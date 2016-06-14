Geleneksel çizgilere sahip modüler bir ev

Bir arsa saton alıp yeni bir ev inşa ettirmeyi birçok kimse, artık modüler, yani prefabrik evleri tercih ediyor. Modüler evler sağladıkları avantajlar nedneiyle her geçtiğimiz yıl biraz daha yaygınlaşan yapı tarzlarına dönüştü. Yapı malzemelerin her geçen gün gelişmesi ve çeşitlenmesi sayesinde modüler evler de artık kârlı, etkili ve güvenli ev opsiyonları arasında yer alıyor. Modüler yapıların betonarmelere göre birçok avantajı vardır ancak neredeyse hiçbir deavantajı de yoktur. Üstelik tıpkı geleneksel mimaride olduğu gibi kullanıcının isteği doğrultusunda üretim yapılır. Isı ve ses yalıtımı gibi konularda betonarme için geçerli olan bütün teknikler uygulanabilir. Ayrıca bugün sizlere tanıtımını yapacağımızı bu konutta da olduğu üzere, modüler yapılarda genelde çelik konstrüksiyon kullanıldığı için depreme karşı çok daha dayanıklı ve sağlamdırlar. Modüler evlerde dezavantaj olarak görülen şey, eskiden model konusundaki yetersizlikleri idi. Evlerin tamamı birbirine benzer, uzaktan dahi prefabrik yapılar oldukları anlaşılırdı. Bugün homify 360 sayfamızda konuk olan ve K-MÄLEON Haus tarafından tasarlanıp imal edilen bu modüler konut, dezavantaj olarak anılan bu durumun artık tarih olduğunu belgeler nitelikte. Dış görüntüsüyle geleneksel köy evlerinin modernize edilmiş bir versiyonu gibi görünen bu konutun betonarme değil de prefabrik olduğuna inanmak çok güç. Gelin bu konutu yakından inceleyelim.
Bir hafta – on gün gibi çok kısa sürelerde evresel ve beşeri engellere takılmadan imal edilmeleri, iki – üç gün gibi sürelerde montajlarının yapılması, kalitelerinin belli bir standartın üzerinde olması ve elbette estetik görünümleri prefabrik olarak da bilinen modüler yapıların yaygınlaşmasındaki en büyük etken.
Modüler evlerin bir diğer avantajı ise betonarme konutlara göre çok daha esnek, çok daha hafif bir yapıya sahip olmaları. Modüler evler hafif çelik profil sistemlerle üretildiği için betonarme binaya göre depremlerde çok daha dayanıklıdır ve içinde yaşayan kişiye verdiği güven daha fazladır. Ayrıca, bu konutun izolasyon sistemi de kusursuz. Kalın duvarları mükemmel bir şekilde ısı ve ses izolasyonu sağlıyor, sağlam pencereleri kapalıyken ne ısı ne de ses transferi mümkün.
Çeşitli büyüklüklerde modüler evler bulmak mümkün. Bugün sayfamıza konuk olan evin kullanım alanı 151 metrekare, yani son derece geniş. Üç odaya, iki banyoya ve son derece geniş bir açık planlı yaşam alanına sahip olan bu ev geniş duvar ve tavan pencerelerinin de sayesinde çok ferah ve aydınlık.
Konutun tek katlı olmasının avantajı kullanılarak düz tavanlı değil,eğimli tavanlı bir alan oluşturulmuş. Böylece hem tavan yüksekliği belitgin bir biçimde artmış hem de görsel olarak güzel bir nüans yakalanmış. Oturma odası, yemek odası ve mutfak açık planlı bir mekan oluşturmuş ve tamamen çağdaş mobilyalar ile dekore edilmiş. Yemek masası çevresinde Eames'in ünlü tel sandalyelerini, mutfak barının kenarında ise ödüllü tasarım LEM Piston tabureleri görmek mümkün.
Konutun açık planlı yaşam alanında tabandan tavana ve boydan boya sürgülü cam kapılar kullanılmış. Ayrıca yer yer de tavan pencereleri yapılmış. Böylece bu konut günün uzun saatleri boyunca doğal gün ışığından faydalanabilir vaziyette.
Konut aslında tek kat üzerinde yükseliyor ancak tavanın en yüksek olduğu kısma küçük bir asma kat yapılmış ve bu mekan kütüphane olarak dizayn edilmiş. Çatının en tepe noktasıda yer alan muhtelem pencere ise bu fotoğrafta açıkça görülebiliyor.
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