Eski bir mutfağı nasıl yenileyebilirim?

Eskimiş bir mutfakta yemek pişirmeye çalışamanın zorluklarını eminim çoğumuz biliyoruzdur. Doğru düzgün çalışmayan çekmeceler, kapanmayan dolaplar, kırık dökük seramikler, yetersiz tezgah, yetersiz depolama alanı, yetersiz aydınlatma, ne kadar temizlerseniz temizleyin her zaman kirli görünen bir ortam… Probleminiz bunların tamamı ya da yalnızca bir kısmı olabilir. Hatta mutfağınızla ilgili çok ciddi sayılabilecek bir probleminiz dahi olmayabilir; mutfağınızın rengini, seramiklerini beğenmiyorsunuzdur; demodelerdir ya da yalnızca başka bir zevkin ürünü. Kısacası, mutfağınızda kendiniz, aileniz ve arkadaşlarınız için mutluluk içerisinde yemek pişiremez haldeyseniz, mutfağınızı yenilemenin vakti gelmiş demektir.
Bu sayfamızda iki ayrı mutfağın dörder fotoğrafla eski ve yeni hallerini derledik. Göreceksiniz ki, bu mutfaklar öyle malikane mutfağı gibi değil, gayet ufak, gerçekçi, hatta şekilsiz mutfaklar… Tıpkı bizimkiler gibi. Küçücük alanlardan bile işlevsel ve şık mutfaklar yaratılabileceğini göreceğimiz bu derleme umuyoruz ki sizler için de ilham kaynağı olur.
Bu fotoğrafa ilk baktığınızda
E bu mutfağın nesi kötü? diyebilirsiniz. Söyleyelim: Yerleşimi. Bu mutfak eski püskü ve yıpranmış değil, bilakis oldukça bakımlı, yalnızca epey demode. İnce uzun şekline rağmen iyi bir potansiyel barındırıyor. Bakalım bu potansiyel nasıl değerlendirilmiş?
Yapılan tadilat çalışmasında mekanı daha yumuşak ve samimi bir hale sokmak için bol bol ahşap kullanılmış. Islağa ve neme dayanıklı ahşap hem zemine döşenmiş hem de mutfak tezgahlarına ve tezgahın arkasındaki su sıçrayan alana. Eviye son dönemin popüler ürünü olan seramik mutfak lavabosu ile değiştrilmiş, duvarlar sarının pastel bir tonuna boyanmış ve çok başarılı bir aydınlatma çalışması gerçekleştirilmiş.
Eski mutfak ince uzun olduğu için mutfağın dolapların karşısında kalan kısım ölü alan olarak kalmış, mutfakta bulunan diğer ekipmanlar bu ölü alan içine dizilerek kalabalık ve dar bir mutfak oluşmasına ve bu alanın boğucu bir havaya sahip olmasına neden olmuş. Bu durum aynı zamanda mutfağın görselliğini gölgeleyerek kötü ve dağınık görünmesine neden olmuş.
Mutfak dar olduğu için duvara monte dar bir masa yerleştilmiş ve iki küçük sandalye ile kombine edilmiş. Körüklü, şık bir aydınlatma ile kombin tamamlanmış. Bu bölgede önceden var olan dağınıklık yeni dolaplar daha büyük olduğu için onların içine girebilmiş. Sonuç: Tertemiz, şık, derli toplu, çağdaş bir mutfak.
Bu aşırı derece küçük ve şekilsiz mutfağın yalnızca altına dolap bulunan bir lavabosu ve duvara monte edilmiş üst dolabu bulunuyor. Kötü bir pozisyondaki sütun mutfağı oldukça kullanışsız hale getirmiş. Bu mutfak işlevsellikten o kadar uzak ki mutfak demeye bin şahit ister. Bakalım mutfağın yeni hali nasıl olmuş…
İşte muhteşem bir dönüşüm! Mutfak tasarımcıları çıkıntı yapan sütunun olduğu kısma uygun bir mutfak dolabı tasarlayıp imal ettirmiş ve bu ölü alanı ölü olmaktan kurtarıp kullanışlı bir tezgah ve dolap haline getirmişler. Parlak lake yüzeyli Nil yeşili dolaplar antrasit rengindeki tezgah ile kombine edilmiş, zemin yeni nesil linolyum malzeme ile kaplanmış ve duvarlardaki mekanı boğucu hale getiren fayanslar komple sökülmüş, yalnızca lavabo arkasına tezgahın devamı olacak şekilde sıçrama paneli yerleştirilmiş.
Mutfağın diğer ucunda ise üçgen şeklinde, dar, kötü görünümlü ve tamamen kullanışsız, saçm sapan bir alan var. Tek avantajı pencereleri, ancak maalesef onlar da buzlu camla örtülmüş.
Bir önceki fotoğrafla buranın aynı yer olduğunu yalnızca tuhaf şekli sayesinde anlayabiliyoruz! Bu küçücük, şekilsiz alana harika bir yemek odası sığdırılmış! Pencerenin önüne küçük, yuvarlak bir masa ve dört adet sandalye yerleştirilmiş ve yemek alanı başarıyla oluşturulmuş. Mecburen küçük, ancak son derece zarif ve kullanışlı.
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