5 umutsuz vâkâ, 5 inanılmaz dönüşüm

Eski bir ev zaman içinde bakımsızlıktan ve ihmalden ne kadar berbat görünürse görünsün iyi bir tadilat ve yeni bir dekorasyon ile taze bir görünüme kavuşabilir. Bu sebeple tamamen enkaza dönüşmediği sürece her ev için umut vardır diyebiliriz. Tabii uzmanlardan yardım almak şartıyla! Bugün Önce & Sonra sayfamız için ilk bakışta umutsuz vaka gibi görünen ancak muhteşem birer potansiyel barındıran yapılardan bir seçki oluşturduk. Eski bir evi olan ya da eski bir ev satın almayı planlayan okuyucularımız için ilham verici olacağını düşündüğümüz bu derlememize hep birlikte bakalım.
On sekizinci yüzyıldan kalma bu yapı uzun ömrü boyunca defalarca yenilenmiş olsa gerek ancak şu anki haliyle durumunun pek parlak olduğu söylenemez. Orijinalinde küçük bir kilise olarak inşa edilen ancak artık konut olarak görev yapan bu bina içindeki korkunç eşyaların da sayesinde asla içine girmek istemeyeceğiniz, umutsuz bir vaka gibi duruyo değil mi? Bir de yeni halini görün…
Evet, burası orası! yapılan kapsamlı tadilat sonrasında evin dış cehpesi de iç mekanları da muazzam bir değişime uğramış. Artık son derece modern bir tasarıma sahip salon son teknolojinin sağladığı her türlü konfora sahip. Siyah rengiyle genel atmosfere hareket katan şömine aynı zamanda geniş salonu iki bölüme ayıran bir seperatör işlevi de görüyor.
Potansiyel eleştiriler: Bazı okuyucularımız bu evde yapılan dev değişimin evin ruhunu kaybettiği yönünde eleştirilerde bulunabilirler. Bir bakıma haklı olmakla birlikte, bu durum bir hata değil, bilakis özellik. Mülk sahipleri ve beraber çalıştıkları mimarlar konutta gerçekleştirdikleri çalışmada eskiyi canlandırmaktan ziyade onun bazı unique özelliklerini kullanarak tamamen çağdaş bir yapı oluşturmak istemişler. Kısacası bu bir restorasyon değil, renovasyon çalışması.
Bu banyo dekorasyonunun ilk uygulandığı zaman o dönemin modasına uygun ve şık bir görünüme sahip olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak kullanılan vitrifiyenin artık tamamen demode olduğunu söylemekte hiçbir sakınca yok. Üstelik, zamanla eskiyen ekipmanlar, kirlenen duvarlar ve derzleri siyahlaşan fayanslar banyoyu boğucu ve kirli bir görüntüye bürümüş.
Bu banyonun bir üst resimde görülenle aynı banyo olduğuna inanmak çok zor. Farklı yerleşimle ve doğru tasarımla banyonun alanı da genişlemiş gibi görünüyor. Beyaz vitrifiye, banyolara çok yakışan mavi renkli detaylar, tamamen cam kabin ile örtülü, zeminle aynı hizdaki duş alanı ve doğru aydınlatma bu alanı kurtaran unsurlar. Çakıl taşlarını andıran zemin döşemesi ise banyonun en dikkat çeken öğesi.
Fotoğrafta eski bir ahırın uzun yıllardır kullanılmadığı için geldiği son halini görüyoruz. İnşasında malzeme olarak kırmızı tuğla ve ahşap kiriş ve kolonların kullanılmış, ancak artık çatısında yer yer delikler var ve son derece bakımsız, adeta harabe durumunda. Sncak itiraf etmek gerekirse, şu haliyle bile taşıdığı potansiyel gün gibi ortada!
Binanın beşik çatısı şekli bozulmayacak şekilde yenilenmiş. Özellikleri muhafaza edilen çatının eski ahşap kiriş ve kolonları olduğu gibi bırakılmış, yalnızca gerekli yerlerde sağlamlaştırma yapılmış. Binanın geniş olması bu ahşap kiriş ve kolonlara çok iş düşmesine neden olsa da sağlam oldukları için ev içinde görevlerini layıkıyla yerine getiriyorlar, üstelik evin karakterini oluşturan muhteşem birer dekorlar.
Eski bir ev zaman içinde bakımsızlıktan ve ihmalden ne kadar berbat görünürse görünsün iyi bir tadilat ve yeni bir dekorasyon ile taze bir görünüme kavuşabilir. Bu sebeple tamamen enkaza dönüşmediği sürece her ev için umut vardır diyebiliriz. Tabii uzmanlardan yardım almak şartıyla!
Briketlerden inaş edilmiş, boyası badanası olmayan, teneke çatılı gecekondu benzeri ev bu ev mi? Evet, ta kendisi! Profesyonellerin elinde göz alıcı, şık bir kır evine dönüşen bu yapıda çatı komple değiştirilmiş, dış cephe olduğu gibi yenilenmiş, tüm kapı ve pencereler değiştirilmiş, soğuk havalar için yalıtım sağlanmış, kazan ve borular değiştirilmiş, bahçe düzenlenip güzel bir görünüme kavuşturulmuş, yeni ağaç ve çiçekler ekilmiş. Son olarak eve kırsal stile uygun olarak mobilyalar ve aksesuarlar alınarak yapı lüks görünümlü çağdaş bir kır evine dönüştürülmüş.
Hiçbir mutfak dolabının birbirini tutmadığı, sanki farklı zamanlarda farklı parçaların oradan buradan toplanmasıyla oluşturulmul gibi görünen bir mutfak ile karşı karşıyayız. Üstelik o kadar kötü bir yerleşim planı var ki, kocaman pencereden gelen doğal gün ışığı potansiyeline rağmen karanlık ve kasvetli olmayı başarmış.
Yalnızca yedi metrekarelik bir mutfak için oldukça iç açıcı ve düzenli bir çözüm sağlanmış, değil mi? Açık renk tonlarındaki duvar zemini hem mekanı olduğundan daha geniş gösteriyor, hem de mutfak dolapları ile uyum sağlıyor. Üstelik dikkat ederseniz, fotoğrafın sol yanındaki dolap eski dolap… İşte gerçek bir değişim! Better Home firması tarafında yapılan bu tadilata ait diğer fotoğraflara bu linkten ulaşabilirsiniz.
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