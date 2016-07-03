Küçük bir evde başarılı bir stil oluşturmak için 6 öneri

Geniş ve ferah evlerde dekorasyon yapmak her zaman daha kolaydır çünkü istediğiniz mobilya ve aksesuarı ya da dekorasyon uygulamasını kolaylıkla kullanabilirsiniz. Dizaynı oluştururken yerleşim, düzen ya da yeterli alan sıkıntısı çekmeden karar verebilirsiniz. Üstelik aklınızdaki dizaynın, mekanın ferahlığını olumsuz etkileyebileceğini hesaplamak zorunda da kalmazsınız. Peki küçük bir alana sahip bir eviniz varsa o zaman aynı rahatlıkla dekorasyon oluşturmak mümkün mü? Ne yazık ki değil ancak küçük evlerde başarılı bir dekorasyon oluşturmanın da bazı tüyoları var. Homify ekibi olarak bu yazımızı küçük bir evde başarılı bir stil oluşturmanın inceliklerine ayırıyoruz. Küçük mekanları işlevsel çözümlerle son derece iyi dekore edilmiş alanlara dönüştürebilirsiniz. Hem fonksiyonel hem de stil sahibi bir dekorasyon oluşturmak için bu önerileri mutlaka göz önünde bulundurun. Ayrıca kusursuz bir dekorasyon için en doğru adım bir uzmandan danışmanlık almak da olabilir. Homify iç mimarlarına dekorasyonunuzla ilgili merak ettiklerinizi danışabilirsiniz.
Bu yazımızda küçük bir evin hemen her odası için öneriler bulabilirsiniz. Küçük mutfaklar için önerilere ihtiyacınız varsa “Küçük bir mutfağı nasıl daha kullanışlı hale getirebilirim?” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.
Eve ilk adım atılan yer antre olacağı için bu alanın ferah ve şık görünmesi oldukça önemlidir. Dar bir antreye portmanto, askılık gibi ürünler sığdırmak hem zor olacak hem de kullanılacak alanı büsbütün daraltacaktır. Böyle durumlarda antrenizde bir gömme dolap kullanabilirsiniz. Duvarın yapısına göre belirlenecek bir derinlikte üretilen basit bir gömme dolap antrenizi kurtarabilir. Ayrıca bu dekorasyonda olduğu ayna kapaklar kullanarak hem antrenize bir boy aynası kazandırmış hem de mekanı çok daha geniş göstermiş olursunuz. Gömme dolabın yanı sıra dekoratif özellikler de sunan duvar nişlerini de kullanabilirsiniz. Duvar nişlerini çeşitli aksesuarlarınızı sergilemek ve alanı güzelleştirmek için kullanmak mümkün. Ayrıca şık bir raf görevi de görecektir.
Küçük bir alanı oturma odası olarak dekore etmeyi planlıyorsanız en önemli enstrümanınız ışıklandırma olmalı. Başarılı bir ışıklandırma ve modüler mobilyalarla küçük bir oturma odasını muhteşem gösterebilirsiniz. Aydınlatmada birden fazla ışık kaynağı kullanmak ve gün ışığından en iyi verimi alacak çözümler uygulamak gerekir. Sadece tavan lambası ile yetinmeyin, lambaderler, aplikler, spotlar ve abajurlar da kullanabilirsiniz. Ayrıca geniş pencereler yaptırmayı ihmal etmeyin. Mobilyalarda ise tercihiniz çok yer kaplamayan modern ve modüler modellerden yana olsun.
Her odada olduğu gibi yemek odasında da ilk kural beyaz duvarlar ve başarılı aydınlatma olacaktır. Beyaz renk ışığı en iyi yansıtan renk olduğundan mekanları geniş ve ferah göstermenin en etkili yoludur. Çok yönlü bir aydınlatma ve açık renkler ile muhteşem bir yemek odanız olabilir. Mobilyalarda stil tercihinize göre seçim yapabilirsiniz. Bu dekorasyonda olduğu gibi ahşap modeller kullanabilir ve bir iskandinav havası yakalayabilirsiniz.
Dar bir banyoya dolap, duşakabin, banyo ekipmanları ve aksesuarları sığdırmak zor olabilir. Bu nedenle az yer kaplayacak modern ürünler seçmekte yarar var. Küvet yerine şık ve cam kabinli bir duşakabin kurtarıcınız olabilir. Ayrıca dolap yerine duvar nişlerinden, raflardan ya da gömme dolaplardan faydalanabilirsiniz. Geniş aynalar ve beyaz renkleri de ihmal etmezseniz şık bir banyo dekorasyonu oluşturabilirsiniz.
Eğer yatak odanız bütün mobilyalarınızı alacak kadar geniş değilse size bu dekorasyonda uygulanan yüksek yatak zeminlerini önerebiliriz. Ahşap ya da beton malzemeden inşa edilen yüksek bir zemin ile yatağınızı herhangi bir mobilyanın üst katına taşıyabilirsiniz. Özetle odayı boylamasına ikiye bölerek iki farklı şekilde değerlendirmiş olabilirsiniz. Bu yöntem küçük yatak odaları için son derece etkili. Alt katı çalışma masası, üst katı yatak ya da alt katı dolap, üst katı yatak olacak şekilde kurulan bu sistem muhteşem bir çözüm.
Çatı katınızı nasıl değerlendireceğinizi bilemiyorsanız ve bir kalabalık odası gibi kullanılamaz halde bekliyorsa ilk iş odayı boşaltın ve bir yer yatağı edinin. Çatı katlarını yatak odası olarak dekore etmek son derece iyi bir fikir. Böylece evinize fazladan bir yatak odası kazandırabilir hem de çatı katınızı değerlendirebilirsiniz. Üstelik kitaplığınızı buraya taşıyarak bir çalışma alanı haline de getirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken orayı bir kiler gibi değil de bir oda gibi görmeniz.