Sıra dışı evler, akla gelmeyecek fikirler

Form, fonksiyon ve estetik açıdan göz dolduran bir proje. İlk baktığınızda dalga dalga ilerleyen renk katmanlarının bütünleştiği geniş alanda, fonksiyonel ve yaz aylarını daha keyifli hale getirecek modern bir havuz modeli bulunuyor. Çarpıcı ve özgün çalışmalarla ilgilenenler için modern stil bir çalışma.

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