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Küçük bir evde başarılı bir stil oluşturmak için 6 öneri

Homify Homify
Guelfa 65 - Firenze, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio Akdeniz Oturma Odası
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Geniş ve ferah evlerde dekorasyon yapmak her zaman daha kolaydır çünkü istediğiniz mobilya ve aksesuarı ya da dekorasyon uygulamasını kolaylıkla kullanabilirsiniz. Dizaynı oluştururken yerleşim, düzen ya da yeterli alan sıkıntısı çekmeden karar verebilirsiniz. Üstelik aklınızdaki dizaynın, mekanın ferahlığını olumsuz etkileyebileceğini hesaplamak zorunda da kalmazsınız. Peki küçük bir alana sahip bir eviniz varsa o zaman aynı rahatlıkla dekorasyon oluşturmak mümkün mü? Ne yazık ki değil ancak küçük evlerde başarılı bir dekorasyon oluşturmanın da bazı tüyoları var. Homify ekibi olarak bu yazımızı küçük bir evde başarılı bir stil oluşturmanın inceliklerine ayırıyoruz. Küçük mekanları işlevsel çözümlerle son derece iyi dekore edilmiş alanlara dönüştürebilirsiniz. Hem fonksiyonel hem de stil sahibi bir dekorasyon oluşturmak için bu önerileri mutlaka göz önünde bulundurun. Ayrıca kusursuz bir dekorasyon için en doğru adım bir uzmandan danışmanlık almak da olabilir. Homify iç mimarlarına dekorasyonunuzla ilgili merak ettiklerinizi danışabilirsiniz.

Bu yazımızda küçük bir evin hemen her odası için öneriler bulabilirsiniz. Küçük mutfaklar için önerilere ihtiyacınız varsa “Küçük bir mutfağı nasıl daha kullanışlı hale getirebilirim?” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

1. Giriş için öneriler

La casa di Valentina, Modularis Progettazione e Arredo Modularis Progettazione e Arredo Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Modularis Progettazione e Arredo

Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo

Eve ilk adım atılan yer antre olacağı için bu alanın ferah ve şık görünmesi oldukça önemlidir. Dar bir antreye portmanto, askılık gibi ürünler sığdırmak hem zor olacak hem de kullanılacak alanı büsbütün daraltacaktır. Böyle durumlarda antrenizde bir gömme dolap kullanabilirsiniz. Duvarın yapısına göre belirlenecek bir derinlikte üretilen basit bir gömme dolap antrenizi kurtarabilir. Ayrıca bu dekorasyonda olduğu ayna kapaklar kullanarak hem antrenize bir boy aynası kazandırmış hem de mekanı çok daha geniş göstermiş olursunuz. Gömme dolabın yanı sıra dekoratif özellikler de sunan duvar nişlerini de kullanabilirsiniz. Duvar nişlerini çeşitli aksesuarlarınızı sergilemek ve alanı güzelleştirmek için kullanmak mümkün. Ayrıca şık bir raf görevi de görecektir.

2. Oturma odası için öneriler

Interior Design - Ufficio, INNOVATEDESIGN® s.a.s. di Eleonora Raiteri INNOVATEDESIGN® s.a.s. di Eleonora Raiteri Ticari alanlar Ofisler ve Mağazalar
INNOVATEDESIGN® s.a.s. di Eleonora Raiteri

INNOVATEDESIGN® s.a.s. di Eleonora Raiteri
INNOVATEDESIGN® s.a.s. di Eleonora Raiteri
INNOVATEDESIGN® s.a.s. di Eleonora Raiteri

Küçük bir alanı oturma odası olarak dekore etmeyi planlıyorsanız en önemli enstrümanınız ışıklandırma olmalı. Başarılı bir ışıklandırma ve modüler mobilyalarla küçük bir oturma odasını muhteşem gösterebilirsiniz. Aydınlatmada birden fazla ışık kaynağı kullanmak ve gün ışığından en iyi verimi alacak çözümler uygulamak gerekir. Sadece tavan lambası ile yetinmeyin, lambaderler, aplikler, spotlar ve abajurlar da kullanabilirsiniz. Ayrıca geniş pencereler yaptırmayı ihmal etmeyin. Mobilyalarda ise tercihiniz çok yer kaplamayan modern ve modüler modellerden yana olsun.

3. Yemek odası için öneriler

Guelfa 65 - Firenze, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio Akdeniz Oturma Odası
Rachele Biancalani Studio

Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio

Her odada olduğu gibi yemek odasında da ilk kural beyaz duvarlar ve başarılı aydınlatma olacaktır. Beyaz renk ışığı en iyi yansıtan renk olduğundan mekanları geniş ve ferah göstermenin en etkili yoludur. Çok yönlü bir aydınlatma ve açık renkler ile muhteşem bir yemek odanız olabilir. Mobilyalarda stil tercihinize göre seçim yapabilirsiniz. Bu dekorasyonda olduğu gibi ahşap modeller kullanabilir ve bir iskandinav havası yakalayabilirsiniz.

4. Banyo için öneriler

Bagno Casa Mazzara, Alfonso D'errico Architetto Alfonso D'errico Architetto Modern Banyo
Alfonso D&#39;errico Architetto

Alfonso D'errico Architetto
Alfonso D&#39;errico Architetto
Alfonso D'errico Architetto

Dar bir banyoya dolap, duşakabin, banyo ekipmanları ve aksesuarları sığdırmak zor olabilir. Bu nedenle az yer kaplayacak modern ürünler seçmekte yarar var. Küvet yerine şık ve cam kabinli bir duşakabin kurtarıcınız olabilir. Ayrıca dolap yerine duvar nişlerinden, raflardan ya da gömme dolaplardan faydalanabilirsiniz. Geniş aynalar ve beyaz renkleri de ihmal etmezseniz şık bir banyo dekorasyonu oluşturabilirsiniz.

5. Yatak odası için öneriler

better.sleeping, better.interiors better.interiors Eklektik Yatak Odası
better.interiors

better.interiors
better.interiors
better.interiors

Eğer yatak odanız bütün mobilyalarınızı alacak kadar geniş değilse size bu dekorasyonda uygulanan yüksek yatak zeminlerini önerebiliriz. Ahşap ya da beton malzemeden inşa edilen yüksek bir zemin ile yatağınızı herhangi bir mobilyanın üst katına taşıyabilirsiniz. Özetle odayı boylamasına ikiye bölerek iki farklı şekilde değerlendirmiş olabilirsiniz. Bu yöntem küçük yatak odaları için son derece etkili. Alt katı çalışma masası, üst katı yatak ya da alt katı dolap, üst katı yatak olacak şekilde kurulan bu sistem muhteşem bir çözüm.

6. Çatı katı için öneriler

Spazio MINI :: la mansarda di Stella, Spazio 14 10 Spazio 14 10 Modern Yatak Odası
Spazio 14 10

Spazio 14 10
Spazio 14 10
Spazio 14 10

Çatı katınızı nasıl değerlendireceğinizi bilemiyorsanız ve bir kalabalık odası gibi kullanılamaz halde bekliyorsa ilk iş odayı boşaltın ve bir yer yatağı edinin. Çatı katlarını yatak odası olarak dekore etmek son derece iyi bir fikir. Böylece evinize fazladan bir yatak odası kazandırabilir hem de çatı katınızı değerlendirebilirsiniz. Üstelik kitaplığınızı buraya taşıyarak bir çalışma alanı haline de getirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken orayı bir kiler gibi değil de bir oda gibi görmeniz.

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