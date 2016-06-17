Dikey bahçe dekorları ile ilgili 7 alternatif ve yaratıcı fikirler

Paletlerle pratik bir biçimde oluşturulan paneller, dikey bahçe modeline yine zemin oluşturuyor. Böylelikle istenirse, bahçe duvarları için sarmaşıklarla doğal bitki örtüsü ile estetik bir görünüm kazandırmak mümkün. Ayrıca sarmaşık ve benzeri türlerde bitkiler, şık duvar dekorları oluşturduğu gibi, bahçenin dışarıdan görünmesini engelleyebilir. Bu gibi çözümler arayanlar için panel paletlerle yapılan dikey bahçe modelleri şık ve akılcı alternatif çözümler sunuyor.

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