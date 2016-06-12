현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Kusursuz bir ilk izlenim için 7 giriş kapısı

homify.com.tr homify.com.tr
Villa Luisa, Matteo Gattoni - Architetto Matteo Gattoni - Architetto Ön kapılar
Loading admin actions …

Nerede ve nasıl olursa olsun evlerin giriş kısımları ve kapıları, özellikle misafir ve ziyaretçilere verdikleri ilk izlenim bakımından büyük bir önem taşırlar. Kimi evlere daha girişinden vurulup bir an önce içeriyi de görmek isterken, kimilerinde ise giriş içeriye dair bir şey vaat etmiyorsa daha görmeden o evden soğursunuz. Elbette evin giriş kısmı konusunda tek bir formül yok ve herkesin estetik anlayışı birbirinden farklı. Ama en azından evin içinde benimsenen stili yansıtan, ne çok göze batan, ne de çok sönük görünen bir giriş kapısı her zaman için ideal bir seçimdir. Evlerinin giriş kısmını yenilemek ya da baştan yapmak isteyen okurlarımız için bu yazıda farklı tasarım şirketlerinin elinden çıkmış, farklı tarz ve yaklaşımlara sahip giriş kapılarından ve antrelerden bir derleme hazırladık.

1.Modern bir klasik

homify Ön kapılar
homify

homify
homify
homify

Giriş kapıları arasındaki turumuza hem modern görünen, hem de klasik bir tarzın izlerini taşıyan, seçkin bir girişle başlayalım. Bu şahane ve davetkar görünümü oluşturmak çok da zor değil aslında. Açık renkli dış cepheyle kontrast oluşturacak asil bir antrasit tonu, ona uygun zevkle seçilmiş zil, lamba, ışık ve kapı numarası gibi aksesuarlar ve manzarayı tamamlayacak taze bitkiler. İşte insanı adeta kendine çeken bir giriş.

2. Müze girişi gibi

RESIDENCIA NUÑO, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño Modern Pencere & Kapılar
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

Modern sanata düşkünseniz ve çılgın fikirleri seviyorsanız, bu ev girişi tam size göre olabilir. Daha baştan kırmızı duvarlarıyla insanı kendine çeken bu giriş alanında gerek normalden geniş tutulan kapı boşluğu, gerekse de girişe yerleştirilen modern heykel dikkat çekici unsurlar arasında.

3. Yaratıcı ve cıvıl cıvıl

音楽家の家「Casa Felice」, ユミラ建築設計室 ユミラ建築設計室 Modern Pencere & Kapılar
ユミラ建築設計室

ユミラ建築設計室
ユミラ建築設計室
ユミラ建築設計室

Renkli, heyecanlı, cıvıl cıvıl bir eviniz varsa, girişi de aynı havayı taşımalı. Örneğin burada farklı ama birbirine uygun renklere sahip mozaiklerle ortaya çıkarılan cıvıl cıvıl hava, mekânın içine dair de çok hoş hisler aşılıyor insana.

4. Sade ve seçkin

Domizil in Oberbayern, Herzog-Architektur Herzog-Architektur Kayalı bahçe
Herzog-Architektur

Herzog-Architektur
Herzog-Architektur
Herzog-Architektur

Bu kez çok farklı bir tarza sahip, minimalist bir giriş kısmıyla karşı karşıyayız. Burada net çizgiler ve formlar ön plana çıkarkeni nötr renk seçimi ve minimum aksesuarla alanın derinliği de vurgulanmış. Bütün bu havayı yumuşatan etkense giriş kısmının özenli bahçe düzenlemesi olmuş.

5. Ahşap kapı

Residência Brise, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura Modern Pencere & Kapılar
Gisele Taranto Arquitetura

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

Son zamanlarda sadece iç kapılarda değil giriş kapısı olarak da daha çok rağbet görmeye başlayan ahşap kapılar, özellikle modern mimari ürünü olan betonarme binaların soğuk ve mesafeli görünümünü ortadan kaldırmak ve evin giriş kısmına sıcaklık katmak için tercih ediliyor. Bu kapı da söz konusu yaklaşımın en güzel örneklerinden biri.

6. Taş üstünde taş

Villa Luisa, Matteo Gattoni - Architetto Matteo Gattoni - Architetto Ön kapılar
Matteo Gattoni – Architetto

Matteo Gattoni - Architetto
Matteo Gattoni – Architetto
Matteo Gattoni - Architetto

Modern bir giriş bölümü için başvurabileceğiniz malzemelerden biri de elbette doğal taşlar ve beton. Bu kadar moderni size fazla gelir mi bilemiyoruz ama burada normalde ateş tuğlasından oluşan dış cepheye rağmen, gri taşla farklı bir görünüme kavuşturulan giriş bölümü, insanda merak uyandırıcı ve asil bir etki uyandırıyor.

7. Sanat eseri gibi kapı

Empreendimento em Balneário Camboriú - Vila Malbec, Daniela Vieira Arquitetura Daniela Vieira Arquitetura Pencere & KapılarKapılar
Daniela Vieira Arquitetura

Daniela Vieira Arquitetura
Daniela Vieira Arquitetura
Daniela Vieira Arquitetura

Bu evin girişinde ise baş rolü tamamen evin kapısı üstlenmiş durumda. Kapıdan çok bir modern sanat eserini andıran bu beyaz ve geometrik tasarımlı kapı sayesinde evin girişi de bambaşka bir havaya kavuşuyor.

Bu yazıyı beğendiyseniz, ’Evin ana girişi için 5 örnek dekorasyon’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

Küçük oturma odalarını şık ve ferah gösterecek 8 öneri
Bu giriş kapılarını siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler