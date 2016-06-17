Modern bir ev dekorasyonu için 10 parlak fikir

Her ne kadar daha çok yer ihtiyacı hissetsek de bazı alanları iyi değerlendiremeyiz. Örneğin merdiven altı gibi boşluklar ölü bölgelerdir. Peki bu alan nasıl değerlendirilmeli? Bir masa ve ayna yerleştirerek işlevsel bir şekilde kullansak dahi yaratıcı olduğu söylenemez. Bu örnekte ise merdiven altı boşluğunun en özgün kullanım fikirlerinden birisi var. Mini bir sera haline getirilen alan hem estetik hem zekice.