Eski bahçeli evin muhteşem dönüşümü

Gece görünümü ile ışıl ışıl bir bina cephesi görüyoruz. Pencerelerin geometrik formunun ön plana çıkarıldığı cephede, beyaz cephede kontrast yaratan pencere pervazı kullanılmış. Enfes akşam davetleri için bahçe manzarası eşliğinde kullanışlı bir teras bulunuyor. Gündüz saatlerinde de pencereler aracılığıyla aydınlık ve ferah bir atmosfer oluşturan ev projesi, özellikle yalın çizgiler ve modern tasarımlarla ilgilenenleri etkileyecek unsurlar taşıyor. Modern çizgilerle tasarlanan bahçeli evlerle ilgilenenler için göz alıcı bir dönüşüm projesi.

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