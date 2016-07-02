Misafiri eksik olmayanlar için parlak mobilya fikirleri

Ev dekorasyonumuzu genelde kendimizin ve ailemizin ihtiyaçlarına göre düzenleriz. Yemek masasından yataklara, koltuklardan sandalyelere kadar her eşya ev sahiplerinin sayısına göre belki birkaç yedeği olacak şekilde temin edilir. Aslında olması gereken de budur. Ancak kalabalık akrabaları olanlar ve evine sık sık yatılı misafir konuk edenler için bu düzen sorun yaratabilir. Misafirlerinizi nerede ve nasıl ağırlayacağınızı bilemiyorsanız, misafirlerinizi için yedek mobilyalar bulundurmak istiyor ama eve fazla eşya kalabalığı yüklemek istemiyorsanız modüler ve multi-fonksiyonel mobilyalar tam aradığınız şey demektir. Homify ekibi olarak bu yazımızı modüler ve çok fonksiyonlu mobilyalara ayırıyoruz. Mobilya ve aksesuarlar başlığında bulabileceğiniz profesyonellerden ilham alarak siz de misafirlerinizi için eksiksiz bir ev dekore edebilirsiniz.

Modüler ve multi-fonksiyonel tanımı; katlanabilen, açılıp kapanabilen ve birden çok amaç için kullanılabilen mobilyaları ifade eder. Örneğin açılınca 12 kişilik olabilen küçük masalar, içinden yatak çıkan kanepeler ve gömme yataklar bu grubun en çok tercih edilen mobilyalarıdır. Evinizi daha kullanışlı ve misafirler için daha konforlu bir hale getirmek istiyorsanız bu yazımıza kulak verin. Ayrıca oturma odası dekorasyonunuz için farklı önerilere ihtiyacınız varsa “Türkiye'den 10 kusursuz oturma odası tasarımı” başlıklı yazımızda ülkemizden muhteşem örnekler bulabilirsiniz.