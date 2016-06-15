Dış görünüşünden fazlasını barındıran bir aile evi

Bazı evler vardır ki, içlerindeki her şeyi, eksiğiyle ve fazlasıyla dış görünüşlerine de yansıtmak için tasarlanmışlardır. Lüksü ve gösterişi daha yakınlarına geldiğiniz andan itibaren hissitmeye başlarsınız. Bazı evler de içlerinde ne olup bittiğini kendilerine saklamak için tasarlanmışlardır ve dışarıdan bakıldığında gerçekte nasıl birer ev olduğunu anlamak hiç ama hiç kolay değildir. Gösterişten kaçınmaya ve mahremiyeti ön planda tutmaya özen gösteren bu tarz tasarımlar, zaman zaman ilginç sürprizlere gebe olabilmekteler. Bu yazımızın konusu olan ev de bunlardan bir tanesi. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir villa gibi görünen yapı, iç mekânlarında ve arka bahçesinde pek çok sürpriz taşıyor. Dilerseniz bu sürprizlerin neler olduğuna biraz daha yakından bakalım.
Burada elbette her tarafı dökülen, estetikten nasibini almamış veya bakımsız kalmış bir evden söz etmiyoruz. Her ne kadar lüks donanımını dışarıya yansıtmaktan imtina etse ve iç mekânına dair dışarıdan bakıldığında fazla bir ipucu vermese de dış cephesiyle de oldukça güzel bir villa söz konusu. Ön bahçede beton ve çimin harmanlanmasıyla yapılan ve işlev odaklı tutulmuş peyzaj ve dış cephedeki ahşap detaylar göze hoş gelen unsurlar olarak dikkat çekiyor. Bundan çok daha fazlası ile kapıdan girdiğimiz anda bizi karşılayacak.
Villanın iç kısmında ilk dikkat çeken özellik çok yüksek tavanı ve açık renkleriyle oturma odasının etrafında karakterize olan ciddi bir ferahlık hissi. Yalnızca duvarlarda değil, mobilyalardan aksesuarlara, merdiven zemininden aydınlatma elemanlarına kadar hemen her parçada açık renkler tercih edilmiş.
Açık renklerin hakimiyeti yemek masası ve devamındaki mutfak bölümünde de sürüyor. Sade çizgilere sahip yemek masası genişliği ve kapasitesi ile belli bir iddiayı ortaya koymaktan da geri kalmıyor. Yemek masasının hemen üzerinde bulunan ikili abajur grubu ise bu şık takımı çok daha iyi gösteren detaylar olarak dikkat çekiyor.
Her ne kadar iç mekânları oldukça geniş ve lüks bir şekilde donatılmış bir villanın içinde olsak da, mutfak bölümünden ihtişamdan ve gösterişten uzak oldukça sakin ve tamamen işlev odaklı bir tasarım anlayışının hakim olduğunu görüyoruz. Mutfağı oturma odası ve yemek masasının bulunduğu geniş salon bölümünden ayıran uzantıya, aynı zamanda pratik bir kahvaltı masası olarak da işlevlenebilmesi için dört iskemle eşlik ediyor.
Villanın asıl ihtişamı kendisini arka bahçeye çıktığınızda gösteriyor. Evdeki açık renk ağırlığına kontrast biçimde koyu mavi tonların hakim olduğu bahçe mobilyaları zarif bir tasarım anlayışının ürünleri. Çeşitli aksesuarlar ise resme daha da hoş bir görüntü katıyor. Evin geniş salon bölümünün çok geniş cam kapılar sayesinde arka bahçeyle bütünleşmesi ise özellikle yaz aylarında oldukça pratik bir kullanım olanağı ortaya çıkmasına elverişli bir ortam yaratıyor. Bu geniş cam kapılar aynı zamanda hızlı ve etkin bir hava akışına da olanak tanıyarak villanın konfor kapasitesine pozitif anlamda katkıda bulunuyor.
Villanın dış cephesi geriye kalan bölümleri hakkında fikir vermeme noktasında gerçekten oldukça başarılı. Öyle ki bu son fotoğrafta koca bir havuzla karşılaşacağınızı muhtemelen hiç ama hiç tahmin etmiyordunuz. Tamamen ailenin kullanımına özel olan bu nefis yüzme havuzu, hemen kenarında bulunan şezlonglar ve diğer tarafında salona kadar uzanan bahçe oturma grubuyla birlikte yaz aylarının mükemmel geçeceğinin müjdesini veriyor adeta.