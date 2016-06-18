Daima temiz bir ev için her gün yapmanız gereken 5 şey

Günlük rutinler arasında çöplerin atılması yer alır ve mutlaka yapılmalıdır. Aksi takdirde oluşan koku rahatsız eder ve ne kadar özenli bir dekorasyona sahip olsanız da ferah bir görünüm sağlayamazsınız. Pratik bir şekilde oturma odası, odalar ve diğer alanların genel bir tozunu alabilirsiniz. Nemli havlu ve ütü vasıtası ile pratik bir şekilde çıkmayan lekeleri halıdan çıkarmak mümkün. Ayrıca sadece genel bir tozun alınması ve çöplerin atılması bile ferah ve huzurlu bir alan oluşturmanızı sağlayacaktır.

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