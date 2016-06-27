Muhteşem bir bahçe düzenlemesine nereden başlamak gerekir?

Eğer evinizin küçük de olsa bir bahçesi varsa, siz de şehir kalabalığından sıkıldıkça nefes alabilecek bir alanı olan şanslı insanlardansınız demektir. Peki bahçeniz küçük olduğu gibi bakımsız ve kötü bir görünüme sahipse onu bir cennet bahçesine çevirmek için, işe nereden başlamak gerekir? Homify olarak bu yazımızı bahçe düzenlemesinin püf noktalarına ayırıyoruz. Sıradan ve büyük sayılmayan bir bahçenin ufak bir düzenleme ile dönüştüğü hali görünce siz de bahçenize el atmak isteyeceksiniz. Bahçenizi masraflı olmayan düzenlemelerle keyifli vakit geçirebileceğiniz muhteşem bir alana dönüştürmenin mümkün olduğuna şahit olun. Peyzaj tasarımcıları ve mimarlar'dan fikirler alarak görenleri hayran bırakacak bahçe dekorasyonları oluşturabilirsiniz.

Bahçe dekorasyonunu yalnızca çimenler ve ağaçlarla da yapmak mümkün çünkü sadece yeşillik bile boş bir alanı muhteşem gösterebilir ancak hafta sonlarınızı yakınlarınızla keyifli bir şekilde geçirmek için ya da güzel havalarda konuklarınızla barbekü partileri vermek için bir alana sahip olmak istiyorsanız sadece ağaçlar ve çimenler yeterli olmayabilir. Bunun için şık bahçe mobilyalarından, zemin döşemelerinden, düzenli bir bitkilendirmeden ve barbekü alanından ve hatta açık hava mutfaklarından faydalanabilirsiniz.

Bahçe dekorasyonunuz için farklı düzenleme fikirlerine ihtiyaç duyarsanız “Güzel bir bahçe için 9 tasarım fikri” başlıklı yazımız size yardımcı olabilir.