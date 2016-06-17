Türkiye'den 10 geleneksel salon

Sayfamızın bugünkü konuğu ülkemizin farklı köşelerinden geleneksel tarzda döşenmiş salonlar. Çağdaş stillere göre oymalı, işlemeli, varaklı detayları ile epey daha gösterişli olan klasik mobilyalarda çoğunlula on beşinci ve on altıncı Louis stilleri öne çıkıyor. Barok, rokoko ve neoklasik olarak adlandırılan ve on yedinci yüzyılın en başından başlayarak yirminci yüzyılın ortalarına kadar devam eden süre boyunca hakimiyetini sürdüren klasik stiller günümüzde hala birçok ev sahibinin tercihi durumunda. Kimi daha modernize edilmiş, sadeleştirilmiş versiyonları evlerinin dekorasyonu için uygun görürken kimileri ise şekil ve süs açısından daha da abartılı, avangart adı altında piyasaya sürülen modellere yöneliyor. (Konuyla ilgili oldukça bilgilendirici bir metin olan ’Muazzam bir yerel yanılsama: Avangart mobilya modelleri’ başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.)
İlk örneğimiz Vavien İç Mimarlık tarafından dekore edilmiş bir konutun salonu. Kırık beyazdan kahverengiye, toprak tonlarının tercih edildiği bu salonda aydınlatma elemanları ise modern stilde seçilmiş. Geniş salonda farklı durumlar için kulllanılabilece farklı aydınlatma sistemleri bulunuyor.
Farklı döşemelerin bir arada kusursuz bir biçimde kullanılabileceğini gösteren bu örnek tam anlamıyla ilham verici. İki adet bej renkli döşemeye sahip Chesterfield kanepenin karşısına mavi renkte döşemesi olan Kolonyal bir uzanma koltuğu yerleştirilmiş. Şatafatlı perdeler odanın en göz alıcı ve cesur unsurlarından biri. Pirinç aydınlatma elemanı dekorasyon ile uyum içerisinde. Kullanılan dekoratif objelerin hemen hemen hepsi ise Asyatik unsurlardan oluşuyor. Çinli bilge tablosu, uzak doğu desenli porselen abajur ayakları, gömme kitaplıktaki biblolar komple etnik uzak doğu işlerinden oluşuyor.
Klasik ve geleneksel demek illaki şatafatlı olmak anlamına gelmiyor. İç mimar Canan Delevi tasarımı bu salon da buna en iyi örnek. On beşinci Louis tarzı koltuklar oldukça modern bir atmosfer içerisinde kullanılmış ve ortaya sofirstike bir görünüme sahip, zarif, şık bir salon çıkmış.
Klas bir tasarıma sahip olan Chesterfield deri kanepe, klasik stili ile ön plana çıkıyor. Oyma ve altın varak gibi detaylar ile daha da ihtişamlı hale getirilen bu deri kanepeye takım, cabriole bacaklı ve mermer tablalı bir orta sehpa eşlik ediyor. Deri döşeme doğal olarak tek renk, desensiz olduğu için, gönül rahatlığyla desenli bir duvar kağıdı kullanılabilmiş.
Rumelihisarı'nda bulunan bu yalının salonu ile Öztek Mimarlık İnşaat tarafından dekore edilmiş. Kadife döşemeli kanepelere on beşinci Louis tekli koltuklar eşlik ediyor. Salonun en göz alıcı detayları ise muhteşem perde uygulaması ve orta avize.
Geleneksel tarza sahip salonlarda en çok vurgulanan dekoratif unsurların başında perdeler geliyor, tıpkı Aykuthall Architectural Interiors tasarımı bu salonda da olduğu üzere. Modernize edilmiş Chesterfield kanepelere çömertçe kullanılmış, son derece çarpıcı perdeler eşlik ediyor.
Geleneksel stile sahip bazı mobilya parçalarından hoşlanıyor ancak evinizi tamamen klasik bir biçimde döşemek istemiyorsanız, modern stilde yapacağınız salon dekorasyonunuza yalnızca bir parça klasik stilde mobilya ekleyerek eklektik stilde özgün bir atmosfer oluşturabilirsiniz.
Stil sahibi, sofistike bir salon oluşturmak için, sadeleştirilmiş ve böylelikle modern hale getirilmiş, aslen klasik stildeki mobilya tasarımlarını da tercihe edebilirsiniz. Bunun için mükemmel bir örneği fotoğrafta, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık tasarımı olan salonda görüyoruz.
Son bir iki yıldır yıldızı tekrar parlamaya başlayan bir bakşa geleneksel dekorasyon unsuru ise halılar. İskandinav tarzı, sade ve genelde düz döşemeli koltukların altına büyük, geleneksel halı veya kilimler koyarak eklektik bir hava yakalayabilirsiniz.
Son örneğimiz ise Anadolu stili bir geleneksel! Geniş bir villanın bodrum katında yer alan bu oda şark köşesi şeklinde tasarlanmış. Çıplak tuğla duvarların konseptle bir bütün oluşturduğu bölümde, eskiden köy evlerinde kullanılan ocağın içine bir şömine soba yerleştirilmiş. Divan tarzı kanepe ve kilim desen detaylar ile gerçek bir geleneksel!