Rustik stil aile evi

Rustik stil ayrıntıları ile şık ve konforlu bir aile evi projesini tanımaya hazır olun. Farklı stillerde dekorasyon fikirleri arayanlar için doğa ile bütünleşen bir proje görsellerini derledik. Bünyesinde kış bahçesi, nefis bir teras bulunan proje doğa ile iç içe bir tasarım anlayışı ile inşa ediliyor. Ortak kullanım alanlarında sosyalleşme amaçlı pratiklik ve fonksiyonel tasarım söz konusu. Daha fazla beklemeden rustil stil müstakil ev projesinin görsellerini inceleyebilir.
2013 yılında tasarlanan ev, göze hitap eden detayları ile iç açan ferah bir atmosfere sahip. Verandanın bir kış bahçesine döndürülmesi ile fonksiyonel bir alan oluşturuluyor. Özellikle kış ve yaz aylarında açık alanlarda vakit geçirmek için oldukça işlevsel olarak değerlendirilen bu alanda, süs bitkileri, ağaç ve saksı çiçekleri bulunuyor. İç açan ferah bir alan. homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen bahçe örnekleri ve fikirler bulabilirsiniz.
Adeta bir yazlık ev projesi niteliğinde olan evin geniş bir bahçe alanı bulunuyor. Rustik stil evlerde olduğu gibi doğa ile iç içe bir tasarım anlayışı söz konusu. Yine aynı zamanda beyaz duvarlarla ahşabı bir araya getiren projede, ferah ve iç açan atmosfer mevcut. Hamak keyfi de konfor sunan ev detaylarından sadece biri.
Kahvaltı etmek için işlevsel bir alan sunan mutfakta uzun bir ahşap bir masa tablası mevcut. Aynı zamanda ihtiyacı muntazam karşılayan mutfak adası olarak da kullanılabilen zemin, göze hitap eden dokusu ile iç mekana sıcaklık katan detaylardan biri. Döşeme karoları ve mobilya tercihleri ile retro esintiler bulunan mutfak dekorasyonu, karakteristik öğeler taşıyor.
Oturma alanı ile açık mutfak ilişkisi geniş ve ferah bir iç mekan etkisi yaratıyor. Rustik stil detayları ahşap çatı iskeleti ve taş duvar dekoru ile görebilirsiniz. Doğal dokular, ahşap, doğal taş kaplama ile sıcak bir iç mekan atmosferi oluşturuyor. Genel olarak natürel renk tonları oturma alanı ve mutfak alanında tercih edilmiş. Böylelikle göz yormayan, dingin ve göze hitap eden bir alan tasarlanmış oluyor.
Rustik stil öğelerle dekore edilen bir banyo dekorasyonu. Genel olarak beyaz zemin üzerine taş duvar kaplama tercih edilerek hem rustik stil doğal etki sağlanıyor, hem de sıcak bir atmosfer yakalanıyor. Doğal materyallerin kullanımı hem rustik stil, hem de country stil dekorasyon örneklerinde tercih edilen bir unsurdur. Açık renk tonlarında duvar zeminleri ise bu tip doğal taş kaplamaların kullanılmasına olanak tanır.
Hayalleri süsleyen doğal manzarası ile ebeveyn yatak odasına ait bir teras alanı. Dingin bir yatak odası için natürel doku ve renklerin kullanımı oldukça elverişlidir. Pastel renkler, beyaz, mavi gibi dinginlik sağlayan renkler yatak odası dekoru için ideal iken, doğa motifleri de ayrıcalık katan unsurlar arasındadır. Doğa manzarası ile iç ferahlatan terası olan rustik stil şahane ev size de hitap ediyor mu?
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