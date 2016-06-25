현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Türkiye'den daha girişiyle insanı büyüleyen daireler

Meral Eser Meral Eser
Yeşil Vadi Erguvan Evi, İstanbul., BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK Eklektik Koridor, Hol & Merdivenler
Loading admin actions …

İlk intiba evin girişi ile sağlanır. Göze hitap eden bir giriş, şık ve özenle dekore edilmiş bir antre ile sağlanır. Konuklarımızı karşıladığımız ve kapı açılır açılmaz evimizle ilgili ilk izlenimi verdiğimiz alanlar antrelerdir. Farklı stillerde, dikkat çekici bir giriş için, antre dekorasyonu örneklerini birlikte inceleyebiliriz. homify'da mimarlar tarafından özenle dizayn edilen projeler, ilgi çekici antre ve koridor modelleri bulabilirsiniz. Girişiyle baş döndüren, Türkiye'den cazip antre örneklerini derlediğimiz yazımızda, antre dekorasyonu hakkında ilham veren fikir bulacağınızı umuyoruz.

Sade ama şık

EV SAHİBİNİN RESSAM OLMASININ AVANTAJI YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon
YALÇIN MİMARLIK &amp; DEKORASYON

EV SAHİBİNİN RESSAM OLMASININ AVANTAJI

YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON
YALÇIN MİMARLIK &amp; DEKORASYON
YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON

Evinize vardığınızda belki de dinlenmek ve günün yorgunluğunu atmak istersiniz. Dolayısıyla dingin bir alan tercih eder, göz yoran karmaşadan uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Sade  ama şık çizgisi ile, modern stil dizayn edilen bir antre ile karşı karşıyayız. Küçük ve dar alanlarda beyaz zemin renkleri derinlik katar. Ayrıca antre duvar dekorları için, duvar resimleri, tablolar şık birer tercih olacaktır.

Zarafet detaylarda saklı

F.Ö. Evi, YASEMİN ALTINOK MİMARLIK YASEMİN ALTINOK MİMARLIK Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon
YASEMİN ALTINOK MİMARLIK

F.Ö. Evi

YASEMİN ALTINOK MİMARLIK
YASEMİN ALTINOK MİMARLIK
YASEMİN ALTINOK MİMARLIK

Giriş holü anlamına gelen antrelerle ilgili etkileyici bir örnekle devam ediyoruz. Geniş ve ferah antre alanı, natürel renk tonları ile göze hitap ediyor. Klasik stil detaylarla zarafeti ön plana çıkaran dekorasyon örneği, birçok kişinin hayalini süsleyebilecek bir görünüme sahip. Döşeme zemini detayları, duvar ve tavanda ilerleyen kemer detayları, korkuluk ve kapı modeli detayları uyum ve ahenk içeren dekoratif fikirler arasında değerlendirilebilir.

Dinamik

homify Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Kontrast renkler her zaman için iç mekan dekorasyonuna dinamizm katar. Klasik stil ihtişamla buluştuğunda göze hitap eden, akılda kalıcı bir antre modeli sergiliyor. Özellikle aksesuar tercihlerinde gösterilen özen ve ihtimama merdiven detaylarında da rastlayabilirsiniz. 

Sadelik ve ihtişam

Çubukluvadi Evi Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Çubukluvadi Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Sade ve açık renk tonlarındaki zemin yüzeyleri, daha cesur ve öne çıkan mobilya ve aksesuarları kullanmanıza olanak tanır. Natürel renk tonları ve altın sarısının klasik stil öğelerle buluştuğu bir başka şık örnek.

Göz kamaştırıcı

Yeşil Vadi Erguvan Evi, İstanbul., BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK Eklektik Koridor, Hol & Merdivenler
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

Yeşil Vadi Erguvan Evi, İstanbul.

BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

Dar ve küçük antrelerden sıkılanlar için, detay zenginliğiyle göz kamaştırıcı bir antre modeli. Basamak rıhtlarındaki aydınlatmalar, şık tavan dekoru ve ışıklandırma detayları, iç mekan atmosferini değiştirmenize yetebilir. Klasik ve modern stil öğelerin buluştuğu bir başka antre modeli.

Klasik stilden vazgeçmeyenlere

Klasik villa projesi homify Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
homify

Klasik villa projesi

homify
homify
homify

Zarif çizgilerle hoş ve ihtişamlı bir giriş holü dekore etmek isteyenler için, göze hitap eden bir başka antre modeli. Döner merdiven formu, mermer ve klasik stil ihtişam detaylarla ön plana çıkıyor.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Doğal dokularla gelen ferahlık

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Doğal taş duvar kaplaması, ahşap döşeme zemini ile natürel dokuları bir araya getiren, iç ferahlatan bir giriş alanı. Süs bitkileri, aksesuarlar, dekoratif öğeler bir mekanın girişini tamamen değiştirebilir.

Nötr renkler

Gold Towers Konut, Treso İç Mimarlık Treso İç Mimarlık Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Treso İç Mimarlık

Gold Towers Konut

Treso İç Mimarlık
Treso İç Mimarlık
Treso İç Mimarlık

Nötr renklerin ahengi, beyazla buluştuğunda şık ve çarpıcı bir sonuç elde etmenizi sağlayabilir. Doğru ve ölçülü ışıklandırma ile tavan dekoru ön plana çıkarılmış. Özellikle dar ve uzun koridorlarda, duvar dekoru olarak dekoratif aynaların kullanılması derinlik katan fonksiyonel bir fikirdir. Aksesuar ve mobilya tercihleri açısından form ve renk uyumunun öne çıktığı antre dekorasyonunda, gömme dolaplarla depolama sistemi pratik bir biçimde çözülüyor.

Uyum, ahenk ve ihtişam

homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Tavan dekoru ile döşeme zemini ilişkisinin kontrast değerlerle ön plana çıktığı ışıl ışıl bir antre. Hoş karşılamalar için, zemin kaplamaları ve ışıklandırmanın önemi ayrıdır, aksesuarlar da tamamlayıcı niteliktedir.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Evimi barok stilde nasıl dekore edebilirim?’ yazımız da ilginizi çekebilir.

Her ev için umut vardır! Bu ev için bile...
Bu antre örneklerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler