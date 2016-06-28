Eski bir evin hayrete düşüren dönüşümü

Yıllar önce babaanne ve dedelerimiz tarafından kullanılmış, bahçeli, eski evlerin hikayelerini az çok bilirsiniz. Önce satılır sonra yıkılır, yerine apartmanlar inşa edilir ve güzelim bahçesi yok olur gider. Mutlaka siz de çevrenizde böyle bir ev hikayesi duymuşsunuzdur. Bu yazımızda ise size bu hikayeyi tersine çevirecek bir ev tanıtacağız. Oldukça eski bir yapıya ve geniş bir bahçeye sahip olan bu ev; sahipleri tarafından satılmak ya da apartman inşaatına verilmek yerine, baştan aşağıya yenileniyor ve cennet gibi bir eve dönüşüyor. Projeyi alan mimarlar evin bahçesini oldukça iyi bir şekilde değerlendirerek ev sahiplerinin arzu ettiği her detayı bahçeye ekliyorlar. Adeta yeniden yaratılan bu eski evin son halini gelin birlikte inceleyelim. İç mekan tasarımından dış cephesine, bahçesinden duvarlarına kadar yenilenen bu evin dönüşümü sizi hayrete düşürecek. Daha da önemlisi bu projeyle, eski aile evlerinizi gözden çıkarmadan önce bir kez daha düşüneceksiniz.
Renovasyon projelerine ilgi duyuyorsanız “Tarihi taş binada inanılması güç dönüşüm” başlıklı yazımızda bulabileceğiniz dönüşüm hikayesini de çok beğenebilirsiniz.
Evin eski haline aklınıza bakımsız ve eski köy evleri gelebilir. Büyük ve geniş bahçesine rağmen hiçbir çekiciliği bulunmayan bu ev uzman bir ekibin detaylı bir çalışması ile cennete dönüşecek. Bakımsız bahçesinin yerini pırıl pırıl bir bahçe ve bir yüzme havuzu alırken, küflenmiş duvarları bembeyaz bir yuvaya dönüşecek. Gelin evin son haline yakından bakalım.
Çatısından duvarlarına, bahçesinden odalarına yenilenen evin en büyük değişimi bahçede gerçekleşiyor. Bahçesine bir yüzme havuzu ve eve ek bir alan inşa ediliyor. Bu ek alan sayesinde iç mekanları genişleyen ve şık bir verandaya kavuşan ev muhteşem bir yaşam alanına dönüşüyor. Ahşap parke ile kaplanan havuz başı ve pırıl pırıl görüntüsüyle iç açan havuzun bahçeye çok şey kazandırdığı aşikar. Eğer siz de bahçenize bir havuz inşa etmek isterseniz Homify havuz ve spa profesyonellerine danışabilirsiniz.
Evin geniş bir bahçeye sahip olması en büyük avantajıydı. Bu avantajı en iyi şekilde değerlendiren mimarlar hem evin iç mekanını genişletmiş, hem eve veranda ve havuz gibi ek alanlar kazandırmış hem de bahçeyi korumayı başarmış. Oldukça iyi düşünülmüş ve özenli bir renovasyon projesi.
Hem havuzu hem de yemyeşil bahçeyi görecek şekilde ve ahşap parke zemin üzerine kurulan bu veranda dinlenmek için kusursuz bir alan. Şüphesiz ev sahipleri vakitlerinin çoğunu bu alanda geçireceklerdir. Eski ve nem kokan bir bahçeyi böylesine bir güzelliğe dönüştürmek ancak bir uzmanın işi olabilirdi.
Bahçeye inşa edilen ek alan ile iyice genişleyen iç mekan başarılı bir dekorasyon ile canlandırılmış. Tropikal stilin desenlerini modern bir mekana çizen tasarımcılar ortaya son derece güzel bir dekorasyon çıkarmışlar. Vintage mobilyalar, hasır ve rattan eşyalar ve natürel dokulu aksesuarlar ile canlı ve kişilik sahibi bir stil yaratılmış.
Evin mutfağı tamamen yenilenerek modern bir çehreye kavuşmuş. Koyu renk ahşap mobilyaların tercih edildiği mutfak dekorasyonunda mermer tezgah tercih edilmiş. Endüstriyel görünümlü ankastre ürünler ile fonksiyonel bir yapı kazanan mutfağın neredeyse hiçbir eksiği yok.
Banyo dekorasyonunda da tıpkı mutfakta olduğu gibi modern stilin özellikleri göze çarpıyor. Kusursuz çizgiler ve modern ekipmanlar ile dekore edilen mutfakta duvar renkleri ile canlılık sağlanmış.
Oval penceresi ile retro bir görüntüye sahip olan yatak odasında iç mekanın mimari özellikleri dekorasyon ile birleştirilmiş ve klasik ile tropikal arası bir eklektik dizayn oluşturulmuş. Konforlu ve kullanışlı bir yapıya sahip olan yatak odası evin genel havasına da oldukça uyumlu.