Küçük bir evde başarılı bir stil oluşturmak için 6 öneri

Geniş ve ferah evlerde dekorasyon yapmak her zaman daha kolaydır çünkü istediğiniz mobilya ve aksesuarı ya da dekorasyon uygulamasını kolaylıkla kullanabilirsiniz. Dizaynı oluştururken yerleşim, düzen ya da yeterli alan sıkıntısı çekmeden karar verebilirsiniz. Üstelik aklınızdaki dizaynın, mekanın ferahlığını olumsuz etkileyebileceğini hesaplamak zorunda da kalmazsınız. Peki küçük bir alana sahip bir eviniz varsa o zaman aynı rahatlıkla dekorasyon oluşturmak mümkün mü? Ne yazık ki değil ancak küçük evlerde başarılı bir dekorasyon oluşturmanın da bazı tüyoları var. Homify ekibi olarak bu yazımızı küçük bir evde başarılı bir stil oluşturmanın inceliklerine ayırıyoruz. Küçük mekanları işlevsel çözümlerle son derece iyi dekore edilmiş alanlara dönüştürebilirsiniz. Hem fonksiyonel hem de stil sahibi bir dekorasyon oluşturmak için bu önerileri mutlaka göz önünde bulundurun. Ayrıca kusursuz bir dekorasyon için en doğru adım bir uzmandan danışmanlık almak da olabilir. Homify iç mimarlarına dekorasyonunuzla ilgili merak ettiklerinizi danışabilirsiniz.

Bu yazımızda küçük bir evin hemen her odası için öneriler bulabilirsiniz. Küçük mutfaklar için önerilere ihtiyacınız varsa “Küçük bir mutfağı nasıl daha kullanışlı hale getirebilirim?” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.