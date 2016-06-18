Küçük avlu ve teraslar için 6 güzel fikir

Yaz aylarının gelmesiyle evlerimizin en sevdiğimiz yaşam alanlarından biri de tekrar hayatımıza dahil oldu: Bahçeler, teraslar ve balkonlar. Yaz mevsiminin diğer mevsimlere kıyasla daha çok sevilmesinin nedeni yalnızca tatil sezonu değil, açık havada gönül rahatlığıyla geçirilen zamanlardır. Peki bahçelerinizi ve balkonlarınızı yaza hazırladınız mı?

Bu yazımızda ister küçük isterse de şekilsiz olsun, küçük avlu, teras ve balkonları keyifli vakitlere zemin hazırlayacak şık ve canlı bir ortama nasıl dönüştürebileceğinize ilişkin ipuçlarını bir araya getirdik. Küçük bir alanın nasıl işlevsel bir şekilde kullanılabileceğini ve son derece şık bir görünüme kavuşabileceğini gelin hep beraber inceleyelim.