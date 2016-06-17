Dikey bahçe dekorları ile ilgili 7 alternatif ve yaratıcı fikirler

Natürel dokuları evinize davet etmek, pratik bazı fikirlerle artık çok kolay. Bahçe, teras ve balkon duvar dekorları için ilham veren bazı örnekler derledik. Sıcak yaz aylarında özellikle açık alanlarda vakit geçirmeyi tercih edenler için, doğal bitki örtüsü ile şık manzaralar sağlamak mümkün. İç ferahlatan, yeşili evinize davet eden bahçe veya teras duvarı dekorları için alt başlıklarımızı inceleyebilirsiniz, ilham veren fikirler bulacağınızı umuyoruz.
Bahçe duvarlarında dikey bahçe uygulamaları son zamanlarda oldukça tercih ediliyor. Yer zemininden alan kazandıran bu yöntem, görsel açıdan da duvar dekorlarına estetik bir görünüm kazandırmanızı sağlıyor. Bambularla yapılan dikey bahçe modeli ise göze hitap eden bir başka alternatif. homify'da bahçe ürünleri kategorisinde ilginizi çeken örnekler bulabilirsiniz.
Kasa ya da paletlerde göze hitap eden duvar dekorları oluşturmak sanıldığı kadar zor değil. Bitki ve çiçekler için saksı görevi gören palet veya kasalar, fonksiyonelliğinin yanı sıra estetik bir görünüm kazandırıyor. Bu örnekte siyah duvar üzerine yapılan ahşap kasalarla duvar dekoru, kontrast yaratarak ön plana çıkarılmış. Şık ve hoş bir çözüm.
Balkon kullananlar için döşeme zemininde yer kaplayan saksılara hem fonksiyonel hem de estetik bir başka alternatif. Ahşabın doğal dokusu ve iç mekana kattığı sıcak havaya bonus olarak çiçek ve bitkilerinizi güneşlendirebileceğiniz pratik çözümler arasında yer alıyor.
Detaylar, duvar dekorları için zenginlik katan bir başka unsurdur. Kolay şekil alabilirliği ve doğal bir malzeme oluşundan ahşabın duvar dekorlarında işlevsel amaçlı değerlendirilmesi pratiktir. Dikey bahçe modelleri için sarmaşıkların kolaylıkla tırmana bileceği boşluklu ahşap plaka bu iş için pratik çözümler arasında yer alır.
Farklı tarzlarda alternatifleri değerlendirmekten hoşlanıyorsanız, değerlendirmek üzere işlevsel obje veya eşyaları bitki ve çiçek saksı modelleri için değerlendirebilirsiniz. Hem ilgi çekici bir görünüm ortaya çıkarken, hem de yaratıcı fikirlerle karakteristik izler oluşturabilirsiniz. El arabası ya da saksı görevi görebilecek objelerle fark yaratan dekorlar oluşturabilir, kendin yap projelerinizle ekonomik çözümler bulabilirsiniz. Bahçelerde kullanılabilecek alternatif bir çözüm.
Bu çalışmada, duvar boyunca birbirine paralel 6-7 cm.'lik çıtalar yerleştiriliyor. Çıtalarla oluşturulan panel zemin, dikey bahçe modeli için zemin oluşturuyor. Benzer malzemeden oluşturulan dikey bahçe modeli için, sade ve yalın bir ahşap dokusu tercih ediliyor. Doğal dokuların uyum ve ahengi gözü okşar ve ferah bir atmosfer oluşturmanıza katkı sağlar. Çıtalar ve benzeri materyallerle kendin yap (DIY) projelerini kendiniz değerlendirilebilir, çok masraf etmeden kendi dikey bahçenizi tasarlayabilirsiniz.
Paletlerle pratik bir biçimde oluşturulan paneller, dikey bahçe modeline yine zemin oluşturuyor. Böylelikle istenirse, bahçe duvarları için sarmaşıklarla doğal bitki örtüsü ile estetik bir görünüm kazandırmak mümkün. Ayrıca sarmaşık ve benzeri türlerde bitkiler, şık duvar dekorları oluşturduğu gibi, bahçenin dışarıdan görünmesini engelleyebilir. Bu gibi çözümler arayanlar için panel paletlerle yapılan dikey bahçe modelleri şık ve akılcı alternatif çözümler sunuyor.
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