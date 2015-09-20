Ahşap raf sistemleri için basit öneriler

Çoğunlukla en dağınık odalarda bile belli belirsiz bir düzen vardır. Bu durumu gözle görmek pek mümkün olmasa da, eşyaların ve mekanların sizde yarattığı algıya bağlı olarak siz de bu düzenin farkına varabilirsiniz. Bu cümleyi biraz daha açmak gerekirse, odanız ne kadar dağınık olursa olsun bazı eşyaların yeri bellidir ve hiç değişmez. Böylelikle, dağınıklık bu durumdaki eşyalar için geçerli değildir. Peki böyle durumlarda böylesi bir dağınıklıkla nasıl başa çıkılabilir ? Aslında bu sorunun cevabı oldukça basit. Kullanışlı ve pratik bir ahşap raf sistemi, odanız ne kadar dağınık olursa olsun, yine de bu dağınıklığın icabına bakabilir. Kullanmadığınız ve/veya az kullandığınız eşyaları gözden uzakta tutmak yerine bu raflara koyabilirsiniz. Ya da tam tersi bir durum olarak, en çok kullandığınız eşyaları bu ahşap raf sistemlerine yerleştirebilirsiniz. Fakat bu durumu daha sağlıklı hale getirebilmek bu ahşap raf sistemlerini pratik noktalara monte etmeniz gerekmekte. Yazımızın kalanını okumaya başlamadan önce, sizleri daha iyi fikir vermesi açısından ilgili kategoriyi ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Kimi zaman yoğun iş hayatı ve diğer gündelik işler sebebi ile yaşam alanınıza çeki düzen verme fırsatı bulamayabilirsiniz. Böyle durumlarda, yaşam alanınızın dağınık ve düzensiz olması sizi rahatsız eder. Öte yandan insanların yaşadıkları alanın dağınık ve düzensiz olmasının psikoloji üzerinde etkileri olduğu da kanıtlanmıştır. Böyle zamanlarda ahşap raf sistemi gibi basit bir çözüm, bütün sorunlarınıza çare olabilir. Fakat ahşap raf sistemi kullanmakta acele etmeyin. Neden mi ? Çünkü dekorasyonun diğer bütün alanlarında olduğu gibi ahşap raf sistemi gibi basit bir konuda bile dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Bu noktaları öğrenmek istediğinizi düşünüyorsanız, yazımızın kalan kısmını dikkatle okumanızı tavsiye ediyoruz.

Ahşap raf sistemi seçerken dikkat edilmesi gereken konuların başında, ahşap bloku destekleyecek olan dirsek aparatının malzemesi gelir. Neredeyse bütün ahşap raf sistemleri temelde iki parçadan oluşur. Bu parçalar üst kısımda bulunan ahşap blok ve bu bloku destekleyip sabit biçimde durmasını sağlayan dirsek şeklindeki aparattır. Ahşap raf sisteminizin bütün yükü ve üstüne ahşap blokun yükü de bu aparatların üzerinde olduğu için bu seçimi özenle yapmak gerekir. Çoğunlukla ahşap blok ve metal aparat satışı birlikte yapılsa da biz aparatınızı ayrıca almanızı tavsiye ediyoruz. Peki bu dirsek aparatını alırken neye dikkat etmek gerekli ? Sorunun cevabını paragrafın başında da vermiştik aslında, yapıldığı malzemeye. Bu aparatlar çoğunlukla metalden imal edilir. Fakat tüm metallerin sağlam ve dayanıklı olduğu da pekala söylenemez. İşte bu yüzden dirsek aparatı alırken ağırlığa karşı dayanabilecek, hafif ve sağlam malzemeden yapılmış olmasına dikkat etmelisiniz. Bizim bu konudaki önerimiz demir-aliminyum karışımı olan aparatlar. Diğer yandan çok geç paslanması ve dayanıklı olması açısından da nikel aparatları değerlendirebilirsiniz. Bir diğer kısım olan ahşap blokun seçimini de dikkatli yapmalısınız. Bu konuda belli bir ölçüt olmasa da, seçilen ahşabın türünün neme karşı dayanıklı olması gerekmekte. Böylelikle evinizdeki nem sebebiyle kabarma ihtimali de minimuma düşmüş olacaktır.

Ahşap raf sistemlerinin aslında dekoratif araçlar da olduğunu hatırlatmakta fayda görmekteyiz. Bu raf sistemleri evinizde uygulamaya çalıştığınız dekorasyonun bir parçası haline gelebilirler. Uygun tonlarla bezenmiş ahşap kullanılan bir raf sistemi, dekorasyonunuzun tamamlayıcı parçası olabilir. Bu noktada dekorasyonunuzla uyum oluşturacak renkler seçebilirsiniz. Ya da tercihinizi farklı renklerden yana kullanarak yaşam alanınızda bir tezatın oluşmasını sağlayabilirsiniz. Fakat bizim bu konudaki tavsiyemiz, ahşap renkleriniz tercih ederek ahşap raf sisteminizin ruhunu taşımasına izin vermeniz yönünde olacak.