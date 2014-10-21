Egzotik kaçamaklar

Bizce tatile çıkmak için doğru zaman diye bir şey yoktur. Sezonun hareketli döneminin geride kaldığı şu günlerde kendinize rahatlatıcı, sakin bir tatil ayarlamanız mümkün. Ayrıca pek çok otel ve havayolu şirketi için sezonun durgun olduğu bu vakitlerde uygun fiyatlı seçenekler bulmanız da olası. Yeni yılın her şeye sinen heyecanı ortalığı kuşatmadan kendinize bir kaçamakla ödül vermeniz ve yeni yıla dinç bir şekilde girmeniz için tüm şartlar uygun. Biz de homify olarak bu tatil planlamanızda size yardımcı olabilmek için etkileyici otelleri, tatil köylerini ve spa merkezlerini mercek altına alacağız. Aileniz ve sevdiklerinizle geçireceğiniz sürpriz bir tatil fikri arıyorsanız mutlaka bu yazıya göz atın!