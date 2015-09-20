Ahşap raf sistemleri için basit öneriler

Çoğunlukla en dağınık odalarda bile belli belirsiz bir düzen vardır. Bu durumu gözle görmek pek mümkün olmasa da, eşyaların ve mekanların sizde yarattığı algıya bağlı olarak siz de bu düzenin farkına varabilirsiniz. Bu cümleyi biraz daha açmak gerekirse, odanız ne kadar dağınık olursa olsun bazı eşyaların yeri bellidir ve hiç değişmez. Böylelikle, dağınıklık bu durumdaki eşyalar için geçerli değildir. Peki böyle durumlarda böylesi bir dağınıklıkla nasıl başa çıkılabilir ? Aslında bu sorunun cevabı oldukça basit. Kullanışlı ve pratik bir ahşap raf sistemi, odanız ne kadar dağınık olursa olsun, yine de bu dağınıklığın icabına bakabilir. Kullanmadığınız ve/veya az kullandığınız eşyaları gözden uzakta tutmak yerine bu raflara koyabilirsiniz. Ya da tam tersi bir durum olarak, en çok kullandığınız eşyaları bu ahşap raf sistemlerine yerleştirebilirsiniz. Fakat bu durumu daha sağlıklı hale getirebilmek bu ahşap raf sistemlerini pratik noktalara monte etmeniz gerekmekte. Yazımızın kalanını okumaya başlamadan önce, sizleri daha iyi fikir vermesi açısından ilgili kategoriyi ziyaret etmeye davet ediyoruz.
Kimi zaman yoğun iş hayatı ve diğer gündelik işler sebebi ile yaşam alanınıza çeki düzen verme fırsatı bulamayabilirsiniz. Böyle durumlarda, yaşam alanınızın dağınık ve düzensiz olması sizi rahatsız eder. Öte yandan insanların yaşadıkları alanın dağınık ve düzensiz olmasının psikoloji üzerinde etkileri olduğu da kanıtlanmıştır. Böyle zamanlarda ahşap raf sistemi gibi basit bir çözüm, bütün sorunlarınıza çare olabilir. Fakat ahşap raf sistemi kullanmakta acele etmeyin. Neden mi ? Çünkü dekorasyonun diğer bütün alanlarında olduğu gibi ahşap raf sistemi gibi basit bir konuda bile dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Bu noktaları öğrenmek istediğinizi düşünüyorsanız, yazımızın kalan kısmını dikkatle okumanızı tavsiye ediyoruz.
Ahşap raf sistemi seçerken dikkat edilmesi gereken konuların başında, ahşap bloku destekleyecek olan dirsek aparatının malzemesi gelir. Neredeyse bütün ahşap raf sistemleri temelde iki parçadan oluşur. Bu parçalar üst kısımda bulunan ahşap blok ve bu bloku destekleyip sabit biçimde durmasını sağlayan dirsek şeklindeki aparattır. Ahşap raf sisteminizin bütün yükü ve üstüne ahşap blokun yükü de bu aparatların üzerinde olduğu için bu seçimi özenle yapmak gerekir. Çoğunlukla ahşap blok ve metal aparat satışı birlikte yapılsa da biz aparatınızı ayrıca almanızı tavsiye ediyoruz. Peki bu dirsek aparatını alırken neye dikkat etmek gerekli ? Sorunun cevabını paragrafın başında da vermiştik aslında, yapıldığı malzemeye. Bu aparatlar çoğunlukla metalden imal edilir. Fakat tüm metallerin sağlam ve dayanıklı olduğu da pekala söylenemez. İşte bu yüzden dirsek aparatı alırken ağırlığa karşı dayanabilecek, hafif ve sağlam malzemeden yapılmış olmasına dikkat etmelisiniz. Bizim bu konudaki önerimiz demir-aliminyum karışımı olan aparatlar. Diğer yandan çok geç paslanması ve dayanıklı olması açısından da nikel aparatları değerlendirebilirsiniz. Bir diğer kısım olan ahşap blokun seçimini de dikkatli yapmalısınız. Bu konuda belli bir ölçüt olmasa da, seçilen ahşabın türünün neme karşı dayanıklı olması gerekmekte. Böylelikle evinizdeki nem sebebiyle kabarma ihtimali de minimuma düşmüş olacaktır.
Ahşap raf sistemlerinin aslında dekoratif araçlar da olduğunu hatırlatmakta fayda görmekteyiz. Bu raf sistemleri evinizde uygulamaya çalıştığınız dekorasyonun bir parçası haline gelebilirler. Uygun tonlarla bezenmiş ahşap kullanılan bir raf sistemi, dekorasyonunuzun tamamlayıcı parçası olabilir. Bu noktada dekorasyonunuzla uyum oluşturacak renkler seçebilirsiniz. Ya da tercihinizi farklı renklerden yana kullanarak yaşam alanınızda bir tezatın oluşmasını sağlayabilirsiniz. Fakat bizim bu konudaki tavsiyemiz, ahşap renkleriniz tercih ederek ahşap raf sisteminizin ruhunu taşımasına izin vermeniz yönünde olacak.
Kediler genellikle soğuk olarak düşünülseler de bizim garip ve sevimli dostlarımızdır. Evde kedi bakımı çoğunlukla güçtür. Üstelik kediler doğaya ait canlılar oldukları için böyle bir yaşam alanında rahat edemezler. İşte böyle durumlarda bazı hayvanseverler, evlerini kedilere göre dekore etme yolunu seçmiş. Örneğimizde bu durumu kendiniz de gözlemleyebilirsiniz. Kediler için ahşap raf sistemi kullanılarak yapılmış olan kedi yolu bu sevimli canlılar için güzel bir eğlence kaynağı oluşturmuş.
Mutfaklar, özellikle mutfak dolaplarının ve rafların büyük önem kazandığı mekanlardır. Mutfaklardaki raflar ve dolaplar, estetik amaçtan çok işlevsel tarafı için kullanılır. Çünkü mutfak yemek yapmayı seven okurlarımız için aslında bir nevi bir çalışma masasıdır. İşte bu sebepten ötürü mutfağın düzenli ve pratik olması oldukça önemlidir. Bu özelliklerin basit bir ahşap raf sistemiyle nasıl sağlandığını örneğimizde çok net biçimde görebilirsiniz.
Ahşap raf sistemleri konusunda her zaman düz ve sade ahşap bloklarının kullanıldığı sistemleri tercih etmez zorunda değilsiniz. Kimi zaman bu standart çizginin dışına çıkmak, bu örnekteki gibi oldukça şık görüntülerin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Yaşam alanınızda bu tarz şık bir ahşap raf sistemine yer vermek isterseniz, bu adresi ziyaret edebilirsiniz.
Çalışma odaları ahşap raf sistemlerinin yoğun olarak kullanıldığı alanlardan bir diğeridir. Mutfakta kullanılan ahşap raf sistemlerinin aksine çalışma odasında kullanılan raf sistemleri, daha çok gerekli dosyalara ev sahipliği yapması için kullanılır. Çoğu zaman düzenli bir masada çalışmak, dağınık olandan çalışmaktan daha verimlidir. İşte bu sebepten ötürü çalışma odanız için ahşap raf sistemi seçerken özen göstermenizde fayda görüyoruz. Profesyonellerimizden Kapran Design'a ait olan bu tasarım, çalışma odalarında ahşap raf sistemi kullanımı konusunda sizin için iyi bir rehber olabilir.
Ahşap raf sistemi kullanırken doğallığın çok dışına çıkmamak kaydı ile isteğiniz rengi tercih edebilirsiniz. Daha doğrusu seçtiğinizin ahşap raf sisteminde kullanacağınız tonların genel dekorasyonunuza uyumlu olması gerektiğini unutmayın. Ya da en azından bir tezat oluşturarak farklı bir görüntü elde etmeye çalışın. Bu sayede işlevsel amaçla kullanacağınız ahşap raf sistemi dekorasyonunuzun bir parçası olacaktır.
Yemek odaları da ahşap raf sistemlerinin yoğun olarak kullanıldığı mekanlardır. Fakat bu alanda kullanılan raf sistemleri genellikle estetik maksatla kullanılır. Yani bu alandaki raflarda fonksiyonellik geri planda kalır. Ya da bazı zamanlar baharatlar ve diğer nesnelere ev sahipliği yapar. Böyle alanlarda kullanacağınız ahşap raf sistemlerinin ahşap renklerine sahip olması, doğal görünmesi açısından daha iyi olacaktır.
Ahşap raf sistemleri konusunda en önemli noktanın pratiklik ve fonksiyonellik olduğunu yazımızın başında da söylemiştik. Bu cümleyi biraz daha açmak gerekirse, yetişemeyeceğiniz bir noktada bulunan ve her seferinde sizi zorlayan bir ahşap raf sistemi işlevini çoktan yitirmiş demektir. İşte bu sebepten ötürü, -bu örnekte de görebileceğiniz üzere- işlevsellik büyük önem arz eder.
Yazımızın başında ahşap raf sistemleri kullanırken ahşap renklerini tercih etmenizi salık vermiştik. Fakat eğer bu ahşap raf sistemini örnekteki gibi bir alanda kullanacaksanız, tavsiyemizi yenilemek zorundayız. Bu ahşap raf sistemleri dekorasyonunuzun bir parçasıdır, bu gerçeği unutmayın. İşte bu yüzden böylesi bir durumda farklı renkleri tercih edebilirsiniz. Homify profesyonellerinden olan Restylexl'in profilinde, bu örneğe daha yakından bakabilirsiniz.
Raflar yalnızca kitaplarınız ya da saksılarınız için değil aslında daha bir çok eşyanız için oldukça fonksiyonel araçlar olabilirler. Özellikle aksesuarlarınız için ev sahipliği yapabilecek olan bu rafları, hem dekoratif açıdan hem de fonksiyonel açıdan oldukça ilgi çekici bir konuma gelebilir. Bu konuda tek ölçüt sizin hayal gücünüz. Yani ahşap raf sistemlerinizi ne biçimde kullanacağınız tamamen sizin hayal gücünüze kalmış durumda.
Dekorasyonun her alanında olduğu gibi ahşap raf sistemleri tasarımlarında da modern izlere rastlamak mümkün. İsminin içinde ahşap barındıran bu sistemlerin nasıl olup da modern izler taşıdığını merak ediyorsanız, örneğimizi inceleyebilirsiniz. Asimetri, modern tarzın belirleyici bir özelliğidir. Bu örnekte ahşap raf sisteminin de hem asimetrik hem de simetrik olduğunu söyleyebiliriz. Durum böyle olunca da oldukça şık bir görüntü elde etmesi kaçınılmaz olmuş.