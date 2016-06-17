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Dikey bahçe dekorları ile ilgili 7 alternatif ve yaratıcı fikirler

Meral Eser Meral Eser
Projeto para um carrinho de flores, Casa Nova Paisagismo Casa Nova Paisagismo Rustik Bahçe
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Natürel dokuları evinize davet etmek, pratik bazı fikirlerle artık çok kolay. Bahçe, teras ve balkon duvar dekorları için ilham veren bazı örnekler derledik. Sıcak yaz aylarında özellikle açık alanlarda vakit geçirmeyi tercih edenler için, doğal bitki örtüsü ile şık manzaralar sağlamak mümkün. İç ferahlatan, yeşili evinize davet eden bahçe veya teras duvarı dekorları için alt başlıklarımızı inceleyebilirsiniz, ilham veren fikirler bulacağınızı umuyoruz.

1. Bambularla dikey bahçe

Bambootec , Bambootec Bambootec Modern Bahçe
Bambootec

Bambootec
Bambootec
Bambootec

Bahçe duvarlarında dikey bahçe uygulamaları son zamanlarda oldukça tercih ediliyor. Yer zemininden alan kazandıran bu yöntem, görsel açıdan da duvar dekorlarına estetik bir görünüm kazandırmanızı sağlıyor. Bambularla yapılan dikey bahçe modeli ise göze hitap eden bir başka alternatif. homify'da bahçe ürünleri kategorisinde ilginizi çeken örnekler bulabilirsiniz.

2. Paletlerle duvar dekorları

MÃO NA TERRA, in Belo Horizonte. BR (2015), Luiza Soares - Paisagismo Luiza Soares - Paisagismo Rustik Bahçe Ahşap
Luiza Soares – Paisagismo

Luiza Soares - Paisagismo
Luiza Soares – Paisagismo
Luiza Soares - Paisagismo

Kasa ya da paletlerde göze hitap eden duvar dekorları oluşturmak sanıldığı kadar zor değil. Bitki ve çiçekler için saksı görevi gören palet veya kasalar, fonksiyonelliğinin yanı sıra estetik bir görünüm kazandırıyor. Bu örnekte siyah duvar üzerine yapılan ahşap kasalarla duvar dekoru, kontrast yaratarak ön plana çıkarılmış. Şık ve hoş bir çözüm.

3. Balkon duvar dekorları

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Rustik Bahçe
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

Balkon kullananlar için döşeme zemininde yer kaplayan saksılara hem fonksiyonel hem de estetik bir başka alternatif. Ahşabın doğal dokusu ve iç mekana kattığı sıcak havaya bonus olarak çiçek ve bitkilerinizi güneşlendirebileceğiniz pratik çözümler arasında yer alıyor.

4. Zarafet

Apartamento da Rua Ponta Grossa, Studio Gorski Arquitetura Studio Gorski Arquitetura Modern Bahçe
Studio Gorski Arquitetura

Studio Gorski Arquitetura
Studio Gorski Arquitetura
Studio Gorski Arquitetura

Detaylar, duvar dekorları için zenginlik katan bir başka unsurdur. Kolay şekil alabilirliği ve doğal bir malzeme oluşundan ahşabın duvar dekorlarında işlevsel amaçlı değerlendirilmesi pratiktir. Dikey bahçe modelleri için sarmaşıkların kolaylıkla tırmana bileceği boşluklu ahşap plaka bu iş için pratik çözümler arasında yer alır.

5. İlham veren fikirler

Projeto para um carrinho de flores, Casa Nova Paisagismo Casa Nova Paisagismo Rustik Bahçe
Casa Nova Paisagismo

Casa Nova Paisagismo
Casa Nova Paisagismo
Casa Nova Paisagismo

Farklı tarzlarda alternatifleri değerlendirmekten hoşlanıyorsanız, değerlendirmek üzere işlevsel obje veya eşyaları bitki ve çiçek saksı modelleri için değerlendirebilirsiniz. Hem ilgi çekici bir görünüm ortaya çıkarken, hem de yaratıcı fikirlerle karakteristik izler oluşturabilirsiniz. El arabası ya da saksı görevi görebilecek objelerle fark yaratan dekorlar oluşturabilir, kendin yap projelerinizle ekonomik çözümler bulabilirsiniz. Bahçelerde kullanılabilecek alternatif bir çözüm.

6. Ahşap çıtalarla duvar dekorları

Jardim CBNA, Marcos Assmar Arquitetura | Paisagismo Marcos Assmar Arquitetura | Paisagismo Tropikal Bahçe
Marcos Assmar Arquitetura | Paisagismo

Marcos Assmar Arquitetura | Paisagismo
Marcos Assmar Arquitetura | Paisagismo
Marcos Assmar Arquitetura | Paisagismo

Bu çalışmada, duvar boyunca birbirine paralel 6-7 cm.'lik çıtalar yerleştiriliyor. Çıtalarla oluşturulan panel zemin, dikey bahçe modeli için zemin oluşturuyor. Benzer malzemeden oluşturulan dikey bahçe modeli için, sade ve yalın bir ahşap dokusu tercih ediliyor. Doğal dokuların uyum ve ahengi gözü okşar ve ferah bir atmosfer oluşturmanıza katkı sağlar. Çıtalar ve benzeri materyallerle kendin yap (DIY) projelerini kendiniz değerlendirilebilir, çok masraf etmeden kendi dikey bahçenizi tasarlayabilirsiniz.

7. Panel palet

Residência Sorocaba, Denise Barretto Arquitetura Denise Barretto Arquitetura Modern Bahçe
Denise Barretto Arquitetura

Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura

Paletlerle pratik bir biçimde oluşturulan paneller, dikey bahçe modeline yine zemin oluşturuyor. Böylelikle istenirse, bahçe duvarları için sarmaşıklarla doğal bitki örtüsü ile estetik bir görünüm kazandırmak mümkün. Ayrıca sarmaşık ve benzeri türlerde bitkiler, şık duvar dekorları oluşturduğu gibi, bahçenin dışarıdan görünmesini engelleyebilir. Bu gibi çözümler arayanlar için panel paletlerle yapılan dikey bahçe modelleri şık ve akılcı alternatif çözümler sunuyor.

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