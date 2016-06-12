Kusursuz bir ilk izlenim için 7 giriş kapısı

Nerede ve nasıl olursa olsun evlerin giriş kısımları ve kapıları, özellikle misafir ve ziyaretçilere verdikleri ilk izlenim bakımından büyük bir önem taşırlar. Kimi evlere daha girişinden vurulup bir an önce içeriyi de görmek isterken, kimilerinde ise giriş içeriye dair bir şey vaat etmiyorsa daha görmeden o evden soğursunuz. Elbette evin giriş kısmı konusunda tek bir formül yok ve herkesin estetik anlayışı birbirinden farklı. Ama en azından evin içinde benimsenen stili yansıtan, ne çok göze batan, ne de çok sönük görünen bir giriş kapısı her zaman için ideal bir seçimdir. Evlerinin giriş kısmını yenilemek ya da baştan yapmak isteyen okurlarımız için bu yazıda farklı tasarım şirketlerinin elinden çıkmış, farklı tarz ve yaklaşımlara sahip giriş kapılarından ve antrelerden bir derleme hazırladık.
Giriş kapıları arasındaki turumuza hem modern görünen, hem de klasik bir tarzın izlerini taşıyan, seçkin bir girişle başlayalım. Bu şahane ve davetkar görünümü oluşturmak çok da zor değil aslında. Açık renkli dış cepheyle kontrast oluşturacak asil bir antrasit tonu, ona uygun zevkle seçilmiş zil, lamba, ışık ve kapı numarası gibi aksesuarlar ve manzarayı tamamlayacak taze bitkiler. İşte insanı adeta kendine çeken bir giriş.
Modern sanata düşkünseniz ve çılgın fikirleri seviyorsanız, bu ev girişi tam size göre olabilir. Daha baştan kırmızı duvarlarıyla insanı kendine çeken bu giriş alanında gerek normalden geniş tutulan kapı boşluğu, gerekse de girişe yerleştirilen modern heykel dikkat çekici unsurlar arasında.
Renkli, heyecanlı, cıvıl cıvıl bir eviniz varsa, girişi de aynı havayı taşımalı. Örneğin burada farklı ama birbirine uygun renklere sahip mozaiklerle ortaya çıkarılan cıvıl cıvıl hava, mekânın içine dair de çok hoş hisler aşılıyor insana.
Bu kez çok farklı bir tarza sahip, minimalist bir giriş kısmıyla karşı karşıyayız. Burada net çizgiler ve formlar ön plana çıkarkeni nötr renk seçimi ve minimum aksesuarla alanın derinliği de vurgulanmış. Bütün bu havayı yumuşatan etkense giriş kısmının özenli bahçe düzenlemesi olmuş.
Son zamanlarda sadece iç kapılarda değil giriş kapısı olarak da daha çok rağbet görmeye başlayan ahşap kapılar, özellikle modern mimari ürünü olan betonarme binaların soğuk ve mesafeli görünümünü ortadan kaldırmak ve evin giriş kısmına sıcaklık katmak için tercih ediliyor. Bu kapı da söz konusu yaklaşımın en güzel örneklerinden biri.
Modern bir giriş bölümü için başvurabileceğiniz malzemelerden biri de elbette doğal taşlar ve beton. Bu kadar moderni size fazla gelir mi bilemiyoruz ama burada normalde ateş tuğlasından oluşan dış cepheye rağmen, gri taşla farklı bir görünüme kavuşturulan giriş bölümü, insanda merak uyandırıcı ve asil bir etki uyandırıyor.
Bu evin girişinde ise baş rolü tamamen evin kapısı üstlenmiş durumda. Kapıdan çok bir modern sanat eserini andıran bu beyaz ve geometrik tasarımlı kapı sayesinde evin girişi de bambaşka bir havaya kavuşuyor.
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