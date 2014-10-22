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Banyoda Mozaik

Homıfy Turkey Homıfy Turkey
Pure White Freshwater and Black Lip Mother of Pearl Mosaics, ShellShock Designs ShellShock Designs Modern Banyo
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Banyo, evimizde duvarları düzenlemek için farklı materyallerle özgürce denemeler yapabileceğimiz birkaç mekandan biri. Taş, seramik, duvar kağıdı ya da fayans gibi materyallerle denemeler yapmak, her gün uyanır uyanmaz kendimize geldiğimiz bir mekana doku ve derinlik katmanın harika bir yolu. Taş gibi su geçirmez materyaller duvarları güzel gösterdiği kadar, korunaklı da kılar.

Banyo için en uygun dekorasyon tekniklerinden biri mozaiktir. Bu, küçük taş ya da cam parçalarını ya da başka küçük parçalı materyalleri bir sanat eseri meydana getirecek şekilde bir araya getirmekten oluşan bir dekorasyon tekniğidir. Bu parçalar, kireç harcı, çimento ya da reçine kullanılarak zemine yapıştırılır. Bu rehberde sizlere banyo mozaiklemede esin kaynağı olacak bazı muazzam fikirler sunuyoruz.

Derin Mavi

Attikawohnug, Zürich, IDA14 IDA14 Modern Banyo
IDA14

IDA14
IDA14
IDA14

Burada, sakince dalgalanan bir okyanusa benzeyen güzel bir mavi ton yaratmak üzere gelişigüzel bir araya toplanmış mavi ve turkuaz gölgeli çok küçük fayanslar kullanılarak oluşturulmuş son derece geleneksel bir mozaik fayanslama görüyoruz. Serbest duran bir küvet ve hem dekoratif, hem işlevsel olan, havlu askısı olarak da kullanılabilen merdiven ile tamamlanmış, son derece modern bir banyo. Önde camdan duşun şeffaflığı ve maviye boyanmış duvar ferahlık hissi veriyor. Temizlenmek ve güne başlamak için harika bir mekan.

Yaz Yeşili

Albany Villas Parker bathrooms & Kitchens Klasik Banyo
Parker bathrooms &amp; Kitchens

Albany Villas

Parker bathrooms & Kitchens
Parker bathrooms &amp; Kitchens
Parker bathrooms & Kitchens

Bu odanın şekli, büyüklüğü ve bir açık şöminenin varlığı hemen bu odanın daha önce bir salon ya da yemek odasından, modern bir banyoya dönüştürülmüş olduğu hissini veriyor. Avize, şömine ve mekan genişliği adeta karakter ve lüksü haykırıyor. Burada, yer fayanslarıyla uyum adına, duş için porselenden yapılma mozaik seçimi göze çarpıyor. Gözalıcı çelik küvet, cilalanmış kenarlarındaki fayans yansımalarından gelen yeşil ışıltılarıyla, kendini bu odanın merkezine yerleştiriyor.

İnci Işıltısı

Pure white freshwater and black lip mother of pearl mosaics ShellShock Designs Modern Banyo
ShellShock Designs

Pure white freshwater and black lip mother of pearl mosaics

ShellShock Designs
ShellShock Designs
ShellShock Designs

Burada, mozaik kullanarak duş duvarları oluşturmanın aynı ölçüde güzel bir örneğiyle karşı karşıyayız. Bu banyoda, inci tanelerine benzeyen, seçkin bir mozaik kullanımı görüyoruz. Kendi gösterişli havasına sahip incileriyle bu mozaik duş hangi açıdan bakılırsa o açıdan ışıldıyor. Ismarlama duş başlığı ve su akışı eğer bu banyoda duş alacak kadar şanslıysanız, şımarık olmaya hakkınızın olduğunu söylüyor.

Altın Bezeli

Projekte mit Gold und Silber, trend group trend group Modern Banyo
trend group

trend group
trend group
trend group

Bu duş kabinindeki mozaik, iç kısmı tamamen aydınlatmak suretiyle, banyonun bir altın ışıltısına sahip olmasını sağlıyor. Kaotik bir biçimde düzenlenmiş mozaik parçaları, paradoksal bir biçimde entegre bir bütün oluşturup, bir Matrix efekti yaratıyor!

Lavanta Kokusu

villetta unifamiliare in periferia di milano, BIANCOACOLORI BIANCOACOLORI Modern Banyo
BIANCOACOLORI

BIANCOACOLORI
BIANCOACOLORI
BIANCOACOLORI

Bu, güçlü bir beyaz renk ve dolaplar ile desteklenmiş, morun tüm tonlarına boyanmış bir banyo. Buradaki renk şeması bize hemen güney Fransa'nın zengin lavanta çiçeği tarlalarını hatırlatıyor. Mozaik, leylak ve mor tonlardaki seramik unsurlardan oluşuyor ve elbette, emsalsiz, rahatlatıcı bir koku veren lavanta çiçekleri ile tamamlanıyor. Bu banyo, insana lavanta kokuları ve başka yağ özleri ile saatlerce içerisinde kalınacak, sıcak bir köpük banyosunun düşlerini kurduruyor.

Fas Esintisi

Encaustic Cement Tiles with Endless Pattern Combination, Original Features Original Features Duvar & ZeminKarolar
Original Features

Encaustic Cement Tiles with Endless Pattern Combination

Original Features
Original Features
Original Features

Burada sadece bir bölümüyle değil, bütünüyle mozaik fayanslanmış bir banyo görüyoruz. Fas'tan esinlenilerek dekore edilmiş bu banyo, sadece zemin ve duvaların değil, tavanın ve hatta küvetin bile mozaiklendiği nadide bir parça.

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Sanat Eseri

Douche à l'italienne, Opus décor Opus décor Eklektik Banyo
Opus décor

Opus décor
Opus décor
Opus décor

Mozaikler sadece desen oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda eşsiz sanat eserleri oluşturmak için de kullanılır. Karşınızdaki bu mozaik eser, on dokuzuncu yüzyıl Fransası'nın Rennes bölgesindeki bir evi ve içerisindeki karakter ile bu dönemin atmosferini resmediyor. Bu mozaik, emaye ile kaplı cam ve akrilik gibi küfe dayanıklı materyalleri kullanıyor. Bu dekorasyon banyoya son derece bireysel ve kendine has bir atmosfer katıyor.

Havalı Taşlar

homify Eklektik Banyo
homify

homify
homify
homify

Bu resimde neredeyse bir köy havasına sahip, bej ve açık kahverengi tonlardaki taşlarla kaplı bir mozaik duvarın dahil edilmesi ile hafifçe ayarlanmış bir banyo örneği görüyoruz. Duvarın renk şeması sıcak tonlar ve beyaz seramik ile güzel bir uyum oluşturuyor. Bu, hiçbir işlemden geçirilmemiş, tamamen doğal materyallerden yapılmış ve bir köy evinin çiğ ve gerçekçi görünümünü hatırlatan bir mozaik örneği.

Modern antikalar
Banyoda mozaik kullanımında sizlere ilham verebilecek bazı örnekleri derledik.

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