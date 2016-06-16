Küçücük bir ev, göz alıcı bir tadilat

Konutun oldukça küçük, dolayısıyla tüm odalar ve mutfak da küçük boyutlarda. Küçük boyutlu ve kasvetli mutfakları için durmaksızın önerdiğimiz uygulama burada da gerçekleştirilmiş: Duvarları yıktırın! Küçük bir mutfak ve küçük bir oturma odası yerine daha geniş ve ferah olan açık planlı bir yaşam alanı küçük evlerde mutlaka tercih edilmelidir. Yalnızca mekanın ferahlaması için değil, alanın efektif olarak kullanılabilmesi için de bu çok avantajlıdır.

Bu konutun mutfağı eski olmakla birlikte aslında son derece bakımlı ve sadeliği nedeniyle şıkmış. Ancak yapılan komple tadilat nedeniyle mutfak da değiştirilmiş ve güncel trendlere uygun, çok daha şık ve gösterişli bir mutfak yapılmış.