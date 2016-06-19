Eski bir mutfağı nasıl yenileyebilirim?

Eskimiş bir mutfakta yemek pişirmeye çalışamanın zorluklarını eminim çoğumuz biliyoruzdur. Doğru düzgün çalışmayan çekmeceler, kapanmayan dolaplar, kırık dökük seramikler, yetersiz tezgah, yetersiz depolama alanı, yetersiz aydınlatma, ne kadar temizlerseniz temizleyin her zaman kirli görünen bir ortam… Probleminiz bunların tamamı ya da yalnızca bir kısmı olabilir. Hatta mutfağınızla ilgili çok ciddi sayılabilecek bir probleminiz dahi olmayabilir; mutfağınızın rengini, seramiklerini beğenmiyorsunuzdur; demodelerdir ya da yalnızca başka bir zevkin ürünü. Kısacası, mutfağınızda kendiniz, aileniz ve arkadaşlarınız için mutluluk içerisinde yemek pişiremez haldeyseniz, mutfağınızı yenilemenin vakti gelmiş demektir.

Bu sayfamızda iki ayrı mutfağın dörder fotoğrafla eski ve yeni hallerini derledik. Göreceksiniz ki, bu mutfaklar öyle malikane mutfağı gibi değil, gayet ufak, gerçekçi, hatta şekilsiz mutfaklar… Tıpkı bizimkiler gibi. Küçücük alanlardan bile işlevsel ve şık mutfaklar yaratılabileceğini göreceğimiz bu derleme umuyoruz ki sizler için de ilham kaynağı olur.