Türkiye'den 10 geleneksel salon

Sayfamızın bugünkü konuğu ülkemizin farklı köşelerinden geleneksel tarzda döşenmiş salonlar. Çağdaş stillere göre oymalı, işlemeli, varaklı detayları ile epey daha gösterişli olan klasik mobilyalarda çoğunlula on beşinci ve on altıncı Louis stilleri öne çıkıyor. Barok, rokoko ve neoklasik olarak adlandırılan ve on yedinci yüzyılın en başından başlayarak yirminci yüzyılın ortalarına kadar devam eden süre boyunca hakimiyetini sürdüren klasik stiller günümüzde hala birçok ev sahibinin tercihi durumunda. Kimi daha modernize edilmiş, sadeleştirilmiş versiyonları evlerinin dekorasyonu için uygun görürken kimileri ise şekil ve süs açısından daha da abartılı, avangart adı altında piyasaya sürülen modellere yöneliyor. (Konuyla ilgili oldukça bilgilendirici bir metin olan ’Muazzam bir yerel yanılsama: Avangart mobilya modelleri’ başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.)