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Muhteşem bir bahçe düzenlemesine nereden başlamak gerekir?

Homify Homify
UNJARDIN DE VILLE, GARDEN TROTTER GARDEN TROTTER Modern Bahçe
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Eğer evinizin küçük de olsa bir bahçesi varsa, siz de şehir kalabalığından sıkıldıkça nefes alabilecek bir alanı olan şanslı insanlardansınız demektir. Peki bahçeniz küçük olduğu gibi bakımsız ve kötü bir görünüme sahipse onu bir cennet bahçesine çevirmek için, işe nereden başlamak gerekir? Homify olarak bu yazımızı bahçe düzenlemesinin püf noktalarına ayırıyoruz. Sıradan ve büyük sayılmayan bir bahçenin ufak bir düzenleme ile dönüştüğü hali görünce siz de bahçenize el atmak isteyeceksiniz. Bahçenizi masraflı olmayan düzenlemelerle keyifli vakit geçirebileceğiniz muhteşem bir alana dönüştürmenin mümkün olduğuna şahit olun. Peyzaj tasarımcıları ve mimarlar'dan fikirler alarak görenleri hayran bırakacak bahçe dekorasyonları oluşturabilirsiniz.

Bahçe dekorasyonunu yalnızca çimenler ve ağaçlarla da yapmak mümkün çünkü sadece yeşillik bile boş bir alanı muhteşem gösterebilir ancak hafta sonlarınızı yakınlarınızla keyifli bir şekilde geçirmek için ya da güzel havalarda konuklarınızla barbekü partileri vermek için bir alana sahip olmak istiyorsanız sadece ağaçlar ve çimenler yeterli olmayabilir. Bunun için şık bahçe mobilyalarından, zemin döşemelerinden, düzenli bir bitkilendirmeden ve barbekü alanından ve hatta açık hava mutfaklarından faydalanabilirsiniz.

Bahçe dekorasyonunuz için farklı düzenleme fikirlerine ihtiyaç duyarsanız “Güzel bir bahçe için 9 tasarım fikri” başlıklı yazımız size yardımcı olabilir.

Kullanacağınız alanın ölçümleri ve mimari özellikleri çok önemli

UNJARDIN DE VILLE, GARDEN TROTTER GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER

GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER

Öncelikle bahçenizi bütün detaylarını göz önünde bulunduracak şekilde incelemelisiniz. Bütün ölçümlerini yapıp duvar ve çit özelliklerini belirleyip, notlar almalısınız. Ancak bu şekilde başlayacağınız tasarımın elinizde bulunan alana nasıl yerleşeceğini belirleyebilirsiniz. Bahçe ölçümlerinizi yaparken nereleri çimen, nereleri bitkilendirme ve mobilya için kullanacağınızı da dikkate alın.

İşe ölçümleri kağıda dökerek başlayın

UNJARDIN DE VILLE, GARDEN TROTTER GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER

GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER

“Ben çizimden anlamam, beceremem” gibi bahaneleri bir kenara bırakın. Ortaya çok kaliteli bir çizim çıkarmanız gerekmiyor zaten. Sadece nereye ne yapmak istediğinizi belirten bir çizim olması yeterli. Bu sayede hem tadilata gelen ustalara, hem destek aldığınız peyzaj tasarımcısı ya da mimara aklınızdakini çok daha kolay açıklamış olursunuz.

Ne istediğinizi detaylarıyla çizmeye çalışın

UNJARDIN DE VILLE, GARDEN TROTTER GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER

GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER

Bahçenizin neresinde bir oturma alanı istiyorsunuz, neresinde yemek masası olmalı? Bunlara karar verip yerlerini tahmini ölçülere göre belirlemelisiniz. Hangi alanda ağaçları görmek istiyorsunuz ya da nerelere saksı koyacaksınız bunları teker teker belirleyin.

Tadilat en önemli adım

UNJARDIN DE VILLE, GARDEN TROTTER GARDEN TROTTER Modern Bahçe
GARDEN TROTTER

GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER

Bu işin en önemli kısmı tadilattır çünkü tadilat sırasında işin bütün kalabalığının bitirilmesi gerekir. Yer döşemesi, duvar boyası, çitler, ahşap kaplamalar bunların hepsini tadilat kısmında aradan çıkarmalısınız böylece bitkilendirme kısmında yeniden boya, cila işine girmek zorunda kalmazsınız.

Yer ve duvar döşemelerine özen gösterin

UNJARDIN DE VILLE, GARDEN TROTTER GARDEN TROTTER Modern Bahçe
GARDEN TROTTER

GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER

Bahçe duvarları güzel bir görüntü için oldukça önemlidir. Nasıl bir bahçe duvarı istediğinize karar verdikten sonra uygulamaya geçebilirsiniz. Bahçenizi yalnızca çitlerle çevirebileceğiniz gibi kalın bahçe duvarları da kullanabilirsiniz. Bütçenize ve zevkinize göre seçim yapın. Bunun yanı sıra yer döşemesinde de dilediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Bu bahçenin zemininde ahşap parkeler kullanılmış.

Bitkilendirme için zevklerinizi ve iklim özelliklerini göz önünde bulundurun

UNJARDIN DE VILLE, GARDEN TROTTER GARDEN TROTTER Modern Bahçe
GARDEN TROTTER

GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER

Bahçenin belki de en çok emek isteyen kısmı bitkilendirmedir. Hangi bitkileri ve çiçekleri kullanacağınıza karar verirken bakımı zor olmayan ve yaşadığınız çevrenin iklim özelliklerine uygun olan bitkileri seçmelisiniz.

Mobilya seçimini sona bırakın

UNJARDIN DE VILLE, GARDEN TROTTER GARDEN TROTTER Modern Bahçe
GARDEN TROTTER

GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER

Son olarak bahçenizde kullanacağınız mobilyaların genel özelliklerine karar vererek alış verişe çıkabilirsiniz. Bahçe için en uygun mobilyalar su ve nemden etkilenmeyecek malzemeden üretilenler olacaktır. Bambu, rattan gibi bahçe mobilyalarını tercih edebilirsiniz. Bunun yanı sıra endüstriyel bir görünüm sunan, metal ve plastik malzemelerden üretilmiş bu mobilyaları da değerlendirebilirsiniz. Son olarak bahçe mobilyalarınızı da yerleştirin ve bahçenizin keyfini çıkarın.

Rüya gibi bir taş ev
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