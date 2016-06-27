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Evinizi güzelleştirecek 30 şahane dekorasyon fikri

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Juanapur Farmhouse, monica khanna designs monica khanna designs Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
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Hepimiz güzel bir evde oturmak isteriz ama güzelin nesnel bir tarifi bulunmuyor. Kişiden kişiye değişen güzellik ölçülerini de hesaba katarak, herkesin kendi güzellik anlayışına uygun olarak bir şeyler bulabileceği bir derleme hazırladık. Aşağıda göreceğiniz 30 farklı yaşam alanında siz de mutlaka güzel bulacağınız, daha önce aklınıza gelmemiş olan, ilham verici bir fikir bulacaksınız. Hazırsanız başlayalım.

1. Seçeceğiniz canlı bir renkle nötr renklere sahip ya da monoton görünen odaya farklı bir hava katın

Casa Banak, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest Modern Oturma Odası Taş Beyaz
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

2. Koyu renk ahşap aksamı pastel renklerle kontrast içinde kullanın

homify Eklektik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

3. Modern salonlardan hoşlanmıyorsanız kavisli mobilya ve tavanlarla salonunuzu canlandırın

Apartamento Ribeirão Preto, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Modern Oturma Odası
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

4. Ahşap tavan kirişlerini açıkta bırakarak rustik bir görünüm sağlayın

Villa S'Aranjassa auf Mallorca, Dolores Boix Dolores Boix Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon Masif Ahşap Ahşap rengi
Dolores Boix

Dolores Boix
Dolores Boix
Dolores Boix

5. Renkli yastıklarla sıkıcı bir salonun havasını değiştirin

LIVING SPACE IS AND REN STUDIOS LTD Modern Oturma Odası
IS AND REN STUDIOS LTD

LIVING SPACE

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

6. Hasır ve benzeri malzemelerle mekânınıza yazlık ev havası ve hafiflik katın

Proyecto “Quinta Hunucmá”, PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores Kolonyal Oturma Odası
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

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7. Panoramik pencerelerle dış mekan-iç mekan ayrımını ortadan kaldırarak gün ışığından maksimum faydalanın

Casa Seta, Martin Dulanto Martin Dulanto Modern Oturma Odası
Martin Dulanto

Casa Seta

Martin Dulanto
Martin Dulanto
Martin Dulanto

8. Geleneksel mobilya ve aksesuarları kullanarak kendiniz için huzurlu bir köşe oluşturun

Juanapur Farmhouse, monica khanna designs monica khanna designs Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
monica khanna designs

Juanapur Farmhouse

monica khanna designs
monica khanna designs
monica khanna designs

9. Duvar kağıdı kullanarak odanın havasını değiştirin

VALLE IMPERIAL, Arki3d Arki3d Modern Multimedya Odası
Arki3d

Arki3d
Arki3d
Arki3d

10. Farklı tarzları bir arada kullanıyorsanız orijinal bir ışıklandırma yöntemiyle mekanı derleyip toparlayın

Projeto Casa de Sítio, Jaqueline Vale Arquitetura Jaqueline Vale Arquitetura Rustik Oturma Odası
Jaqueline Vale Arquitetura

Jaqueline Vale Arquitetura
Jaqueline Vale Arquitetura
Jaqueline Vale Arquitetura

11. Geniş bir salonun içinde farklı seviyeler oluşturarak mekânı kullanım amacına göre düzenleyin

SGNW House, Metropole Architects - South Africa Metropole Architects - South Africa Modern Oturma Odası
Metropole Architects – South Africa

SGNW House

Metropole Architects - South Africa
Metropole Architects – South Africa
Metropole Architects - South Africa

12. Beyaz renk mobilya kullanıyorsanız, mekânın boğucu olmaması için koyu renk kontrast unsurlarını kullanın

RESIDENCIA SINALOA, OLLIN ARQUITECTURA OLLIN ARQUITECTURA Modern Oturma Odası
OLLIN ARQUITECTURA

OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA

13. Modern tarza sahip bir salonun olmazsa olmazlarından biri de bu tarza uygun düşecek sanat eserleridir

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

14. Aynı renkten koltuk takımı yerine farklı renk ve desenlere sahip mobilyalarla kendi takımınızı oluşturun

Casa Las Flores, arketipo-taller de arquitectura arketipo-taller de arquitectura Modern Oturma Odası
arketipo-taller de arquitectura

arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura

15. Canlı bitkiler ve hatta ağaçlarla evinizi doğallaştırın

Reforma Casa Ipiranga, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Modern Oturma Odası
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

16. Boş duvarları tamamen orijinal bir sanat eseri ya da aksesuarla doldurun

DOM W KOSZALINIE , Studio Projektowe Projektive Studio Projektowe Projektive Modern Oturma Odası
Studio Projektowe Projektive

Studio Projektowe Projektive
Studio Projektowe Projektive
Studio Projektowe Projektive

17. Retro yer karolarıyla evinize nostaljik bir hava verin

Casa de la Luz, Arturo Campos Arquitectos Arturo Campos Arquitectos Kolonyal Oturma Odası
Arturo Campos Arquitectos

Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos

18. Işıklandırmayı abajurlarla çözüp daha yumuşak ve huzurlu bir atmosfer yaratın

Casa do Bosque, Arquitetamos Escritório Autônomo Arquitetamos Escritório Autônomo Rustik Evler
Arquitetamos Escritório Autônomo

Arquitetamos Escritório Autônomo
Arquitetamos Escritório Autônomo
Arquitetamos Escritório Autônomo

19. Mobilyalarınızı yerleştirirken evin doğal ışığını kesmemeye çalışın

PH A Las Nubes ARCO Arquitectura Contemporánea Oturma Odası
ARCO Arquitectura Contemporánea

PH A Las Nubes

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

20. Endüstriyel bir tarzınız varsa bunu toprak renkleriyle yumuşatın

Manoel Guedes, PM Arquitetura PM Arquitetura Endüstriyel Oturma Odası
PM Arquitetura

PM Arquitetura
PM Arquitetura
PM Arquitetura

21. En azından bir duvarda çıplak tuğlayla hoş bir dekoratif hava yakalayın

Casa Copacabana, interior137 arquitectos interior137 arquitectos Modern Oturma Odası
interior137 arquitectos

interior137 arquitectos
interior137 arquitectos
interior137 arquitectos

22. Evdeki ölü alanları büyük boyutlu bitkilerle efektif olarak değerlendirin

Weekend Home, Ashleys Ashleys Bungalov
Ashleys

Ashleys
Ashleys
Ashleys

23. Siyah-beyaz kontrastından hoşlanmıyorsanız beyazı kahve ve toprak tonlarıyla dengeleyin

Casa P 29, Ambás Arquitectos Ambás Arquitectos Modern Oturma Odası
Ambás Arquitectos

Ambás Arquitectos
Ambás Arquitectos
Ambás Arquitectos

24. Farklı ve canlı renkleri bir araya getirmekten korkmayın

Espacios en Galicia. Casa do Morcego, Decoraciones Gladys Decoraciones Gladys Kırsal Oturma Odası
Decoraciones Gladys

Decoraciones Gladys
Decoraciones Gladys
Decoraciones Gladys

25. Doğru ışıklandırma çözümleriyle evin bir köşesini sanat galerisine çevirin

La Casa de las Sirenas, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos Modern Oturma Odası
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

26. Hesaplı bir mobilya her zaman ucuz görünmek zorunda değildir, dekorasyona servet harcamayın

Casa Mac, Antonio D'aprile Architetto Antonio D'aprile Architetto Modern Oturma Odası
Antonio D&#39;aprile Architetto

Antonio D'aprile Architetto
Antonio D&#39;aprile Architetto
Antonio D'aprile Architetto

27. Dar mekanlarda tüm mobilyaların işlevsel olmasına özen gösterin

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura Modern Oturma Odası Ahşap Ahşap rengi
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

28. Basit bir kilimle bile mekânınızı çok daha derli toplu ve asil gösterebilirsiniz

Casa Polo Sotogrande, Melian Randolph Melian Randolph Modern Oturma Odası
Melian Randolph

Melian Randolph
Melian Randolph
Melian Randolph

29. Geleneksel desen ve motiflerle evinizin havasını değiştirin

KOTESASHI HOUSE (小手指の家), TATO DESIGN：タトデザイン株式会社 TATO DESIGN：タトデザイン株式会社 Akdeniz Oturma Odası
TATO DESIGN：タトデザイン株式会社

TATO DESIGN：タトデザイン株式会社
TATO DESIGN：タトデザイン株式会社
TATO DESIGN：タトデザイン株式会社

30. Klişelere takılıp kalmayın, çılgın bir karakterseniz eviniz de çılgın olsun

Iluminação ARQ Ana Lore Burliga Miranda Modern Oturma Odası
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

Iluminação

ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

Bu yazıdaki önerileri beğendiyseniz, ’Küçük bir evi olduğundan büyük gösterecek 7 dekorasyon fikri’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

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