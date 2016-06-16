Rustik stil aile evi

Hayalleri süsleyen doğal manzarası ile ebeveyn yatak odasına ait bir teras alanı. Dingin bir yatak odası için natürel doku ve renklerin kullanımı oldukça elverişlidir. Pastel renkler, beyaz, mavi gibi dinginlik sağlayan renkler yatak odası dekoru için ideal iken, doğa motifleri de ayrıcalık katan unsurlar arasındadır. Doğa manzarası ile iç ferahlatan terası olan rustik stil şahane ev size de hitap ediyor mu?

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Egzotik hava katan tropikal stil oturma odaları’ yazımız da ilginizi çekebilir.