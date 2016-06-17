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Modern bir ev dekorasyonu için 10 parlak fikir

nihal e. nihal e.
homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
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Zaman içinde her ne kadar tasarım trendleri değişse de çoğu evde aynı mobilya düzenlemelerine rastlarız. Sıkıcı, rutin bir ev dekorasyonu istemiyorsak eğer yenilikçi fikirlere yönelmeliyiz. Çünkü ancak bu şekilde taze ve özgün bir stilimiz olabilir. Evinizde değişiklik yapacağınız odayı belirledikten sonra farklı köşeleri süslemek için yazımızda vereceğimiz örneklerden yola çıkarak yaratıcı ve orijinal tasarımlar meydana getirebilirsiniz. 

​Küçük gizli sera

PROJECTO 3, Grupo HC Grupo HC Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
Grupo HC

Grupo HC
Grupo HC
Grupo HC

Her ne kadar daha çok yer ihtiyacı hissetsek de bazı alanları iyi değerlendiremeyiz. Örneğin merdiven altı gibi boşluklar ölü bölgelerdir. Peki bu alan nasıl değerlendirilmeli? Bir masa ve ayna yerleştirerek işlevsel bir şekilde kullansak dahi yaratıcı olduğu söylenemez. Bu örnekte ise merdiven altı boşluğunun en özgün kullanım fikirlerinden birisi var. Mini bir sera haline getirilen alan hem estetik hem zekice.

​Orijinal mobilyalar

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

Fotoğrafta gördüğünüz salonda bulunan merdivenler ve zemin beyaz mermerden yapılmış. Duvarla ve tavan da tamamen beyaz. Eğer merdiven yanına mobilya yerleştirilmeseydi çıplak beyazlık sönük bir ortam meydana getirebilirdi. Hem capcanlı rengi hem de kendine has şekliyle kullanılan şifonyer mekana dinamizm katıyor.

​Optik illüzyon

Stripes, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Fotoğrafta gördüğünüz koridor bir göz yanılsaması oluşturuyor. Nedeni ise çok basit; duvarda bulunan ayna. Bir odayı olduğundan daha geniş göstermek istiyorsanız ayna kullanarak göz hilesi yapabilirsiniz. Tercih edilen renkler ve zikzak halı da yanılgısı arttıran unsurlar.

​Renkli aydınlatma

Apartamento Lisboa, Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa Eklektik Koridor, Hol & Merdivenler
Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa

Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa
Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa
Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa

Her ne kadar salon, mutfak gibi odaları süslesek de konuklarımızı kabul ettiğimiz ilk yer olan antreleri ihmal ederiz. Modern bir evin girişi de gösterişli olmalıdır oysa. Resimdeki gibi eşyalarla şık bir antre hazırlayabilirsiniz. Şeker pembesi lambalarla çağdaş olduğu kadar neşeli bir hava yaratmak da mümkün.

​Evin içine doğayı taşıyın

homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler Mermer Turkuaz
homify

homify
homify
homify

Evde bitki beslemek ve dekoratif amaçlı kullanmak çok yaygın bir fikir olup pek çok evde rastlayabiliriz. Bu işi bir adım daha ileri taşımaksa fotoğrafta gördüğünüz tasarımdan geçiyor. Saksı yerine yer zeminine gömülü bir ağaç basit bir fikir olmakla birlikte hem yaratıcı hem de çok modern bir etki sağlıyor.

​Kara tahta

homify İskandinav Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Son yıllarda revaçta olan kara tahta bir trend haline gelip mutfak ve çocuk odası dekorasyonlarında sıkça kullanıyor. Kara tahta kullanıma bir diğer güzel örnek ise resimde görmüş olduğunuz çalışma. Ev girişinde antrede kullanılan kara tahta üzerine hoş geldiniz yazıyor. Sarı rengiyle bir hayli uyumlu görünen bu tasarım gayet başarılı.

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​Enfes teras

Casa de descanso en Chapala, Mikkael Kreis Architects Mikkael Kreis Architects Eklektik Koridor, Hol & Merdivenler
Mikkael Kreis Architects

Mikkael Kreis Architects
Mikkael Kreis Architects
Mikkael Kreis Architects

Ev dekore edilirken ihmal edilen bölümlerden birisi de teraslardır. Yalnızca basit bir oturma grubu eklemenin yeterli olacağı düşünülür çoğu zaman. Oysa bu örnekteki gibi güzel bir zemin çalışması, insanın içini açan bitkiler, farklı duvar boyaları, resim ve vazo gibi süsleme amaçlı kullanılan aksesuarlarla muhteşem ve zarif bir teras elde etmek mümkün.

​Boşluklardan yararlanın

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design İskandinav Koridor, Hol & Merdivenler
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

Modern bir ev dizayn ederken estetik kadar işlevsellik de önemlidir. Özellikle küçük evlerde her bir ölü boşluk doğru bir şekilde değerlendirilmelidir. Bu resimdeki koridorun boş duvarlarına askılık ve dolap gibi eşyalar yerleştirilerek mevcut alan iyi bir şekilde kullanılmış.

​Zıt renkler

miniszyk, unikat:lab unikat:lab Minimalist Koridor, Hol & Merdivenler
unikat:lab

miniszyk

unikat:lab
unikat:lab
unikat:lab

Bir başka antre örneğinde oldukça ilgi çekici bir tasarım karşımızda. Labirenti andıran çağdaş duvar askının bulunduğu duvar siyaha boyanmış. Tamamlayıcı eşya olarak da şeker pembesi bir tabure yerleştirilmiş. Tabure ile uyumlu bir paspas seçilerek hem göze hitap eden hem de ilginç bir dekor elde edilmiş.

​Farklı aksesuarlar

homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Son resmimiz yine antre dekorasyonu. Antre dizaynının vazgeçilmez öğelerinden bir adet yuvarlak ayna ile duvara dayalı çekmeceli masaya çeşitli süs objeleri eşlik ediyor.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Türkiye’den 12 şahane balkon tasarımı’ başlığına bakabilirsiniz.

Türkiye'den 10 geleneksel salon
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