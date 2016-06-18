5 umutsuz vâkâ, 5 inanılmaz dönüşüm

Evet, burası orası! yapılan kapsamlı tadilat sonrasında evin dış cehpesi de iç mekanları da muazzam bir değişime uğramış. Artık son derece modern bir tasarıma sahip salon son teknolojinin sağladığı her türlü konfora sahip. Siyah rengiyle genel atmosfere hareket katan şömine aynı zamanda geniş salonu iki bölüme ayıran bir seperatör işlevi de görüyor.

Potansiyel eleştiriler: Bazı okuyucularımız bu evde yapılan dev değişimin evin ruhunu kaybettiği yönünde eleştirilerde bulunabilirler. Bir bakıma haklı olmakla birlikte, bu durum bir hata değil, bilakis özellik. Mülk sahipleri ve beraber çalıştıkları mimarlar konutta gerçekleştirdikleri çalışmada eskiyi canlandırmaktan ziyade onun bazı unique özelliklerini kullanarak tamamen çağdaş bir yapı oluşturmak istemişler. Kısacası bu bir restorasyon değil, renovasyon çalışması.