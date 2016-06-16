Eski bir harabeden meydana gelen küçük sevimli öğrenci evi

Bugün şehirden uzaktan küçük bir kasabada zaman içerisinde yıpranmış eski bir dairenin dönüşümüne tanıklık edeceğiz. Fotoğraflardan anlaşılacağı üzere site içerisinde yer alan müstakil konut adeta harabe gibi görünüyor. Estudio ZP firması tarafından dönüşümü üstelenen daire nasıl bir çalışmadan geçmiş gelin hep beraber bakalım.
Dönüşüm öncesi halini gördüğümüz ev resimden anlaşılacağı üzere epey kötü durumda. Yan kısımda her ne kadar beyaz tuğlalar zamana dirense de ön cephede pencere altı kısımlar çamur ve pas lekesi tutmuş durumda. Konut sahipleri bu bakımsız evi üniversite çağındaki kızları için dönüştürmek istedi. Estudio ZP firması bu amaçla yola çıkarak bir öğrenci evinde ihtiyaç olabilecek şeyler üzerinden planını hazırladı. Bu bağlamda küçük ve şirin bahçede nasıl bir uygulama yapılacağı düşünüldü. Üniversite dönemindeki yeni ev sahibinin çalışmak ve arkadaşlarını davet etmek için daha geniş bir alana ihtiyacı var hiç şüphesiz.
Yukarıda dediğimiz gibi öğrenci evinde hem sınavlara çalışmak hem de çeşitli sosyal faaliyetler için biraz daha büyük alana ihtiyaç duyuluyordu zira ev epey küçük. Bu amaçla evi birkaç metre daha genişletmek için bakımsız durumdaki mutfak yeniden inşa edildi. Bunun için bahçe alanından ek yer ilave edildi. Bahçe epey geniş olduğu için ilave alan açık havadan istifade etmek için sorun oluşturmadı. Şimdi biraz da içeriye bakalım.
Eski mutfak fotoğraftan görüldüğü üzere epey dar bir alana sahip ve fonksiyonel değil. Tezgah kısmı pencere önüne denk geldiği için üst dolaplar bulunmuyor. Alt dolap yerine de eski moda örtüyle kapatılmış raflar var. Pek estetik görünmüyor. Mevcut alan epey küçük olduğu için beyaz eşyalar farklı yerlerde ve dağınık bulunuyor. Yine aynı sebepten mutfakta yemek masası bulunmuyor.
Eski mutfakta her ne kadar büyük pencere bulunsa da öyle dar bir alana sahipti ki yine de karanlık atmosfer oluşuyordu. Yenilenen mutfak ise gayet ferah ve aydınlık bir yer. Duvarlar için seçilen beyaz renk ferahlık hissine katkıda bulunuyor. Yeni mutfakta eskisinde olduğu gibi üst dolap yerine pencere kullanıldı. Bir farkla, pencere boyutu küçüldü. Ancak ilave yer ile birlikte pencere sayısı arttığından mekan eskisine oranla daha ışıklı. Tezgah malzemesi olarak seçilen granit yüzey ve siyah renkli alt dolaplar beyaz duvarlarla şık bir kontrast sağlıyor.
Bahçeden ilave edilen alanla mutfak genişletilerek bir de yemek odası meydana getirildi. Bu açıdan görmüş olduğumuz geniş kolonun arka kısmında bir önceki resimde bulunan buzdolabı var. Buzdolabı kabin içine alınarak yemek odası ile mutfağın sınırları da çizilmiş oldu. Mutfak tezgahı ile kolon arasına yerleştirilen ahşap masa da sınır işlevi gören diğer eleman. Genç ev sahibesinin arkadaşlarını davet edebilmesi için hazırlanan yemek odası hem geniş hem de gayet modern görünüyor. Camlı kapılarla bahçeye erişim sağlanarak mekanın aydınlatılması da kuvvetlendiriliyor. Yemek takımı tıpkı kolon ve tavandaki ahşap kirişler gibi beyazken duvarlar griye boyanmış.
Eski evin mutfağında büyük camlar olmakla birlikte bakımsız bir görünümü vardı. Yenilenmiş mutfakta ise daha küçük ancak geniş camlar tercih edilerek mutfağa daha çok yer açıldı.
Ev sahibi tek başına yaşayan genç bir öğrenci olduğu için abartılı bir oturma odası dekorasyonuna gerek görülmedi. Bunun yerine yine küçük salonu olduğundan daha geniş gösteren beyaz rengi vurgulandı. Küçük bir kanepe ile sevimli duvar süsleri ile sade ve sevimli bir ortam elde edildi.
Küçük salonda kanepe karşısına gelecek şekilde mini bir tv ünitesi yerleştirildi. İki adet pencere arasında kalan televizyonun camları kapatmaması için küçük bir modeli tercih edildi.
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