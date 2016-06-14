Geleneksel çizgilere sahip modüler bir ev

Bir arsa saton alıp yeni bir ev inşa ettirmeyi birçok kimse, artık modüler, yani prefabrik evleri tercih ediyor. Modüler evler sağladıkları avantajlar nedneiyle her geçtiğimiz yıl biraz daha yaygınlaşan yapı tarzlarına dönüştü. Yapı malzemelerin her geçen gün gelişmesi ve çeşitlenmesi sayesinde modüler evler de artık kârlı, etkili ve güvenli ev opsiyonları arasında yer alıyor. Modüler yapıların betonarmelere göre birçok avantajı vardır ancak neredeyse hiçbir deavantajı de yoktur. Üstelik tıpkı geleneksel mimaride olduğu gibi kullanıcının isteği doğrultusunda üretim yapılır. Isı ve ses yalıtımı gibi konularda betonarme için geçerli olan bütün teknikler uygulanabilir. Ayrıca bugün sizlere tanıtımını yapacağımızı bu konutta da olduğu üzere, modüler yapılarda genelde çelik konstrüksiyon kullanıldığı için depreme karşı çok daha dayanıklı ve sağlamdırlar. Modüler evlerde dezavantaj olarak görülen şey, eskiden model konusundaki yetersizlikleri idi. Evlerin tamamı birbirine benzer, uzaktan dahi prefabrik yapılar oldukları anlaşılırdı. Bugün homify 360 sayfamızda konuk olan ve K-MÄLEON Haus tarafından tasarlanıp imal edilen bu modüler konut, dezavantaj olarak anılan bu durumun artık tarih olduğunu belgeler nitelikte. Dış görüntüsüyle geleneksel köy evlerinin modernize edilmiş bir versiyonu gibi görünen bu konutun betonarme değil de prefabrik olduğuna inanmak çok güç. Gelin bu konutu yakından inceleyelim.