Küçük evlerde depolama sistemleri için 7 pratik fikir

Küçük evlerde yaşayanlar için akılcı çözümlerle derinlik katmak, zemin alanını elverişli kullanmak önemlidir. Dolayısıyla iç dekorasyonda depolama sistemleri ve dekoratif raflar gibi bazı depolama sistemleri çözüm olabilir, döşeme zemini alanından yer kazanmak ve dikey düzlemde depolamak faydalı bir yaklaşım olabilir. Tüm bunların yanı sıra, açık renk tonlarının iç mekana kattığı ferahlık hissi, aydınlık ve iç açan bir atmosfer için pratik ve en sık kullanılan çözümler arasındadır. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birbirinden farklı stillerde ev modelleri bulabilirsiniz. Bu yazımızda sizlere küçük evlerde depolama sistemleri hakkında elverişli fikirler, alternatif çözümler hazırlardık, ilginizi çeken fikirler bulabilirsiniz.
Çekmece sistemleri ihtiyaca göre; boyut, adet ve pratik kullanım olanaklarına göre dizayn edilebilir. Çekmece modelleri arasında çıkarılabilir, ve yeniden monte edilebilir modelleri de mevcut. Mutfak, alet ve eşyalarla doludur ve evin diğer alanlarına göre daha küçük alan kaplayabilir. Dolayısıyla daha düzenli ve göze hitap eden alanlar oluşturmak istiyorsanız, küçük ve çok sayıda eşyalarınızı listeleyin, uygun kullanım alanlarına göre ayırın. Boyutlarına ve ihtiyaca göre oluşturulan çekmece düzeni, pratiklik ve düzen sağlamak açısından işinizi kolaylaştıran bir yöntemdir.
Boş ve kullanılmayan duvar alanları her zaman için duvar ve çekme sistemlerine yer açabilir. Özellikle merdiven altı, ölü alanlar arasında yer alır. Kullanılmayan alanlar olması durumundan, merdiven altını fonksiyonel açıdan değerlendirmek mümkün. Duvar rengi ile uyum sağlayan dolap ve çekmece kapakları kapandığında, düz ve beyaz zemin görünümüne kavuşan merdiven altı, oldukça pratik bir depolama sistemidir.
Hem dekoratif çözümler, hem de işlevsellik arayanlar için nişler bir başka alternatif olarak değerlendirilebilir. Niş kullanımı, özellikle küçük alanlarda pratik ve akılcı bir çözüm olarak değerlendirilebilir. Burada küvet ile kontrast yaratan bir duvar dekoru görüyoruz, modern çizgiden hoşlananlar için estetik bir çözüm.
Dikey bahçe uygulamaları son zamanlarda oldukça tercih edilen, pratik duvar dekorları arasında yer alıyor. Evinizi güzelleştiren süs bitkileri ve çiçekleri saksılarla döşeme zemininde muhafaza etmek zorunda değilsiniz. Döşeme zemininden alan kazandıran dikey bahçe sistemleri, hem yer kaybını önler, hem de dekoratif ve özgün bir duvar dekoru oluşturmanıza yardımcı olur.
Geri dönüşüm mucizeleri, ev dekorasyonları için de özgün ve yaratıcı fikirler yakalamanıza yardımcı olabilir. Küçük mutfak alanları için, artık kullanılmayan metal, ferforje ya da ahşap materyalleri bir araya getirerek, örnek görseldeki gibi işlevsel bir tezgah üstü alan oluşturabilirsiniz. Pratik bir bir şekilde ocakta pişirme işlemi yapılırken, ihtiyaç duyulan eşyalara kolaylıkla erişmenizi sağlarken, diğer alanlarda yer kazanmanızı sağlayacaktır.
Döşeme zemininden alan kazanmak için, dekoratif raflar geçmişten günümüze en pratik çözümler arasında yer alır. Günümüzde modern çizgi ile şeffaf ve derinlik katan cam raflar ile, küçük banyo alanlarında ekstra kullanım alanları oluşturabilir. İç mekana derinlik katan nişler ve dekoratif raflar, banyo gibi küçük alanlarda oldukça elverişli çözümler arasında yer alır.
Çalış alanı ile oturma alanını bir arada dizayn ederken, pratik kullanım olanakları sunan mobilya ürünleri kullanmak akılcı çözümler arasında yer alır. Kullanım esnasında çalışma masası altından çıkarılan sandalye ya da tabure modelleri aradığınız örnekler arasında yer alabilir. Böylelikle kullanılmadığı zamanlarda, masa altında muhafaza edilebilir. Ahşap masa tablası, aynı zamanda koltuklarla aynı hizada konumlanarak, ekstra alan kaybını önlemeye yardımcı olabilir. Duvar dekorları için de hem dekoratif, hem de işlevsel raflar pratik çözümler arasında yer alır.
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