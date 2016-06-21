Eski bahçeli evin muhteşem dönüşümü

Bu yazımızda eski bir bahçeli evden hatıralar ve dönüşüm sonrası oluşan yapısal değişiklikleri gözlemleyeceğiz. Bahçeli evlerde yaşamak, birçok kent yaşamını tercih eden insanın arzusu ve hayalidir. Özellikle apartmanlarda yaşayanlar için bahçeli ev fark yaratacaktır. Dilerseniz daha fazla beklemeden, dönüşüm öncesi ve sonrası bahçeli evin görsellerini incelemeye başlayabiliriz.
İlk görselde görüldüğü üzere, evin son haline dönüşmeden önceki durum görülüyor. Tek katlı ve fazla alan kaplamayan bu evin geniş bir bahçesi mevcut. Yapısal değişiklikleri ile daha modern ve fark yaratan bir sonuç elde etmek mümkün! homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok yapı ve proje örneği bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Görüldüğü üzere bina alanı daha geniş hacimli ve modern stil dizayn edilmiştir. Geometrinin ön plana çıkarıldığı çalışmalarda modernist izler yakalayabilirsiniz. Zemin katta geniş pencere alanı oluşturularak, ferah ve iç açan bir oturma alanı atmosferi sağlanıyor. Bahçe dizayn için yapılan peyzaj çalışması, olumlu ve şahane bir sonuç vermiş! Nefis manzarası eşliğinde böyle modern ve fonksiyonel bir eve sahip olmak istemez misiniz?
Görüldüğü üzere, sadece yapısal değişiklikleri ile değil, ev dizaynı ve iç mimari konusunda da modernist izler yakalanıyor. Mobilya tercihleri, form ve renk tercihleri açısından modern, aynı zamanda sıcak bir atmosfer sağlanıyor. Açık plan, yemek alanı ile oturma alanı arasındaki ilişki bu açıdan görülüyor. Basit ve yalın çizgilerle modern ve göze hitap eden bir sonuç elde etmek mümkün, ve örnek proje buna en uygun örnek modellerden.
Beyazlara bürünen duvar zemini ve ahşabın sıcak dokusunun bir araya geldiği iç mekanda ferahlık ve dinginlik söz konusu. Bahçeli ev olması dolayısıyla, doğa ile iç içe tasarımda, ferahlık hem iç dekorasyonda, hem de manzara eşliğinde sürdürülüyor. Modern ve yalın çizgilerin esas alındığı proje, minimalist yaklaşımı ile duru ve dingin bir alan oluşturmak isteyenlere örnek oluyor.
Zemin katla benzer yaklaşımla tasarlanan 1. normal kat alanı, hem ferah atmosferi hem de aydınlık bir alan sunması ile ilgi çekiyor. Merdiven alanında yalın çizgiler kullanılırken, cam korkuluk kullanımı tercih edilmiş. Pencere modelleri ise yatak ve dikey dikdörtgen formlarla tasarlanıp, geometrinin ön plana çıkarıldığı modernist bir dille dizayn edilmiştir.
Nötr renkler soğuk bir hava oluşmasını sağlar, ahşap dokuların bu alanda kullanılması sıcaklık oluştururken denge sağlıyor. Grinin nötrlüğü hem dekorasyonda hem de modern örneklerde yalın bir zemin oluşturuyor. Soğuk bir etki oluşmasını engellemek istiyorsanız,i nötr renklerle sıcak renkleri bir araya getirebilir, ahşap gibi sıcak dokuları olan materyalleri değerlendirebilirsiniz. Modern ve fonksiyonel bir banyo modeli.
Gece görünümü ile ışıl ışıl bir bina cephesi görüyoruz. Pencerelerin geometrik formunun ön plana çıkarıldığı cephede, beyaz cephede kontrast yaratan pencere pervazı kullanılmış. Enfes akşam davetleri için bahçe manzarası eşliğinde kullanışlı bir teras bulunuyor. Gündüz saatlerinde de pencereler aracılığıyla aydınlık ve ferah bir atmosfer oluşturan ev projesi, özellikle yalın çizgiler ve modern tasarımlarla ilgilenenleri etkileyecek unsurlar taşıyor. Modern çizgilerle tasarlanan bahçeli evlerle ilgilenenler için göz alıcı bir dönüşüm projesi.
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