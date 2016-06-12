Kusursuz bir ilk izlenim için 7 giriş kapısı

Bu evin girişinde ise baş rolü tamamen evin kapısı üstlenmiş durumda. Kapıdan çok bir modern sanat eserini andıran bu beyaz ve geometrik tasarımlı kapı sayesinde evin girişi de bambaşka bir havaya kavuşuyor.

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