Egzotik kaçamaklar

Bizce tatile çıkmak için doğru zaman diye bir şey yoktur. Sezonun hareketli döneminin geride kaldığı şu günlerde kendinize rahatlatıcı, sakin bir tatil ayarlamanız mümkün. Ayrıca pek çok otel ve havayolu şirketi için sezonun durgun olduğu bu vakitlerde uygun fiyatlı seçenekler bulmanız da olası. Yeni yılın her şeye sinen heyecanı ortalığı kuşatmadan kendinize bir kaçamakla ödül vermeniz ve yeni yıla dinç bir şekilde girmeniz için tüm şartlar uygun. Biz de homify olarak bu tatil planlamanızda size yardımcı olabilmek için etkileyici otelleri, tatil köylerini ve spa merkezlerini mercek altına alacağız. Aileniz ve sevdiklerinizle geçireceğiniz sürpriz bir tatil fikri arıyorsanız mutlaka bu yazıya göz atın!
Egzotik veya tropik bir kaçamak düşlediğimizde aklımızda üç renk canlanır: Parlak güneş sarısı, kopkoyu yeşil tonları ve derin bir mavi. Bu üç renk, gerçek bir tatil fikri için vazgeçilmez unsurlardır. Hindistan'da Goa'da yer alan The Bellus Hotel de bu aradıklarınızın hepsi var. Sadece binaya bakmak bile insanın içini ısıtıyor! Parlak, göz alıcı sarı duvarlar palmiye ağaçlarının yeşili ve havuzun mavisiyle mükemmel bir hava yaratıyorlar. Rahatlamak için bundan daha uygun bir çevre olamaz herhalde.
Bazı anlarda tek bir fotoğraf karesi, binlerce sözcüğün yerini alabilir. Bu fotoğraf da böyle bir anı temsil ediyor. Tarih kitaplarında gördüğümüz beyaz sütunlu, saz çatılı ve muhteşem düzenlenmiş bahçeli bu ev, önemli birinin burada yaşadığı izlenimini uyandırıyor. Bu evde güneşin doğuşunun ılıklığıyla uyandığınızı ve palmiye ağaçları arasındaki esintileri takip ederken yorgun düşüp, uyuyakaldığınızı bir hayal edin… Birkaç günlüğüne de olsa böylesine bir ortam zihnini, ruhunu veya vücudunu arındırmak isteyen herkese yardımcı olacaktır.
Shimla'daki en iyi tesis olarak nitelendirilen bu harikulade mekan, Hindistan'daki kayak kasabası Fagu'da yer alıyor. Dış cephesi tahtadan oyulmuş, karlar ülkesini anımsatan figürlerle dolu olan bu tesisin bahçesinde de aydınlatmalar, kamp ateşi ve tabii ki sevimli bir kardan adamla süslenmiş. Alpler'de geçireceğiniz günlerde alacağınız keyfi yaşatmak için ellerinden gelen her şeyi yapmışlar. Snow King Retreat'in bahçesindeki ateşin başında içkinizi yudumlarken, yeni insanlarla tanışmak kadar keyifli ne olabilir? Öyle ki yazın da burada kalmak isteyebilirsiniz.
Mehranargh Kalesi'nin dibinde yer alan bu sihirli tatil köşesi, Studio Lotus'un elinden çıkmış. Hint tarihinin en eski ve en korunaklı kalıntılarından biri olan bu kale, ülkenin tarihine dair bir fikir edinmek için ideal bir yer. Kalenin etrafında yapılan restorasyon çalışmalarıyla yenilenen 17. yüzyıl binasına 36 lüks oda, yemek salonları, spa salonu ve havuz eklenerek oluşturulan bu tesis tarihle iç içe bir tatil yapma olanağı sağlıyor. Bu hissi daha yakından tanımanız için otelde tamamı bölgedeki üreticilerden alınan malzemeler kullanılmış. Güneş doğarken parlayan bu tarih köşesi, hava karardığında da aydınlatılarak sizi sihirli havasının içine alıyor.
Balan & Nambisan Architects tarafından tamamlanan Oryza Day Spa, şehir hayatından ufak bir kaçamakla sıyrılmak için ideal bir nokta. Tatil için çok zamanınız olmasa bile birkaç saat, hatta dakika içinde burada kendinize gelebilirsiniz. Bangalore'da yer alan bu spa merkezi, egzotik Asya temasıyla günlük yaşantının hengamesinden sıyrılmamızı ve kendimizi Bali'de bir yağmur ormanında hissetmemizi sağlıyor. Yumuşak kumaşlarla kuşatılmış dekoru, envai çeşit bitkileri ve tunç heykelleriyl burası sakinlik ve rahatlamayı vaat ediyor.
Umarız bu egzotik tatil önerilerimizden memnun kalmışsınızdır. Kendinize ödül vermek istiyorsanız bugün harekete geçin!