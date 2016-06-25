Türkiye'den daha girişiyle insanı büyüleyen daireler

İlk intiba evin girişi ile sağlanır. Göze hitap eden bir giriş, şık ve özenle dekore edilmiş bir antre ile sağlanır. Konuklarımızı karşıladığımız ve kapı açılır açılmaz evimizle ilgili ilk izlenimi verdiğimiz alanlar antrelerdir. Farklı stillerde, dikkat çekici bir giriş için, antre dekorasyonu örneklerini birlikte inceleyebiliriz. homify'da mimarlar tarafından özenle dizayn edilen projeler, ilgi çekici antre ve koridor modelleri bulabilirsiniz. Girişiyle baş döndüren, Türkiye'den cazip antre örneklerini derlediğimiz yazımızda, antre dekorasyonu hakkında ilham veren fikir bulacağınızı umuyoruz.