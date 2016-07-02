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Misafiri eksik olmayanlar için parlak mobilya fikirleri

Homify Homify
Valensia corner, Trabcelona Design Trabcelona Design Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
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Ev dekorasyonumuzu genelde kendimizin ve ailemizin ihtiyaçlarına göre düzenleriz. Yemek masasından yataklara, koltuklardan sandalyelere kadar her eşya ev sahiplerinin sayısına göre belki birkaç yedeği olacak şekilde temin edilir. Aslında olması gereken de budur. Ancak kalabalık akrabaları olanlar ve evine sık sık yatılı misafir konuk edenler için bu düzen sorun yaratabilir. Misafirlerinizi nerede ve nasıl ağırlayacağınızı bilemiyorsanız, misafirlerinizi için yedek mobilyalar bulundurmak istiyor ama eve fazla eşya kalabalığı yüklemek istemiyorsanız modüler ve multi-fonksiyonel mobilyalar tam aradığınız şey demektir. Homify ekibi olarak bu yazımızı modüler ve çok fonksiyonlu mobilyalara ayırıyoruz. Mobilya ve aksesuarlar başlığında bulabileceğiniz profesyonellerden ilham alarak siz de misafirlerinizi için eksiksiz bir ev dekore edebilirsiniz.

Modüler ve multi-fonksiyonel tanımı; katlanabilen, açılıp kapanabilen ve birden çok amaç için kullanılabilen mobilyaları ifade eder. Örneğin açılınca 12 kişilik olabilen küçük masalar, içinden yatak çıkan kanepeler ve gömme yataklar bu grubun en çok tercih edilen mobilyalarıdır. Evinizi daha kullanışlı ve misafirler için daha konforlu bir hale getirmek istiyorsanız bu yazımıza kulak verin. Ayrıca oturma odası dekorasyonunuz için farklı önerilere ihtiyacınız varsa “Türkiye'den 10 kusursuz oturma odası tasarımı” başlıklı yazımızda ülkemizden muhteşem örnekler bulabilirsiniz.

Çift yataklar

Mobiliario juvenil , Sofás Camas Cruces Sofás Camas Cruces Modern Çocuk Odası
Sofás Camas Cruces

Sofás Camas Cruces
Sofás Camas Cruces
Sofás Camas Cruces

Çok amaçlı mobilyaların belki de en yaratıcısı bu ikili yataklar olabilir. Dışarıdan sıradan bir çocuk odası mobilyası gibi görünen bu yatak açıldığında eve ikinci bir yatak kazandırıyor. Bu sayede evinizdeki genç odasını aynı zamanda misafir yatak odası olarak da değerlendirmiş olabilirsiniz. Evinde yeterince oda bulunmayanlar için son derece kullanışlı bir çözüm.

Katlanır koltuklar

Comfort Yaşam Serisi 3'lü Yataklı 2'li-1'li Koltuk Takımı, K105 Mobilya Pazarlama Danışmanlık San.İç ve Dış Tic.LTD.ŞTİ. K105 Mobilya Pazarlama Danışmanlık San.İç ve Dış Tic.LTD.ŞTİ. Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Ahşap Gri
K105 Mobilya Pazarlama Danışmanlık San.İç ve Dış Tic.LTD.ŞTİ.

Comfort Yaşam Serisi 3'lü Yataklı 2'li-1'li Koltuk Takımı

K105 Mobilya Pazarlama Danışmanlık San.İç ve Dış Tic.LTD.ŞTİ.
K105 Mobilya Pazarlama Danışmanlık San.İç ve Dış Tic.LTD.ŞTİ.
K105 Mobilya Pazarlama Danışmanlık San.İç ve Dış Tic.LTD.ŞTİ.

Katlanır koltuklar her evde bulunması gereken bir mobilya modelidir. Normalde ikili bir koltuk görünümüne sahip olan bu şık model açıldığı zaman çift kişilik bir yatağa dönüşüyor. Bu sayede evinizde bir çifti daha konforlu bir yatakta misafir etme şansınız olacak. Ayrıca onlarca farklı renk ve modelde bulabileceğiniz bu katlanır koltukları dilediğiniz her odaya yerleştirebilirsiniz.

Gömme yataklar

Tango, Resource Furniture Resource Furniture Yatak Odası
Resource Furniture

Tango

Resource Furniture
Resource Furniture
Resource Furniture

Gömme dolapların içerisine monte edilen bu gömme yataklar misafiri bol olan evler için ideal. Evin herhangi bir odasındaki gömme dolaba monte edebilir ve gerektiğinde açarak çift kişilik rahat bir yatağa kavuşabilirsiniz. Ayrıca bu modeller tek odalı evler için de tercih ediliyor. Tek odalı bir evde yalnız yaşayanlar için son derece kullanışlı bir yatak modeli.

Köşe takımları

valensia corner Trabcelona Design Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Trabcelona Design

valensia corner

Trabcelona Design
Trabcelona Design
Trabcelona Design

Misafir ağırlarken yatak kadar oturma alanına da ihtiyaç duyarsınız. Bu nedenle berjer ve ikili koltuktan oluşan koltuk takımları yerine köşe takımlarını tercih etmek çok daha akıllıca olacaktır. Köşe takımları geniş ve L formu sayesinde çok fazla oturma alanı sunan üstelik daha konforlu modellerdir.

Sofalar

KOLTUK TAKIMLARIMIZ SATIŞA SUNULMUŞTUR..., Blue Home Blue Home Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Ahşap Bej
Blue Home

KOLTUK TAKIMLARIMIZ SATIŞA SUNULMUŞTUR…

Blue Home
Blue Home
Blue Home

Sofaların en önemli özelliği yumuşak ve konforlu olmalarıdır. Bu nedenle tıpkı köşe takımları gibi çok sayıda oturma alanı sunarken, yumuşak yapıları nedeniyle yatak olarak da kullanılabilirler. Yani salonunuzda geniş bir sofa bulundurduğunuz zaman hem oturma alanı hem de yedek yatak sıkıntısı yaşamazsınız.

Geniş koltuk takımları

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT İskandinav Oturma Odası
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Bu tarz geniş kasalı koltuk takımlarının iç kısımları ya katlı yatak ya da baza olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle misafir ağırlamak için son derece uygunlar. Tıpkı sofalar gibi yatak olarak da kullanılabilen bu geniş takımlar içlerinde depolama alanı barındırdıkları için de işlevseldir. Misafirleriniz için ihtiyaç duyacağınız yedek yastık ve yorganları bu bazalarda muhafaza edebilirsiniz.

Yedek masa

Outdoor Cooler, Blastcool Blastcool BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
Blastcool

Outdoor Cooler

Blastcool
Blastcool
Blastcool

Eğer kalabalık misafir grupları ağırlayacaksanız yatak ve koltuk kadar yemek masasına da ihtiyacınız olacak. Böyle durumlarda yedek bir balkon ya da bahçe masası bulundurmak sizi kurtarabilir. Eğer bahçe veya balkon gibi yedek masa koyabileceğiniz bir alanınız yoksa o halde size açılır kapanır yemek masalarını tavsiye edebiliriz.

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