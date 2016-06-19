Türkiye'den 10 baş döndürücü mutfak örneği

Yaşam alanımızda önemli bir yeri olan mutfaklar yaratıcı ve estetik bir dekorasyonu kesinlikle hak ediyor. Bugünkü yazımızda ülkemize ait birbirinden başarılı mutfak örneklerini derledik. Beğeneceğinizi umuyoruz.
Doğal taş duvarları ve aydınlık mutfağıyla iç açıcı görünen ilk örneğimiz başarılı bir dekorasyon çalışması. Taş duvarlara ek olarak desenli yer döşemesi ile birlikte ahşap parke de kullanılmış. Beyaz mutfak dolapları ve gökyüzü mavisi perdeleriyle eşsiz güzellikle görünüyor.
Mutfak deyince akla ilk olarak dolaplar, tezgah ve beyaz eşyalar gelse de yemek masası da mutfağın önemli bir parçasıdır. Özellikle sabah kahvaltıları genellikle mutfakta yapılır. Resimde görmüş olduğunuz bir mutfağın yemek bölümü. Siyah yer zemini hariç baştan sona beyaz olan mutfağın bir duvarı ise son derece elegan görünümlü tuğla duvar. Sevimli perdeleri ise mutfağa neşe katmış.
Alışıldık mutfak dekorasyonlarına benzemeyen bir diğer örneğimiz endüstriyel stilde tasarlanmış bir mutfak. Aynı zamanda açık mutfak olan bu örnek kullanılan malzemelerle ön plana çıkarken yine tuğla duvar uygulaması yapılmış. Mutfak dolapları yerine açık raflar tercih edilerek tuğla duvarlar kapatılmamış. Desenli duvar kağıdı ve özgün aksesuar seçimiyle çok çağdaş ve göz alıcı bir örnek.
Sıradaki örneğimiz bir villa mutfağı. Esasen büyük olmakla birlikte farklı bölümlerde olan mutfak dolaplarının pencereye bakan kısmını görüyoruz. Modern tasarımlar da dahil olmak üzere genellikle soluk renkler görmeye alışık olduğumuz mutfaklar için oldukça canlı renkler tercih edilmiş. Dolapları sarı duvarları açık yeşil olan mutfak, renk seçimiyle göz alıcı hale gelen bir örnek.
Koyu renkli üst dolapları hariç baştan sona beyazlara bürünmüş mutfak, iddialı renkler kullanmadan da çarpıcı bir dekorasyon elde edilebileceğine dair başarılı bir örnek. Koyu renkli asimetrik mutfak dolapları; açık rafları, camlı kapakları ve kendine has şekliyle özgün bir tasarım.
Yine sadelikten yola çıkarak ezber bozan bir diğer başarılı örnek karşımızda duran mutfak tasarımı. Yukarıda tamamen beyaz granitten yapılma mutfak tasarımının orijinalliğine uygun olarak bu mutfak da tamamen ahşaptan yapılmış olmasıyla özgün bir örnek. Tavan hariç olmak üzere yer zemini, yemek masası ve mutfak dolapları aynı ahşaptan yapılma. Yoğun ahşap kullanımı nedeniyle herhangi bir boyama işlemine gerek duyulmamış.
Tıpkı evin diğer bölümlerinde olduğu gibi mutfakta da klasik tarzın gösterişli tasarımları kendine yer buluyor. Resimde görmüş olduğunuz mutfak, klasik stilde dekore edilmiş olup bir oturma odası kadar şık. Parlak yüzeyleri ve avizeyi andıran lüks ışıklandırmasıyla son derece başarılı bir örnek.
Modern mutfaklar yenilikçi fikirlere açık olup kendine has bir özgünlük barındırır. Bu mutfak tasarımını da diğer mutfaklardan ayırt eden özellik, alışıldık kalıpların dışına çıkarak risk alması. Farklı tonlardaki gümüş ve koyu renkli mutfak dolapları arasında kalan bölüme gökdelenlerin resmedildiği bir gün batımı görüntüsü eklenmiş. Yalnızca bu tasarım fikrinden ötürü bile diğer tüm mutfaklara nazaran eşsiz bir çalışma.
Ülkemizden derlediğimiz başarılı mutfak dekorasyonlarında genellikle görsel tasarıma yoğunlaşan örnekler üzerinde durduk. Bu defa ise bir hayli küçük bir dairede fonksiyonel mutfak tasarımına göz atıyoruz. Açık mutfak örneğinde depolama ihtiyacı düşünülerek mutfak dolaplarından kısılmamış. Dolaplardan birinin üzerine yerleştirilmiş ahşap bir tabaka ile küçük ve pratik yemek masası elde edilmiş. Dolap altına yerleştirilen ışıklandırma ile sıcak bir ortam elde edilmiş.
Mevcut alanı olduğundan daha geniş göstermek için genellikle açık tonlar tercih edilir. Oysa yeterli genişliğe sahipseniz pekala koyu renkler de kullanabilirsiniz. Bu mutfak örneğinde beyaz eşya dahil olmak üzere her şey siyah olarak tasarlamış. Gayet modern ve şık görünüyor.
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