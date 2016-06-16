Dünyanın dört bir yanından en güzel kütük evler

En güzel ev tasarımlarından biri olan kütük evler her ne kadar kırsal tarzda inşa edilse de son derece şık olabiliyorlar. Bugün hem ülkemizden hem de dünyadan iki adet lüks kütük ev örneği incelediğimiz yazımızı beğeneceğinizi umuyoruz.
İki katlı bu güzel kütük ev, doğal malzeme tercihiyle çevre ile uyumlu hale gelmiş. Kütük dışında zeminde taş da kullanılmış. Malzeme dışında mimari açıdan da etkileyici bir ev. Büyük kiremit çatıları evin iki cephesini de büyük oranda kapatırken orta kısımda devasa pencereleri heybetli görünüyor.
Kütük evin içi dışına oranla çok daha gösterişli. Bilhassa yüksek tavanı sayesinde oturma odası çok daha görkemli hale gelmiş. Kütükten yapılma duvarlar evi eşsiz hale getirirken mobilyalar da şıklıklarıyla tamamlayıcı rol üstleniyor. Tavandan uzanan yuvarlak şömine uzun borusuyla odanın odak noktası. Şömineye uyumlu olarak seçilen orta sehpa doğru bir tercih. Rengarenk minderleri bulunan köşe koltuk ise geniş ve rahat görünüyor.
Kütük evin mutfağı salonundan daha da güzel. Geleneksel fırınla modern mutfak aletlerinin harmanlanmasıyla meydana gelen mutfak bir bakanı bir daha baktırıyor. Tavanda bulunan ahşap malzemelerden bazıları desenli tasarlanmış. Yeşil bitki şeklindeki avize estetik açıdan muhteşem. Desenli mutfak çinileri, geleneksel oval çizgiler ve de mermer tezgah başarılı bir rustik mutfak dekorasyonu meydana getirmiş. Son olarak eskitme ahşaptan yemek masasıyla mutfak tamamlanıyor.
Evdeki bir diğer oturma odası yine şahane dekorasyonuyla son derece cazip görünüyor. Kullanılan mobilya ve aksesuar seçimiyle yolculuk teması işlenen dekorasyonda ilk göze çarpan duvardaki ahşap dümen. Yerde ise siyah beyaz hayvan postu desenli halı var. Valiz şeklindeki dolap ve de sandık formundaki orta sehpa temayı kuvvetlendiren diğer öğelerden.
Çatı katında bulunan ebeveyn yatak odası şık tasarımıyla büyülüyor. Sayvanlı yatağın ezber bozan perde tasarımı yaratıcı. Bordo ile kırık beyaz renkleri yatak odasına yumuşak bir hava katıyor. Loş ışıklı aydınlatmalar çok zarif.
Kütük evin banyosu evin tamamı gibi baştan sona ahşap malzemeden yapılma. Ancak her bir öğesi ayrı bir zarafet barındırıyor. Siyah beyaz fayanslı şeffaf camlı duş çok modern. Banyoda ana renk seçimi turkuaz. Halılarda ve havlularda kullanılan turkuaz, lavaboda ise koyu turkuaz mermer olarak kendine yer edinmiş.
Evin bir diğer yatak odası tarz olarak ebeveyn yatak odasından epey farklı. Karyola yerine geniş minderler üzerine konumlanan yatak aynı zamanda oturma problemini de hallediyor. Yatak başı yerine iki adet yuvarlak obje kullanılarak muzip bir atmosfer yaratılmış. Sivri uçlu üç adet lamba ünitesi dekorasyonun özgünlüğüne katkıda bulunuyor.
İkinci kütük ev örneğimiz bir Türk tasarımcıya ait. Masif ahşaptan yapılma ev ilk örneğimizde olduğu gibi göz kamaştıran bir dekorasyona sahip. Eşyalar dışında görkemli yüksekliği ve kalın ahşap keresteleri bir o kadar ihtişam sağlıyor.
Gerek genişliği gerekse yüksekliğiyle ahşap bir sarayı andıran evin eşyaları da çok lüks. İki cam arasında yerleştirilen büyük ayna klasik stilin vazgeçilmezlerinden altın varaklı çerçeveye sahip. Aynayı tamamlayan diğer objeler ise püsküllü lambalar, koyu gri mermerden yapılma oymalı masa ve çeşitli antika süslemeler.
Salondaki tüm eşyaları görebildiğimiz bu fotoğrafa oturma odasının karanlık bir atmosferi olduğunu fark ediyoruz. Bu da kütük eve gothik bir hava kazandırıyor. Koyu renkli aksesuar seçimlerine kontrast sağlayan koltuk takımı açık tonlardan oluşuyor. İki adet beyaz bir adet gri koltuktan oluşan büyük oturma takımına pencere önüne yerleştirilen siyah beyaz desenli berjer koltuklar eşlik etmiş.
Tekli koltuklardan sonuncusu ise mor kadifeden şahane bir model. Eski bir saat ile çeşitli objelerin bulunduğu niş yanına yerleştirilen mobilya ayaklarınızı uzatıp manzarayı seyretmek için ideal.
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