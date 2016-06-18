Küçük avlu ve teraslar için 6 güzel fikir

Yaz aylarının gelmesiyle evlerimizin en sevdiğimiz yaşam alanlarından biri de tekrar hayatımıza dahil oldu: Bahçeler, teraslar ve balkonlar. Yaz mevsiminin diğer mevsimlere kıyasla daha çok sevilmesinin nedeni yalnızca tatil sezonu değil, açık havada gönül rahatlığıyla geçirilen zamanlardır. Peki bahçelerinizi ve balkonlarınızı yaza hazırladınız mı?
Bu yazımızda ister küçük isterse de şekilsiz olsun, küçük avlu, teras ve balkonları keyifli vakitlere zemin hazırlayacak şık ve canlı bir ortama nasıl dönüştürebileceğinize ilişkin ipuçlarını bir araya getirdik. Küçük bir alanın nasıl işlevsel bir şekilde kullanılabileceğini ve son derece şık bir görünüme kavuşabileceğini gelin hep beraber inceleyelim.
Avlu veya balkon dekorasyonunuzun kusursuz olması için gösterişli ve pahalı mobilyalar satın almanıza hiç gerek yok. Çünkü balkonlar huzur bulduğumuz yerlerdir ve öncelikli işlevleri bize doğal bir konfor sunmaktır. Basit ancak işlevsel çözümlerle bu alanları şık ve konforlu hale getirebilirsiniz; tıpkı fotoğraftaki örnekte olduğu üzere. Eğer alanınız çok dar ise, duvara monte edebileceğiniz, bar tipi bir masa belki de ihtiyacınız olan şeyin ta kendisi.
İşte küçük bir terasa mükemmel bir örnek! Dış mekana dayanıklı rabıta zemin, fazla yer kaplamayan dikey bahçe çözümleri ve konforlu bir salınak. Balkonunuz ya da bahçeniz ne kadar küçük ve dar olursa olsun, farklı bahçe salıncağı modelleri ile yazın açık hava keyfinizi arttırabilir ve kendinize şık bir dinlenme alanı yaratabilirsiniz.
Yaz denilince akla güneş, güneş denilince de şezlonglarda uzun uzun yayılmak ve yazın keyfini çıkarmak geliyor değil mi? Ama şezlonglarda tatil yapmak için illaki denize gitmenize ya da tatil için yıllık izninizi beklemenize gerek yok. Balkon ya da bahçenizde, bunlar yoksa ya da uygun değilse çatınızda şezlong ve şemsiyelerle oluşturacağınız bir güneşlenme alanı size her gün evinizde tatil keyfi yaşatmaya yeter.
Bir balkonun en büyük dezavantajı fazla göz önünde bulunmak olabilir. Konu komşu ile aynı mekanda oturuyormuş gibi hissetmemek ve rahatça oturup kalkmak için balkonunuzun komşulara bakan kısmını kapatmak mantıklı bir çözüm olacaktır. Bunun için ise en basit yöntem ise bir branda! Kalın çizgili brandaların özellikle iyi sonuç verdiğini ve balkonlarda bir tatil yeri havası yarattığını söylemeden geçmeyelim! Daha komplike bir örtü şekli için ise aynı zamanda dikey bahçe olarak da kullanabileceğiniz, paletlerden yapılmış bir paravana ne dersiniz? İki kuş bir arada!
Bir avlunun ya da balkonun güzelliği genişliğiyle doğru orantılı değildir. Önemli olan şık, özenli ve huzurlu bir yaşam alanı oluşturabilmek ve bunu küçücük alanlarda dahi kolaylıkla yapabilirsiniz. Dar balkonlar için üretilen küçük iki kişilik yuvarlak masalar, renkli minderlerle canlandırılan sandalyeler ve parmaklıklara asılan bakımlı bitkiler harika bir balkon için fazlasıyla yeterli.
Avlumuzu ya da terasımızı yalnızca akşam vakti değil, gündüzleri de kullanmak için bu alanda bir gölgelendirme sistemi oluşturmalıyız. Ahşap pergolalar ise teraslara en çok yakışan gölgeleme sistemlerinin başında gelmekte. İster klasik, eğimli ve kiremit kaplı modeller olsun, isterse de fotoğrafta görmüş olduğumuz, Nouvelle. | Proje Danışmanlık tasarımı olan modern bir tasarım, zevklerinize ve evinizin mimarisine uygun bir model verandanıza kesinlikle zarafet katacaktır.
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