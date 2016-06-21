Zarafetiyle insanın başını döndüren 6 ev

Lüks konutun içi bir hayli sade olup bembeyaz boş duvarlara halısız ahşap parkeler eşlik ediyor. Her ne kadar bu kadar boşluk aşırıya bile kaçsa bir duvarı kaplayan dev kütüphane mekana hareket katmış. Oldukça elit dekore edilmiş geniş salonda kütüphane ile birlikte şömine ve bir de piyano bulunuyor.