Türkiye'den daha girişiyle insanı büyüleyen daireler

İlk intiba evin girişi ile sağlanır. Göze hitap eden bir giriş, şık ve özenle dekore edilmiş bir antre ile sağlanır. Konuklarımızı karşıladığımız ve kapı açılır açılmaz evimizle ilgili ilk izlenimi verdiğimiz alanlar antrelerdir. Farklı stillerde, dikkat çekici bir giriş için, antre dekorasyonu örneklerini birlikte inceleyebiliriz. homify'da mimarlar tarafından özenle dizayn edilen projeler, ilgi çekici antre ve koridor modelleri bulabilirsiniz. Girişiyle baş döndüren, Türkiye'den cazip antre örneklerini derlediğimiz yazımızda, antre dekorasyonu hakkında ilham veren fikir bulacağınızı umuyoruz.
Evinize vardığınızda belki de dinlenmek ve günün yorgunluğunu atmak istersiniz. Dolayısıyla dingin bir alan tercih eder, göz yoran karmaşadan uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Sade ama şık çizgisi ile, modern stil dizayn edilen bir antre ile karşı karşıyayız. Küçük ve dar alanlarda beyaz zemin renkleri derinlik katar. Ayrıca antre duvar dekorları için, duvar resimleri, tablolar şık birer tercih olacaktır.
Giriş holü anlamına gelen antrelerle ilgili etkileyici bir örnekle devam ediyoruz. Geniş ve ferah antre alanı, natürel renk tonları ile göze hitap ediyor. Klasik stil detaylarla zarafeti ön plana çıkaran dekorasyon örneği, birçok kişinin hayalini süsleyebilecek bir görünüme sahip. Döşeme zemini detayları, duvar ve tavanda ilerleyen kemer detayları, korkuluk ve kapı modeli detayları uyum ve ahenk içeren dekoratif fikirler arasında değerlendirilebilir.
Kontrast renkler her zaman için iç mekan dekorasyonuna dinamizm katar. Klasik stil ihtişamla buluştuğunda göze hitap eden, akılda kalıcı bir antre modeli sergiliyor. Özellikle aksesuar tercihlerinde gösterilen özen ve ihtimama merdiven detaylarında da rastlayabilirsiniz.
Sade ve açık renk tonlarındaki zemin yüzeyleri, daha cesur ve öne çıkan mobilya ve aksesuarları kullanmanıza olanak tanır. Natürel renk tonları ve altın sarısının klasik stil öğelerle buluştuğu bir başka şık örnek.
Dar ve küçük antrelerden sıkılanlar için, detay zenginliğiyle göz kamaştırıcı bir antre modeli. Basamak rıhtlarındaki aydınlatmalar, şık tavan dekoru ve ışıklandırma detayları, iç mekan atmosferini değiştirmenize yetebilir. Klasik ve modern stil öğelerin buluştuğu bir başka antre modeli.
Zarif çizgilerle hoş ve ihtişamlı bir giriş holü dekore etmek isteyenler için, göze hitap eden bir başka antre modeli. Döner merdiven formu, mermer ve klasik stil ihtişam detaylarla ön plana çıkıyor.
Doğal taş duvar kaplaması, ahşap döşeme zemini ile natürel dokuları bir araya getiren, iç ferahlatan bir giriş alanı. Süs bitkileri, aksesuarlar, dekoratif öğeler bir mekanın girişini tamamen değiştirebilir.
Nötr renklerin ahengi, beyazla buluştuğunda şık ve çarpıcı bir sonuç elde etmenizi sağlayabilir. Doğru ve ölçülü ışıklandırma ile tavan dekoru ön plana çıkarılmış. Özellikle dar ve uzun koridorlarda, duvar dekoru olarak dekoratif aynaların kullanılması derinlik katan fonksiyonel bir fikirdir. Aksesuar ve mobilya tercihleri açısından form ve renk uyumunun öne çıktığı antre dekorasyonunda, gömme dolaplarla depolama sistemi pratik bir biçimde çözülüyor.
Tavan dekoru ile döşeme zemini ilişkisinin kontrast değerlerle ön plana çıktığı ışıl ışıl bir antre. Hoş karşılamalar için, zemin kaplamaları ve ışıklandırmanın önemi ayrıdır, aksesuarlar da tamamlayıcı niteliktedir.
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