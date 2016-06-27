Evinizi güzelleştirecek 30 şahane dekorasyon fikri

Hepimiz güzel bir evde oturmak isteriz ama güzel in nesnel bir tarifi bulunmuyor. Kişiden kişiye değişen güzellik ölçülerini de hesaba katarak, herkesin kendi güzellik anlayışına uygun olarak bir şeyler bulabileceği bir derleme hazırladık. Aşağıda göreceğiniz 30 farklı yaşam alanında siz de mutlaka güzel bulacağınız, daha önce aklınıza gelmemiş olan, ilham verici bir fikir bulacaksınız. Hazırsanız başlayalım.