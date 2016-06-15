Anadolu şehirlerinden 5 göz alıcı mutfak

Mutfak için evin kalbidir dendiğine mutlaka tanık olmuşsunuzdur. Ailemize ve dostlarımıza güzel yemekler çıkarmak için her gün saatlerimizi ön hazırlık, pişirme ve temizlik için mutfakta geçirdiğimiz doğru. Hatta birçoğumuz yemeklerimizi mutfakta yiyoruz. Filmlerde ve reklamlarda mutlu aile görüntülerinin bir çoğunda mutfak sahnesi vardır çünkü mutfak sevgiyi, emeği, bir arada olmayı simgeler; tıpkı aile ilişkileri gibi. Evin kalbi olarak tanımlanmasının nedeni de tam olarak budur. Aile ilişkileri de yemek ve mutfak kültürü de kuvvetli olan bizim gibi bir halk için bu benzetme daha da anlamlı oluyor.
Bugün sayfamızın konukları Anadolu'nun dört bir köşesinden klasik ya da eklektik stillerde dekore edilmiş, şık ve gösterişli mutfaklar. Her biri özenle dekore edilmiş, en küçük ayrıntılar bile düşünülmüş, geniş, göz alıcı ve yerel.
İlk örneğimiz ülkemizin güneyinden, Antalya'dan geliyor. Ar Mimarlık tarafından dizayn edilen bu konutun mutfağına neoklasik stil hakim. Beyaz renkli mutfak üniteleri toprak renklerine sahip detaylar ile kombine edilmiş. Neoklasik stil on 19. yüzyılın ortalarından 20. yüzyılın ortalarına kadar hakim olmuş bir dekorasyon stilidir ve kökleri 16. Louis stilinde dayanır. Burada kullanılan yemek masası ve sandalyeler her ne kadar 15. Louis stilinin etkisinde olsa da tüm mekana muhteşem bir uyum sağlamış ve ortaya tüm göz alıcılığına rağmen sadeliğini de koruyabilmiş, kusursuz bir klasik mutfak tasarımı çıkmış.
İndeksa Mimarlık ve İç Maiarlık tarafından dizayn edilen bu konutun mutfağı çarpıcı dekoruyla dikkatleri çekiyor. Beyaz mutfak dolapları ve koyu renkli tezgaha mermer zemin ve damask desenli duvar kağıdı eşlik ediyor. Dolap içlerinde dahi aydınlatma çalışması yapılarak mekan ışıl ışıl bir hale getirilmiş. Bu dekorasyondaki tek itirazımız o muhteşem avizenin lokasyonu olabilir, yemek masasının üzerinde olsa daha şık ve kullanışlı olurdu. Yemek masası ve sandalyeleri ikonik birer ürün olan 16. Louis stiline sahip ve kırmızı döşemeleriyle ve aksesuarlarıyla muhteşem görünüyorlar.
Hakan Helvacıoğlu / H2C tasarımı olan, Pelican Hill sitesinde konumlanan ve Osmanlı kültürünün tema olarak alındığı bu konutta modern, beyaz mutfak dolaplarına siyah ve dore renklerinde, göz alıcı ve şaşalı bir duvar kağıdı eşlik ediyor. Bembeyaz mutfak üniteleri ve beyaz zemine konstrast olacak şekilde koyu renkli, desenli ve dikkat çekici bir duvar kağıdı ile kombine edilen bu mutfakta klasik ögeler ile çağdaş ögeler bir arada kullanılmış ve ortaya stil sahibi, eklektik bir mutfak çıkmış.
Ada Ahşap tarafından tasarlanıp üretilen bu mutfak ise masif ahşabın büyüleyici güzelliğine sahip. Modernize edilmiş bir country (kırsal) stile sahip olan mutfak ahşabın verdiği sıcak, samimi ve lüks atmosfer ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kaliteli ve modası asla geçmeyecek bir mutfak için ahşap malzeme seçimi kesinlikle önerdiğimiz bir tarz. Konuyla ilgili olarak, ’Mutfak dekorasyonunda ahşap şıklığı’ başlıklı yazımızı okmanızı da tavsiye ederiz.
Son olarak, göz alıcı bir mutfak için klasik tarza mahkum olmadığımızı kanıtlayan bir örnek ile gelelim istedik. Aykuthall Architectural Interiors tarafından dekore edilen Sunflower Villa isimli 550 metrekarelik konutun mutfağı çağdaş tarzıyla gösterişi ve göz alıcılığı yakalamış. Birbiri ile muhteşem uyum sağlayan üç rengin -siyah, beyaz, kırmızı – bir arada kullandılğı bu mutfakta dikkatlerimiz en çok çeken detay ise mutfak adasının üzerinde yer alan taşlı, muhteşem avizeler.