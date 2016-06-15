Dış görünüşünden fazlasını barındıran bir aile evi

Bazı evler vardır ki, içlerindeki her şeyi, eksiğiyle ve fazlasıyla dış görünüşlerine de yansıtmak için tasarlanmışlardır. Lüksü ve gösterişi daha yakınlarına geldiğiniz andan itibaren hissitmeye başlarsınız. Bazı evler de içlerinde ne olup bittiğini kendilerine saklamak için tasarlanmışlardır ve dışarıdan bakıldığında gerçekte nasıl birer ev olduğunu anlamak hiç ama hiç kolay değildir. Gösterişten kaçınmaya ve mahremiyeti ön planda tutmaya özen gösteren bu tarz tasarımlar, zaman zaman ilginç sürprizlere gebe olabilmekteler. Bu yazımızın konusu olan ev de bunlardan bir tanesi. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir villa gibi görünen yapı, iç mekânlarında ve arka bahçesinde pek çok sürpriz taşıyor. Dilerseniz bu sürprizlerin neler olduğuna biraz daha yakından bakalım.