Eski bir evin hayrete düşüren dönüşümü

Yıllar önce babaanne ve dedelerimiz tarafından kullanılmış, bahçeli, eski evlerin hikayelerini az çok bilirsiniz. Önce satılır sonra yıkılır, yerine apartmanlar inşa edilir ve güzelim bahçesi yok olur gider. Mutlaka siz de çevrenizde böyle bir ev hikayesi duymuşsunuzdur. Bu yazımızda ise size bu hikayeyi tersine çevirecek bir ev tanıtacağız. Oldukça eski bir yapıya ve geniş bir bahçeye sahip olan bu ev; sahipleri tarafından satılmak ya da apartman inşaatına verilmek yerine, baştan aşağıya yenileniyor ve cennet gibi bir eve dönüşüyor. Projeyi alan mimarlar evin bahçesini oldukça iyi bir şekilde değerlendirerek ev sahiplerinin arzu ettiği her detayı bahçeye ekliyorlar. Adeta yeniden yaratılan bu eski evin son halini gelin birlikte inceleyelim. İç mekan tasarımından dış cephesine, bahçesinden duvarlarına kadar yenilenen bu evin dönüşümü sizi hayrete düşürecek. Daha da önemlisi bu projeyle, eski aile evlerinizi gözden çıkarmadan önce bir kez daha düşüneceksiniz.

Renovasyon projelerine ilgi duyuyorsanız “Tarihi taş binada inanılması güç dönüşüm” başlıklı yazımızda bulabileceğiniz dönüşüm hikayesini de çok beğenebilirsiniz.