Eski bir harabeden meydana gelen küçük sevimli öğrenci evi

Eski mutfakta her ne kadar büyük pencere bulunsa da öyle dar bir alana sahipti ki yine de karanlık atmosfer oluşuyordu. Yenilenen mutfak ise gayet ferah ve aydınlık bir yer. Duvarlar için seçilen beyaz renk ferahlık hissine katkıda bulunuyor. Yeni mutfakta eskisinde olduğu gibi üst dolap yerine pencere kullanıldı. Bir farkla, pencere boyutu küçüldü. Ancak ilave yer ile birlikte pencere sayısı arttığından mekan eskisine oranla daha ışıklı. Tezgah malzemesi olarak seçilen granit yüzey ve siyah renkli alt dolaplar beyaz duvarlarla şık bir kontrast sağlıyor.