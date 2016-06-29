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Küçük bir mutfağı nasıl daha kullanışlı hale getirebilirim?

Homify Homify
Çalışma 1, FMS Mobilya Deco FMS Mobilya Deco
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Evin en çok kullanılan odalarından biri olarak mutfaklar belki de en işlevsel olması gereken alandır. Mutfağınız ne kadar fonksiyonel ve rahat olursa evinizden o kadar keyif alabilirsiniz hatta yapacağınız yemeklerin kalitesini bile etkileyecektir. Bu nedenle bu yazımızda sizlere mutfaklarınızı daha kullanışlı hale getirmenin yollarını başarılı bir dönüşüm projesi eşliğinde sunacağız. Ülkemizde bulunan mutfak planlayıcısı bir firma tarafından baştan aşağıya yenilenen bir mutfak örneği ile siz de mutfağınızı dönüştürmek isteyeceksiniz. Dar sıkışık ve kullanışsız bir mutfak uzman ellerin dokunuşuyla muhteşem bir mutfak dekorasyonuna dönüşüyor. Gelin bu dönüşümü birlikte inceleyelim ve daha kullanışlı mutfaklar için tüyolar paylaşalım.

Ayrıca mutfak dekorasyonunuz için mobilya önerilerine ihtiyacınız varsa sizi muhteşem köşe takımları ile tanıştırmak isteriz. “Mutfağınız için 9 alternatif köşe takımı” başlıklı yazımızda bulacağınız köşe takımlarına bayılacaksınız.

Bu küçük mutfağın bir de son halini görün

Çalışma 1, FMS Mobilya Deco FMS Mobilya Deco
FMS Mobilya Deco

Çalışma 1

FMS Mobilya Deco
FMS Mobilya Deco
FMS Mobilya Deco

Bu mutfak oldukça sıkışık ve kullanışsız bir yapıya sahip. Böyle bir mutfağı daha kullanışlı bir hale getirmenin tek yolu onu baştan yaratmak olabilir. Mimarlar da bu konu da aynı şeyi düşünmüş olacak ki mutfağı tepeden tırnağa yenilemişler. Daha kullanışlı dolapların, ankastre eşyaların ve gömme depolama alanlarının bir mutfağı nasıl değiştireceğine bir bakın.

Ferah ve kullanışlı

Çalışma 1, FMS Mobilya Deco FMS Mobilya Deco
FMS Mobilya Deco

Çalışma 1

FMS Mobilya Deco
FMS Mobilya Deco
FMS Mobilya Deco

Mutfağı tamamen yıkarak yeniden tasarlayan mimarlar duvara L bir tezgah monte ederek işe başlamışlar. Tezgah ne kadar geniş olursa mutfak o kadar kullanışlı olur. Bu nedenle tezgahınızı mümkün olduğu kadar büyük seçin ve üzerinde hiçbir kalabalığı barındırmayın. Ayrıca ankastre ürünler de küçük bir mutfağı daha kullanışlı hale getirmenin etkili bir yoludur. Bu mutfak dekorasyonunda dikkat çeken bir diğer detay ise açılır kapanır özellikteki duvar masası oluyor. Duvara monte edilen bu şık masa açılır kapanır özelliği ile küçük mutfakların kurtarıcısı.

Eksiksiz bir mutfak

Çalışma 1, FMS Mobilya Deco FMS Mobilya Deco
FMS Mobilya Deco

Çalışma 1

FMS Mobilya Deco
FMS Mobilya Deco
FMS Mobilya Deco

Bulaşık ve çamaşır makinelerinin de mutfakta olması mutfak alt dolaplarını azaltmış ama tasarımcılar gömme dolaplar ve çok sayıda tezgah üstü dolap ile bu sorunu çözmüşler. Endüstriyel eviye kullanılan mutfakta dekorasyon rengi olarak ise beyaz tercih edilmiş. Böylece çok daha ferah ve aydınlık bir dizayn sağlanmış. Beyaz renk en dar alanlarda bile mucizeler yaratan bir özelliğe sahiptir. Işığı kusursuz şekilde yansıttığından alanlarda mükemmel bir aydınlatma sağlar ve mekanı daha geniş göstermenin en etkili yoludur.

Fonksiyonel detaylar

Çalışma 1, FMS Mobilya Deco FMS Mobilya Deco
FMS Mobilya Deco

Çalışma 1

FMS Mobilya Deco
FMS Mobilya Deco
FMS Mobilya Deco

Mutfak dekorasyonunda bölmeli çekmece ve sepetli dolap gibi birçok depolama alanı kullanılmış. Bu depolama alanları mutfağı çok daha kullanışlı ve düzenli bir hale getiriyor. Siz de mutfak dekorasyonunuzu yenilemeden yalnızca dolap içlerini bölmelere ayırarak daha kullanışlı bir sistem yaratabilirsiniz.

Canlılık kazandıran uygulamalar

Çalışma 1, FMS Mobilya Deco FMS Mobilya Deco
FMS Mobilya Deco

Çalışma 1

FMS Mobilya Deco
FMS Mobilya Deco
FMS Mobilya Deco

Dekorasyonda ankastre ocağın bulunduğu duvarın hemen karşınında boş bir duvar duruyordu. Bu uzun ince mutfağın boş duvarını gömme dolaplar ve buzdolabı hanesi olarak değerlendiren tasarımcılar mutfağa benzersiz bir ferahlık sağlamış. Ayrıca bu gömme dolapları canlı bir renk ve epoksi yüzey ile birleştirerek mutfağa dinamik kazandırmışlar.

Kullanışlı alanlar

Çalışma 1, FMS Mobilya Deco FMS Mobilya Deco
FMS Mobilya Deco

Çalışma 1

FMS Mobilya Deco
FMS Mobilya Deco
FMS Mobilya Deco

Mutfak dekorasyonunu daha kullanışlı hale getirmek için işe depolama alanlar ile başlayabilirsiniz. Depolama alanlarını çoğalttıkça çok daha rahat kullanabileceğiniz bir mutfak oluşur. Duvarların tamamını gömme ya da açık dolaplarla kaplayabilirsiniz. Bunun yanı sıra raf sistemleri de son derece işlevsel olacaktır. Ayrıca dolapların içlerini tel askılıklar ve sepetlerle de daha kullanışlı hale getirebilirsiniz. Açılır kapanır mobilyalar ise küçük mutfakların en büyük dostudur. Açılır kapanır özellikte masa ve sandalyeler hatta köşe takımları hem mutfağınızı hem de sizi rahatlatacaktır.

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