Küçük ama çiçek gibi bir daire

Diğer mekanlarla uyum ve ahenk içeren mimari dil, banyo dekorasyonunda da sürdürülüyor. Benzer doku ve desenlerin kullanıldığı banyo alanında, kareli desenlerle duvar dekoru yinelenmiş. Cam duş kabini alanında şık ve göze hitap eden bir duvar dekoru oluşturulmuş. Beyaz tuğla duvar dekoru ise, hem diğer mekanlarla uyumlu, hem de ferah bir banyo atmosferi oluşturmada etkili. Ahşap parkelerin ıslak zeminlerde kullanımı, günümüzde modern bakım çözümleri ile kolaylaşıyor. İç mekanda soğuk renklerin yaratacağı atmosfere, ahşap parke dokusu ile sıcak bir hava katıyor. Zarif çizgisiyle ferah ve huzurlu bir daire.

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