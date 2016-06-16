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İnsana keyif veren bir kır evi

Homify TR Homify TR
homify Modern Balkon, Veranda & Teras
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Kır evleri dendiği zaman aklımıza genellikle mimari olarak üzerine çok fazla düşülmemiş ve temel yaşamsal ihtiyaçlara odaklanmış basit barınma alanları gelir. Köy hayatının çoğu bölgede yoksulluk ve yoksunlukla özdeşleştiği bizimki gibi bir ülkede böyle bir algının yaygın olarak kabul görmesi çok da şaşırtıcı değil aslında. Öte yandan pek çok Avrupa ülkesinde mimarinin gelişmiş düzeyi çoğu kez köylere kadar uzanmaya başarabilmektedir. Özellikle orta, batı ve güney Avrupa'nın hemen her köşesinde çok nitelikli yapılarla karşılaşmak mümkündür. En ücra denebilecek köyler de buna dahildir üstelik. İspanya'nın Portekiz'e komşu bir özerk bölgesi olan Galiçya da bu bölgelerden bir tanesi. Köklü tarihi ve kültürü, pek çok farklı alanda olduğu gibi mimaride de yansımasını buluyor. Bu yazımızın konusu olan ev her ne kadar eski ya da restore edilmiş bir yapı olmasa da, bu tarihi ve kültürel birikimin bugüne kadar uzanan sonuçlarından gıdasını aldığı da bir gerçek. Kır hayatının yalnızca doğaya yakın olmak anlamına gelmediğini ve insan yapısı estetiğin de insan elinin uzandığı her yere uzanabileceğini kanıtlayan bu keyifli villayı biraz daha yakından tanımaya ne dersiniz?

Basit ama işlevsel bir mimari

Vivienda en Callobre, AD+ arquitectura AD+ arquitectura Müstakil ev
AD+ arquitectura

AD+ arquitectura
AD+ arquitectura
AD+ arquitectura

Çok fazla iddialı bir tasarıma sahip olmayan villanın henüz bahçesinden ve dış cephesinden tasarım felsefesine ilişkin ciddi ipuçlarını görmek mümkün. Mimari açıdan sofistike olmayan, basit bir tasarım dikkat çekiyor. Ancak bu basitliğin içine gizli işlevsellik ve ona eşlik eden zarif şıklık da gözlerden kaçmıyor. Tam olarak olması gerektiği gibi olan ve bütünüyle işini yapmaya odaklanmış bu villanın iç mekânlarında da aynı düzeyin korunduğunu söyleyebiliriz.

Bahçeyi ve salonu kaynaştıran bir veranda

homify Modern Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Galiçya, Akdeniz kıyılarında yer alan pek çok başka bölge gibi oldukça sıcak ve yaz sezonunun oldukça uzun sürdüğü bir coğrafyada bulunuyor. Bu yüzden pek çok evde ısı yalıtımı, ısının içeride tutulması gibi konulardan ziyade evlerin yeterince havalandırılması ve serinletilmesine odaklanılıyor. Bu villanın verandasına açılan geniş cam kapılar, hem salon ve bahçe arasında güzel bir köprü oluştururken bir yandan da sağlıklı bir havalandırmayı garanti altına alıyor.

Derinlik algısının gücü

Vivienda en Callobre, AD+ arquitectura AD+ arquitectura Modern Koridor, Hol & Merdivenler
AD+ arquitectura

AD+ arquitectura
AD+ arquitectura
AD+ arquitectura

Bu evde sofistike bir mimari tasarım görmediğimizi söylemiştik. Ancak şunu altını çizelim, bu asla sığ veya üzerine düşünülmemiş bir tasarım demek değil. Aksine, basitliği doğru bir şekilde kurgulamak için de ince bir zeka ve sıkı bir çalışma gerekir. Bu fotoğrafta görülen merdiven bölümünde ilk bakışta özel bir şey fark etmek zor. Ama aslında dikkatli bakıldığında görülen veya hissedilen hoş bir derinlik var evin bu bölümünde. Bu da tamamen merdivenlerin tasarımından kaynaklanıyor.

Gücünü geometriden alan bir tasarım

Vivienda en Callobre, AD+ arquitectura AD+ arquitectura Modern Mutfak
AD+ arquitectura

AD+ arquitectura
AD+ arquitectura
AD+ arquitectura

Villanın öne çıkan bir diğer özelliği de geometrik biçimlerden çok doğru bir şekilde yararlanılmış olması. Doğru konumlandırılan duvarlar ve köşeler yerden ciddi tasarruf sağlamanın yanı sıra aslında hiç olmayan yeni alanlar elde edilmesine de imkân tanıyor. Merdiven ve mutfağı bölmekte olan duvar tam da bu şekilde işlevleniyor. Bu duvarın hiç olmadığını düşünürsek, aslında böyle bir boşluğun genişlikten ziyade darlık hissi doğurabileceğini de fark edebiliriz. Mevcut haliyle ise mutfağa boyutlarının çok üzerinde bir ferahlık verdiğini söylemek yanlış olmaz.

Zarif bir dekorasyon

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Evin iç dekorasyonunda oldukça sade bir çizgi tercih edilmiş. Buna karşın ahşap ağırlıklı bu dekorasyon evin mimari hatlarla da uyum içerisinde ve oldukça zarif bir duruşu var.

Köşeli hatlar devam ediyor

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Tıpkı mutfakta olduğu gibi banyoda da yine köşeli hatları görüyoruz. Banyonun dikkat çekici bir diğer özelliği ise normalin oldukça üzerinde geniş bir pencereye sahip olması. Bu da banyonun doğal ışıktan gayet iyi bir şekilde yararlanmasını sağlıyor.

Rustik stil aile evi
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