev görüp mekâna sıcaklık ve zarafet katıyor. Yer yer her şeyin muntazam, geometrinin egemen olduğu modern anlayıştan vazgeçmek, bunun gibi kavisleri, yuvarlak hatları olan zarif mobilyalara da yer vermek gerekiyor. Ayrıca, füme duvarla açık renk ahşapın ve abajurun uyumuna da dikkat çekmek isteriz.
Peki bu uygulamalardan siz hangisini beğendiniz? Evinizde antika ya da antika tarzında üretilmiş mobilyaları tercih ediyor musunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.