Küçücük bir ev, göz alıcı bir tadilat

homify 360 sayfamızın bugünkü konuğu oldukça eski bir yapı içerisinde yer alan küçük bir daire. Hamburg gibi Avrupa'nın en çok turist çeken kentlerinden birinde konumlanan dairemiz geçirdiği büyük değişim sonrası komple yeni dairelere taş çıkartır vaziyette. RF Architekten tarafından yürütülen bu ilham verici, başarılı çalışmayı hep birlikte gezelim.
Konutun oldukça küçük, dolayısıyla tüm odalar ve mutfak da küçük boyutlarda. Küçük boyutlu ve kasvetli mutfakları için durmaksızın önerdiğimiz uygulama burada da gerçekleştirilmiş: Duvarları yıktırın! Küçük bir mutfak ve küçük bir oturma odası yerine daha geniş ve ferah olan açık planlı bir yaşam alanı küçük evlerde mutlaka tercih edilmelidir. Yalnızca mekanın ferahlaması için değil, alanın efektif olarak kullanılabilmesi için de bu çok avantajlıdır.
Bu konutun mutfağı eski olmakla birlikte aslında son derece bakımlı ve sadeliği nedeniyle şıkmış. Ancak yapılan komple tadilat nedeniyle mutfak da değiştirilmiş ve güncel trendlere uygun, çok daha şık ve gösterişli bir mutfak yapılmış.
Oturma odası ve mutfak arasında yer alan duvarın yıkılmasıyla yaşam alanı bir anda adeta iki katı büyümüş. Mutfağın halihazırda geniş bir penceresinin olması bu ferah ortamı daha da desteklemiş. Doğal gün ışığı alan mekanlarda çalışmanın çok daha verimli olduğu bilimsel olarak da kanıtlanmış bir gerçek. Bununla ilgili Google'da bir araştırma yapabilirsiniz.
Mutfak üniteleri son dönemin en popüler modellerinden biri olan modern country (kırsal) tarzda dolaplar ile değiştirilmiş. Dolaplara tamamen uyum sağlayan bir kapı konulmuş. Mutfak tezgahı da dolapların kendisi gibi beyaz tercih edilmiş. Mutfağın ortasına ise çağdaş bir tasarıma sahip beyaz bir yemek masası konmuş. Masa beyaz renkli sandalyeler ve beyaz avize ile kombine edilmiş. Eskiden vinil olan zemine ise lüks ve sıcak bir görünüm sağlayan ahşap parke döşenmiş.
Konutun banyosu da çok yıpranmış olmamakla birlikte eski moda ve bu nedenle de sevimsizmiş. Fotoğrafta banyonun tadilat esnasında çekilen bir fotoğrafını görüyoruz. Banyoda yer alan tüm vitrifiye ve duvar ve zemin seramikleri sökülmüş, yerine yenileri gelmiş.
Hepimizin bildiği üzere, banyolar yalnızca temizlenmek için değil, günün yorgunluğunu atıp yenilenmek için de ideal mekanlardır. Yorucu bir günün ardından banyoda geçireceğimiz huzur dolu saatler sayesinde yalnızca vücudumuzu değil, kafamızı da dinlendirerek tüm stresimizi atabilir ve zindeliğimize tekrar kavuşabiliriz. Banyomuzda huzur dolu olmak içinse dekorasyonunu beğendiğimiz, tarzımıza hitap eden, davetkar bir banyo tasarlamak gerekir. Bu konutta da tam olarak böyle bir banyo oluşturulmuş. Son derece çağdaş, minimalist, uzak doğu esintileri taşıyan dekoratif eşyalar ile şık, dingin ve huzur dolu bir ortam yaratılmış. Duvarın yalnızca gerekli yerlerine seramik döşenmiş, kalan kısımlar brüt beton bırakılmış. Brütalist akım ilginizi çekiyorsa, ’Brüt betonla güzelleşen evler: 7 örnek, 7 öneri’ başlıklı yazımızda da göz atmanızı öneririz.
Banyonun tüm vitrifiyesi beyaz renkli tercih edilmiş. Bu da mekanın ferah görünmesinde etkili olmuş. Lavabo olarak dolabı ile birlikte, tek parça olan ve duvara monte edilen bir model tercih edilmiş. Lavabonun arkasındaki su sıçrama olasılığının yüksek olduğu kısım toprak renklerindeki mozaikler ile kaplanmış, diğer kısımlara seramik döşenmemiş.