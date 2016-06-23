Küçük evlerde depolama sistemleri için 7 pratik fikir

Çalış alanı ile oturma alanını bir arada dizayn ederken, pratik kullanım olanakları sunan mobilya ürünleri kullanmak akılcı çözümler arasında yer alır. Kullanım esnasında çalışma masası altından çıkarılan sandalye ya da tabure modelleri aradığınız örnekler arasında yer alabilir. Böylelikle kullanılmadığı zamanlarda, masa altında muhafaza edilebilir. Ahşap masa tablası, aynı zamanda koltuklarla aynı hizada konumlanarak, ekstra alan kaybını önlemeye yardımcı olabilir. Duvar dekorları için de hem dekoratif, hem de işlevsel raflar pratik çözümler arasında yer alır.

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