Banyoda Mozaik

Banyo, evimizde duvarları düzenlemek için farklı materyallerle özgürce denemeler yapabileceğimiz birkaç mekandan biri. Taş, seramik, duvar kağıdı ya da fayans gibi materyallerle denemeler yapmak, her gün uyanır uyanmaz kendimize geldiğimiz bir mekana doku ve derinlik katmanın harika bir yolu. Taş gibi su geçirmez materyaller duvarları güzel gösterdiği kadar, korunaklı da kılar.

Banyo için en uygun dekorasyon tekniklerinden biri mozaiktir. Bu, küçük taş ya da cam parçalarını ya da başka küçük parçalı materyalleri bir sanat eseri meydana getirecek şekilde bir araya getirmekten oluşan bir dekorasyon tekniğidir. Bu parçalar, kireç harcı, çimento ya da reçine kullanılarak zemine yapıştırılır. Bu rehberde sizlere banyo mozaiklemede esin kaynağı olacak bazı muazzam fikirler sunuyoruz.