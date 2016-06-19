Türkiye'den 10 baş döndürücü mutfak örneği

Modern mutfaklar yenilikçi fikirlere açık olup kendine has bir özgünlük barındırır. Bu mutfak tasarımını da diğer mutfaklardan ayırt eden özellik, alışıldık kalıpların dışına çıkarak risk alması. Farklı tonlardaki gümüş ve koyu renkli mutfak dolapları arasında kalan bölüme gökdelenlerin resmedildiği bir gün batımı görüntüsü eklenmiş. Yalnızca bu tasarım fikrinden ötürü bile diğer tüm mutfaklara nazaran eşsiz bir çalışma.