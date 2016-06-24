Küçük ama çiçek gibi bir daire

Geniş ve bahçeli evlerde yaşamayı birçok insan ister. Buna rağmen küçük evlerde yaşayanlar için de pratik ve iç açan ev dekorasyonu fikirleri bulmak mümkün. Küçük dairelerde derinlik katan, ferah ve aydınlık bir atmosfer mi oluşturmak istiyorsunuz? Bu yazımızda sizlere 35 m², iç açıcı ve ferah atmosferi ile çiçek gibi bir daireyi tanıtacağız. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen farklı stil ve tarzlarda ev modelleri bulabilirsiniz. Küçük evlerde geniş ve ferah atmosfer yaratmak isteyenler için, akılcı çözümlerle tasarlanan projemizin görsellerini incelemeye başlayabiliriz.
Çiçek gibi dairenin mis gibi atmosferi insanın içini açıyor. Özellikle küçük alanlarda oturma alanı, mutfak ve yemek alanını bir arada çözmek için, bölücü duvarlara gerek kalmaz. Derinlik katan açık plan tasarımları alan kazanmak açısından akılcı çözümler arasında yer alır. Beyazlara bürünen duvar zeminleri, dolap yüzeyleri ve mobilya ürünü tercihleri ile şıklık ve zarif çizgiler bir arada.
Dekoratif duvar kağıtları, günümüzde zengin içerikleri ve istenilen atmosferi oluşturmada oldukça tercih ediliyor. Açık ve ferah bir atmosfer oluşturmada elverişli, açık renk tonlarında dekoratif duvar kağıtları kullanılmış. Örneğin modern stil bir oturma odası dekore ediyorsanız, kırmızı tuğla duvar yerine beyaz tuğla duvar ile ferah ve uyumlu bir zemin oluşturabilirsiniz. Dekoratif duvar kağıtları içinde 3 boyutlu duvar kağıtları ise, gerçekçi doku ve görünümü kazandırmayı kolaylaştırır.
Lavanta çiçeklerinin mis kokuları iç mekanda ferahlık katan unsurlardan olabilir. Kokulu mumlarla istenilen atmosferi oluşturmak da mümkün. Şık ve iç açan atmosferi ile mis kokuların yayıldığı bir yaşam alanı. Bir evin nasıl göründüğü kadar, ferah ve iç açan kokuları da bambaşka güzel bir etki yaratabilir.
Küçük bir alanda birçok ihtiyacın muntazam karşılanması sanıldığı kadar kolay değil. Bölücü duvarlar vasıtasıyla ayrılan yatak odası alanı, diğer mekanlarla uyum ve ahenk içeren yaklaşımla dizayn edilmiş. Dingin, ferah ve iç açıcı bir yatak odası. Menekşelerle beyazlara bürünen zemin ise oldukça uyumlu, şık ve zarif bir çizgi yakalıyor.
Minimalist yaklaşımla tasarlanan yatak odaları, daha dingin ve huzur veren bir atmosfer yakalamanızı sağlıyor. Beyazlara bürünen yatak odası alanında, tek duvar zemini şık ve zarif çizgiyi sürdüren bir desenle kaplanıyor. Benzer kareli desenlerin dekoratif yastıklarda kullanılması, uyum ve ahengin sürdürülmesi açısından göze hitap ediyor. Mor menekşe ve beyazın muhteşem birlikteliği, dingin ve ferah bir yatak odası dekoru için yeterli ve oldukça estetik bir sonuç elde edilmesi sağlanıyor.
Diğer mekanlarla uyum ve ahenk içeren mimari dil, banyo dekorasyonunda da sürdürülüyor. Benzer doku ve desenlerin kullanıldığı banyo alanında, kareli desenlerle duvar dekoru yinelenmiş. Cam duş kabini alanında şık ve göze hitap eden bir duvar dekoru oluşturulmuş. Beyaz tuğla duvar dekoru ise, hem diğer mekanlarla uyumlu, hem de ferah bir banyo atmosferi oluşturmada etkili. Ahşap parkelerin ıslak zeminlerde kullanımı, günümüzde modern bakım çözümleri ile kolaylaşıyor. İç mekanda soğuk renklerin yaratacağı atmosfere, ahşap parke dokusu ile sıcak bir hava katıyor. Zarif çizgisiyle ferah ve huzurlu bir daire.
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