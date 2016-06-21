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Zarafetiyle insanın başını döndüren 6 ev

nihal e. nihal e.
Hôtel particulier aux USA, LADD LADD Klasik Evler
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Hepimizin hayalinde bir ev sahibi olmak arzusu yatar. Kimi insanların imkanları çoktur, çok daha lüks evlerde yaşarlar. Bugünkü yazımızda sahip olamasak dahi birbirinden güzel ve büyüleyici 6 şahane ev derledik. İç mekanlarına da göz attığımız evleri bakalım nasıl bulacaksınız…  

​Estetik çizgiler

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Zarafetiyle büyüleyen ilk evimiz özellikle çatısının dalgayı andıran özel tasarımıyla çarpıcı hale geliyor. Sert, köşeli çizgiler yerine daha yumuşak ve oval hatlı bu ev son derece lüks bir villa. Bahçe peyzajı da evin formuna uygun olarak hazırlanan konut tek kelimeyle müthiş.

​Işıltılı beyazlık

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Lüks villanın içine geçtiğimizde bizi tavandan sarkan parlak kürelerin karşıladığı bembeyaz bir salon bekliyor. Mekanın parıltısını arttıran cam malzeme ve ışıklar çok ferah ve aydınlık bir atmosfer meydana getiriyor. Süsleme amaçlı kullanılan tropik bitkiler ise sizi tatil havasına sokuyor.

​Camdan villa

homify Rustik Evler
homify

homify
homify
homify

Esasen modern bir konteyner örneği olan villa bu tür evlerin de gayet lüks ve gösterişli olabileceğine dair başarılı bir çalışma. Üst katı ahşap teras olarak kullanılan konutun ön kısmı cam kaplama. Terasta da yine cam korkuluklar bulunuyor. Bir sürü masa takımının yerleştirildiği teras büyük davetler ve partiler için ideal.

​Elegan tasarım

homify Rustik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Villanın iç kısmı ahşap kaplama olup bu malzemenin yoğun kullanımından ötürü rustik stilde dekore edilmiş. Duvardaki sanatsal fotoğraflar ve yerdeki postu andıran bej rengi halıyla yuvarlak hatlı tabureler mekanın şıklığını arttırırken aynı zamanda dekoratif obje ile evinizi nasıl güzelleştirebileceğinizi kanıtlarcasına duruyorlar.

​Seçkin bir yapı

Hôtel particulier aux USA, LADD LADD Klasik Evler
LADD

LADD
LADD
LADD

Kırmızı tuğlalarla beyaz renginin güzel bir harmonisi olan iki katlı ev klasik tarzda inşa edilmiş olup son derece asil görünüyor. Belli bir tümsek üzerinde bulunan bahçesi ise en az ev kadar özenle hazırlanmış.

​Desenli mobilya

Hôtel particulier aux USA, LADD LADD Modern Yemek Odası
LADD

LADD
LADD
LADD

Ağırbaşlı dış cephesine karşın evin iç kısmı gayet hareketli ve renkli döşenmiş. Pencere önü koltuğu kadife turkuaz olan salonda duvarlar sarı, diğer odaya açılan duvar ise kırmızı. Bununla da bitmiyor. Tasarım olarak klasik mobilya diyebileceğimiz masa takımının sandalyeleri fark farklı desenlere sahip. Bu da evin sürprizi.

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​Geniş pencereler

Villa am Rhein – Straßenansicht, Architekturbüro Lehnen Architekturbüro Lehnen Modern Evler
Architekturbüro Lehnen

Architekturbüro Lehnen
Architekturbüro Lehnen
Architekturbüro Lehnen

Üç katlı modern malikanenin alışılmışın dışında devasa pencereleri var. Neredeyse tüm ön cepheyi kaplayan pencereler perdesiz kullanılarak doğal gün ışığından bolca yararlanılmaya çalışılmış.

​Elit sadelik

Villa am Rhein – Straßenansicht, Architekturbüro Lehnen Architekturbüro Lehnen Modern Oturma Odası
Architekturbüro Lehnen

Architekturbüro Lehnen
Architekturbüro Lehnen
Architekturbüro Lehnen

Lüks konutun içi bir hayli sade olup bembeyaz boş duvarlara halısız ahşap parkeler eşlik ediyor. Her ne kadar bu kadar boşluk aşırıya bile kaçsa bir duvarı kaplayan dev  kütüphane mekana hareket katmış. Oldukça elit dekore edilmiş geniş salonda kütüphane ile birlikte şömine ve bir de piyano bulunuyor.

​Şahane yazlık ev

ZEN BODRUM, ARTHUR&MILLER ARTHUR&MILLER Modern Evler
ARTHUR&amp;MILLER

ZEN BODRUM

ARTHUR&MILLER
ARTHUR&amp;MILLER
ARTHUR&MILLER

Bodrum'dan bulunan bu ev, yazlık bir mekanda arzu ettiğiniz her türlü donanıma sahip. Tüm duvarı kaplamasa da epey büyük olan cam sürgülü kapılar açık alandan bolca istifade etmeye yarıyor. Evin ikinci katına çıkan merdivenler en az konutun kendisi kadar zarif tasarlanmış.

​Modern banyo

ZEN BODRUM, ARTHUR&MILLER ARTHUR&MILLER Modern Banyo
ARTHUR&amp;MILLER

ZEN BODRUM

ARTHUR&MILLER
ARTHUR&amp;MILLER
ARTHUR&MILLER

Bu şahane evin banyosu çok cazip görünüyor. Terasa bakan pencere önüne yerleştirilmiş ada küvet, banyo keyfi için ideal. Şeffaf camdan bir kabin içine inşa edilmiş lavabo ise gayet estetik.

​Cam tuğla uyumu

Gärtnerhaus, 28 Grad Architektur GmbH 28 Grad Architektur GmbH Modern Evler
28 Grad Architektur GmbH

28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

Farklı mimarisi ile dikkatleri çeken evin ön kısmında serayı andıran yüksek tavanlı cam bir bölme bulunuyor. Hem teras hem kış bahçesi işlevi görmesi bakımından oldukça fonksiyonel. Camlı bölüm dışında kırmızı tuğla duvarlar da en bir diğer ilginç detayı.

​Minimalist mutfak

Gärtnerhaus, 28 Grad Architektur GmbH 28 Grad Architektur GmbH MutfakMutfak Malzemeleri
28 Grad Architektur GmbH

28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

Kırık beyaz renkli mutfak bu tercihinden ötürü epey sade. Yalnızca duvara gömülü elektronik cihazların bulunduğu parlak yüzeyler biraz renk katıyor. Elbette tercihe göre çeşitli aksesuar ve objelerle renklendirebilir ancak bilinçli bir minimalist dekor istenmiş.

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