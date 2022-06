İnsana keyif veren bir kır evi

Kır evleri dendiği zaman aklımıza genellikle mimari olarak üzerine çok fazla düşülmemiş ve temel yaşamsal ihtiyaçlara odaklanmış basit barınma alanları gelir. Köy hayatının çoğu bölgede yoksulluk ve yoksunlukla özdeşleştiği bizimki gibi bir ülkede böyle bir algının yaygın olarak kabul görmesi çok da şaşırtıcı değil aslında. Öte yandan pek çok Avrupa ülkesinde mimarinin gelişmiş düzeyi çoğu kez köylere kadar uzanmaya başarabilmektedir. Özellikle orta, batı ve güney Avrupa'nın hemen her köşesinde çok nitelikli yapılarla karşılaşmak mümkündür. En ücra denebilecek köyler de buna dahildir üstelik. İspanya'nın Portekiz'e komşu bir özerk bölgesi olan Galiçya da bu bölgelerden bir tanesi. Köklü tarihi ve kültürü, pek çok farklı alanda olduğu gibi mimaride de yansımasını buluyor. Bu yazımızın konusu olan ev her ne kadar eski ya da restore edilmiş bir yapı olmasa da, bu tarihi ve kültürel birikimin bugüne kadar uzanan sonuçlarından gıdasını aldığı da bir gerçek. Kır hayatının yalnızca doğaya yakın olmak anlamına gelmediğini ve insan yapısı estetiğin de insan elinin uzandığı her yere uzanabileceğini kanıtlayan bu keyifli villayı biraz daha yakından tanımaya ne dersiniz?