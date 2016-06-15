Anadolu şehirlerinden 5 göz alıcı mutfak

Mutfak için evin kalbidir dendiğine mutlaka tanık olmuşsunuzdur. Ailemize ve dostlarımıza güzel yemekler çıkarmak için her gün saatlerimizi ön hazırlık, pişirme ve temizlik için mutfakta geçirdiğimiz doğru. Hatta birçoğumuz yemeklerimizi mutfakta yiyoruz. Filmlerde ve reklamlarda mutlu aile görüntülerinin bir çoğunda mutfak sahnesi vardır çünkü mutfak sevgiyi, emeği, bir arada olmayı simgeler; tıpkı aile ilişkileri gibi. Evin kalbi olarak tanımlanmasının nedeni de tam olarak budur. Aile ilişkileri de yemek ve mutfak kültürü de kuvvetli olan bizim gibi bir halk için bu benzetme daha da anlamlı oluyor.

Bugün sayfamızın konukları Anadolu'nun dört bir köşesinden klasik ya da eklektik stillerde dekore edilmiş, şık ve gösterişli mutfaklar. Her biri özenle dekore edilmiş, en küçük ayrıntılar bile düşünülmüş, geniş, göz alıcı ve yerel.