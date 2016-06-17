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Türkiye'den 10 geleneksel salon

Özlem K. Özlem K.
Rumelihisarı Yalı Restorasyonu, Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik Klasik Oturma Odası Ahşap Altın Sarısı
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Sayfamızın bugünkü konuğu ülkemizin farklı köşelerinden geleneksel tarzda döşenmiş salonlar. Çağdaş stillere göre oymalı, işlemeli, varaklı detayları ile epey daha gösterişli olan klasik mobilyalarda çoğunlula on beşinci ve on altıncı Louis stilleri öne çıkıyor. Barok, rokoko ve neoklasik olarak adlandırılan ve on yedinci yüzyılın en başından başlayarak yirminci yüzyılın ortalarına kadar devam eden süre boyunca hakimiyetini sürdüren klasik stiller günümüzde hala birçok ev sahibinin tercihi durumunda. Kimi daha modernize edilmiş, sadeleştirilmiş versiyonları evlerinin dekorasyonu için uygun görürken kimileri ise şekil ve süs açısından daha da abartılı, avangart adı altında piyasaya sürülen modellere yöneliyor. (Konuyla ilgili oldukça bilgilendirici bir metin olan ’Muazzam bir yerel yanılsama: Avangart mobilya modelleri’ başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.) 

1) Geleneksel mobilyalar, modern aydınlatma

Apartment, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon Bakır/Bronz/Pirinç Altın Sarısı
Murat Aksel Architecture

Apartment

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

İlk örneğimiz Vavien İç Mimarlık tarafından dekore edilmiş bir konutun salonu. Kırık beyazdan kahverengiye, toprak tonlarının tercih edildiği bu salonda aydınlatma elemanları ise modern stilde seçilmiş. Geniş salonda farklı durumlar için kulllanılabilece farklı aydınlatma sistemleri bulunuyor.

2) Farklı döşemeler ile saray yavrusu bir salon

homify Klasik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Farklı döşemelerin bir arada kusursuz bir biçimde kullanılabileceğini gösteren bu örnek tam anlamıyla ilham verici. İki adet bej renkli döşemeye sahip Chesterfield kanepenin karşısına mavi renkte döşemesi olan Kolonyal bir uzanma koltuğu yerleştirilmiş. Şatafatlı perdeler odanın en göz alıcı ve cesur unsurlarından biri. Pirinç aydınlatma elemanı dekorasyon ile uyum içerisinde. Kullanılan dekoratif objelerin hemen hemen hepsi ise Asyatik unsurlardan oluşuyor. Çinli bilge tablosu, uzak doğu desenli porselen abajur ayakları, gömme kitaplıktaki biblolar komple etnik uzak doğu işlerinden oluşuyor.

3) Pudra tonları ile gelen zarafet

Gaia, Canan Delevi Canan Delevi Klasik Oturma Odası
Canan Delevi

Gaia

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

Klasik ve geleneksel demek illaki şatafatlı olmak anlamına gelmiyor. İç mimar Canan Delevi tasarımı bu salon da buna en iyi örnek. On beşinci Louis tarzı koltuklar oldukça modern bir atmosfer içerisinde kullanılmış ve ortaya sofirstike bir görünüme sahip, zarif, şık bir salon çıkmış. 

4) Olmazsa olmaz: Chesterfield kanepe

APOLYON DERİ KOLTUK TAKIMI Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Klasik Oturma Odası
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

APOLYON DERİ KOLTUK TAKIMI

Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

Klas bir tasarıma sahip olan Chesterfield deri kanepe, klasik stili ile ön plana çıkıyor. Oyma ve altın varak gibi detaylar ile daha da ihtişamlı hale getirilen bu deri kanepeye takım, cabriole bacaklı ve mermer tablalı bir orta sehpa eşlik ediyor. Deri döşeme doğal olarak tek renk, desensiz olduğu için, gönül rahatlığyla desenli bir duvar kağıdı kullanılabilmiş.

5) Gerçek bir yalının salonu

Rumelihisarı Yalı Restorasyonu, Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik Klasik Oturma Odası Ahşap Altın Sarısı istanbul,yalı,boğaziçi,ahşap,ahşap ev,ahşap bina,restorasyon,restitüsyon,yali,dekorasyon,ahşap pencere,giyotin pencere
Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik

Rumelihisarı Yalı Restorasyonu

Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik
Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik
Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik

Rumelihisarı'nda bulunan bu yalının salonu ile Öztek Mimarlık İnşaat tarafından dekore edilmiş. Kadife döşemeli kanepelere on beşinci Louis tekli koltuklar eşlik ediyor. Salonun en göz alıcı detayları ise muhteşem perde uygulaması ve orta avize.

6) Muazzam bir perde uygulaması

Sunflower Villa homify Klasik Oturma Odası mimari,mimar,ic mimar,dekorasyon,salon,perde,somine,tasarim,mobilya,villa
homify

Sunflower Villa

homify
homify
homify

Geleneksel tarza sahip salonlarda en çok vurgulanan dekoratif unsurların başında perdeler geliyor, tıpkı Aykuthall Architectural Interiors tasarımı bu salonda da olduğu üzere. Modernize edilmiş Chesterfield kanepelere çömertçe kullanılmış, son derece çarpıcı perdeler eşlik ediyor. 

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7) Eklektik bir salon

AHMET ASLI İLHAN EVİ , DerganÇARPAR Mimarlık DerganÇARPAR Mimarlık Klasik Oturma Odası
DerganÇARPAR Mimarlık

AHMET ASLI İLHAN EVİ

DerganÇARPAR Mimarlık
DerganÇARPAR Mimarlık
DerganÇARPAR Mimarlık

Geleneksel stile sahip bazı mobilya parçalarından hoşlanıyor ancak evinizi tamamen klasik bir biçimde döşemek istemiyorsanız, modern stilde yapacağınız salon dekorasyonunuza yalnızca bir parça klasik stilde mobilya ekleyerek eklektik stilde özgün bir atmosfer  oluşturabilirsiniz.

8)Tamamen modernize edilmiş geleneksel mobilyalar

A.G. Evi, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Klasik Oturma Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

A.G. Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Stil sahibi, sofistike bir salon oluşturmak için, sadeleştirilmiş ve böylelikle modern hale getirilmiş, aslen klasik stildeki mobilya tasarımlarını da tercihe edebilirsiniz. Bunun için mükemmel bir örneği fotoğrafta, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık tasarımı olan salonda görüyoruz.

9) Modern mobilyalar, geleneksel bir halı

Mansion in Kuwait, My Home Halı My Home Halı Klasik Oturma Odası
My Home Halı

Mansion in Kuwait

My Home Halı
My Home Halı
My Home Halı

Son bir iki yıldır yıldızı tekrar parlamaya başlayan bir bakşa geleneksel dekorasyon unsuru ise halılar. İskandinav tarzı, sade ve genelde düz döşemeli koltukların altına büyük, geleneksel halı veya kilimler koyarak eklektik bir hava yakalayabilirsiniz.

10) Geleneksel mi dediniz?

homify Klasik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Son örneğimiz ise Anadolu stili bir geleneksel! Geniş bir villanın bodrum katında yer alan bu oda şark köşesi şeklinde tasarlanmış. Çıplak tuğla duvarların konseptle bir bütün oluşturduğu bölümde, eskiden köy evlerinde kullanılan ocağın içine bir şömine soba yerleştirilmiş. Divan tarzı kanepe ve kilim desen detaylar ile gerçek bir geleneksel!

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