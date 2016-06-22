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Sıra dışı evler, akla gelmeyecek fikirler

Meral Eser Meral Eser
Shoffice , Platform 5 Architects LLP Platform 5 Architects LLP Modern Garaj / Hangar
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Birbirine benzeyen ve estetikten yoksun evler görmekten sıkılanlar için, sıra dışı ve cazip evlerden bir derleme hazırladık. Öncü ve yenilikçi fark yaratmaya devam ediyor. Günümüzde modern ve minimal çizgileri buluşturan, sıra dışı çizgisi ile özgün çalışmalara rastlamak mümkün. Birbirinden özel ve özgün çalışmalarla ilgilenenler için, estetik ve fonksiyonel özellikleri bünyesinde çözen çalışmalar mevcut. Sıra dışı çizgileri ile özgün tasarımlardan oluşan projelerimizi incelemeye başlayalım, ilginizi çekecek fikirler bulacağınızı umuyoruz.

Doğal taşın mimarideki estetiği

Down Barton, Devon, Trewin Design Architects Trewin Design Architects Modern Evler
Trewin Design Architects

Down Barton, Devon

Trewin Design Architects
Trewin Design Architects
Trewin Design Architects

Doğal dokuların, estetik ve ferah bir alan tasarlamada katkısı yüksektir. Doğal taş dokular, gerek kaplamada, gerek ise yapı elemanlarından geçmişten günümüze elverişli bir materyal olarak değerlendirilir. Modern bir yapıya, country stil ya da rustik esintiler katmak istiyorsanız, doğal dokulardan, ahşap ve doğal taş dokulardan faydalanabilirsiniz. Sonuç, hoş ve çarpıcı bir cephe modeli oluşturuyor. Duvar dekoru ile uyumlu taş zemin ise, renk ve sıcak atmosfer açısından bütünlük sağlıyor. 

Özgün ve çarpıcı

Reforma Vivienda Unifamiliar, Tagarro-De Miguel Arquitectos Tagarro-De Miguel Arquitectos Modern Evler
Tagarro-De Miguel Arquitectos

Tagarro-De Miguel Arquitectos
Tagarro-De Miguel Arquitectos
Tagarro-De Miguel Arquitectos

İspanya'dan özgün bir çalışma ile devam ediyoruz. Çarpıcı cephe görünümü ile hem modern izler taşıyan, hem de dönemsel izleri koruyan bir renovasyon projesi. Doğal taş, tuğla ve ahşap gibi materyallerin kullanılması muhafaza edilirken, geniş cam yüzeylerle tasarlanan pencerelerle modern ve özgün bir tasarım söz konusu. homify'da mimarlar  tarafından dizayn edilen özgün çalışmalar ve farklı stillerde projeler bulabilirsiniz.

Türkiye'den sıra dışı ve özel bir ofis

O.S. Çalışma Ofisi, CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti. CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti. Modern Evler
CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.

O.S. Çalışma Ofisi

CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.
CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.
CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Modern çizgilerle tasarlanan ofis çalışması, nefis bir havuz ve teras içeriyor. Geniş cam pencerelerle aydınlık ve ferah bir atmosfer sunan projenin nefis bir manzarası mevcut. Çatı formu ve dikkat çeken cephe görünümü ile, çarpıcı ve göze hitap eden özgün projelerden.

Doğa ile bütünleşen tasarım

homify Kırsal Evler
homify

homify
homify
homify

Hayalleri süsleyen bir başka çalışma. uyku ve dinlenme alanı olarak değerlendirilebilir bu çalışma, doğa ile bütünleşen bir yapıda tasarlanıyor. Ahşap ve cam materyallerle inşa edilen yapı, kış bahçesi niteliğinde, ve aynı zamanda doğal dokularla uyumlu tasarlanmış.

Form

Shoffice , Platform 5 Architects LLP Platform 5 Architects LLP Modern Garaj / Hangar
Platform 5 Architects LLP

Shoffice

Platform 5 Architects LLP
Platform 5 Architects LLP
Platform 5 Architects LLP

Yapısal özellikleriyle çarpıcı ve özgün bir tasarım. Formun mimarideki önemi en az kullanılan materyal, dokular ve renk kadar önemlidir. Modern yapılarda form ve geometrinin ön plana çıktığı çalışmalar görmek mümkün. Gerek doğa ile uyumlu dokusu, gerekse ahşabın kolay şekil alabilirliği ile çarpıcı sonuç elde etmek ve orjinal bir cephe görünümü tasarlamak mümkün.

Beyazın zarafeti, saray gibi bir ev

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Günümüzde renk ve doku zenginliği açısından birçok çarpıcı proje tasarlanırken, beyazın zarafeti ve büyüsünden vazgeçmek mümkün olmuyor. Saray gibi bir projenin, detaylarda gizlenen cephe görünümü klasik stil dizayn edilmiş. Nefis ve renk katan bir havuz modeli ve şık bir peyzaj çalışması mevcut.

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Modern

ATLAS TERAS | Mersin | Turkey , BUUN MOTTO ARCHITECTS BUUN MOTTO ARCHITECTS Modern Evler
BUUN MOTTO ARCHITECTS

ATLAS TERAS | Mersin | Turkey

BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS

Klasik çizgiler öte yana,  daha modern tasarımlarla ilgilenenler için şık ve göz alıcı bir ev modeli. Cephesi modern dizaynı ile dikkat çekerken, projede geniş pencere açıklıkları ile ferah ve aydınlık iç mekan tasarımı söz konusu. Bahçe mobilyalarında tercih edilen modern stil ve peyzaj çalışması da estetik açıdan göze hitap ediyor.

Sıra dışı ve dinamik

Las Boas Ibiza, Vondom Vondom Akdeniz Yatak Odası
Vondom

Vondom
Vondom
Vondom

Form, fonksiyon ve estetik açıdan göz dolduran bir proje. İlk baktığınızda dalga dalga ilerleyen renk katmanlarının bütünleştiği geniş alanda, fonksiyonel ve yaz aylarını daha keyifli hale getirecek modern bir havuz modeli bulunuyor. Çarpıcı ve özgün çalışmalarla ilgilenenler için modern stil bir çalışma.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Hayalleri süsleyen 11 ev dekorasyonu örneği’ yazımız da ilginizi çekebilir.

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