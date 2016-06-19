Rustik ve modern unsurları bir arada barındıran havuzlu ev

homify 360 sayfalarında her gün yeni evler görüyor, Türkiye'den ve dünyanın farklı köşelerinden güncel mimari trendleri yakalama fırsatı buluyoruz. Farklı stiller ve farklı ihtiyaçları karşılayan farklı yapılar sayesinde bakış açımız da genişliyor. Bugün de sayfalarımızda farklı iki stilin özelliklerini taşıyan dubleks bir konut misafir oluyor. İspanya'nın Galiçya özerk bölgesinde yer alan bu villa modern çizgilere sahip mimarisi ve tamamen taş kaplı, rustik görünümlü cephesi ile öne çıkıyor. Yapının keskin geometrik, çizgileri ile kontrast oluşturan doğal formlu taş kaplama güzel bi tezat yaratmış. Gein, bu evi daha yakından inceleyim.
İki katlı, geniş pergolalı bu konut özerk bölge Galiçya'nın La Coruña şehrinde, kırsal bir bölgede bulunuyor. Hem bir liman kenti hem de muhteşem plajlarıyla ünlü bir kent olan La Coruña Avrupa'nın turistik destinasyonlardan biri olmakla da ünlü. Projemiz mimarlık firması AD + Architecture tarafından oluşturulmuş. Yemyeşil çimlerin olduğu bakımlı bir bahçenin ortasında yer alan konut geniş verandaları ve taş kaplama cephesi ile dikkatleri üzerine çekiyor.
Konut eğimli bir arsa üzerine inşa edildiği için kot farkı oluşmuş, oluşan kot farkı sayesinde meydana gelen bodrum kat ise kapalı otopark olarak değerlendirilmiş.
Konutun geniş verandasında zemin cotto olarak da bilinen pişmiş toprak karolar ile kaplanmış. Rustik görünümü destekleyen bu zemin eklektik stildeki yapılarda sıklıkla kullanılıyor.
Taş kaplı bir cephe, geniş ahşap pergola, pişmiş toprak zemin karoları, kırmızı kiremitler ve bunlar ile muhteşem uyum sağlayan harika bir detay: Bakır yağmur boruları. Stilin çok kuvvetli olduğu nöylesi şık bir evde PVC ya da çinko yağmur iniş boruları görmeyi beklemiyorduk elbette! Ülkemizde de bakır yağmur iniş borularının zarafetle kullanıldığı bir bölge olduğunu biliyor muydunuz? Evet, Ayvalık'ın Cunda adasında yenilenen birçok taş evde bakır yağmur iniş boruları tercih edilmiş.
Konutun iç mekanlarında da rustik unsurlar kullanılmış ancak bu yalnızca detaylarda kalmış, genel olarak mekanlar son derece çağdaş bir stilde yapılmış. Şöminenin olduğu duvar tıpkı dış cephe gibi doğal taş kaplama, şömine çevresinde paslanmış demir (bu da en yeni trendlerden bir tanesi) tercih edilmiş, merdivenlerde ise omurgalı modüler merdiven adı verilen bir tür seçilmiş. Bu merdivenlerin en önemli özellikiği sağlam ancak ince bir konstrüksiyon üzerinde bulunmaları sayesinde alanı daraltmamaları ve ferah bir görünüm oluşturmaları. Merdiven boşluğunu aydınalatan geneiş pencere üzerindeli vitry çalışmasına dikkat!
’Eviniz için doğru merdiven tasarımını nasıl bulabilirsiniz?’ başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın.
Konutun mutfak tasarımı oldukça sıra dışı. Duvara bitişik bir mutfak tezgahı hiç yok, yalnızca bir duvar boyunca, tabandan tavana ve büyensinde ankastre fırın ve mikrodalga fırın barındıran mutfak dolapları ile bir adet de ocak ve eviye barındıran mutfak adası bulunuyor. Ada ünite oldukça geniş ve tüm hazırlık işlemleri için yeterli.
Odaların iç mimarisi minimal stilde yapılmış ve içine gelecek her türlü mobilyaya uyum sağlayabilecek sadeliğe sahip. Bir duvar boyunca olan gömme dolaplar bembeyazü duvarlar ile bir örnek tercih edilmiş.
Son olarak ise konutun en güzel özelliklerinden birini sakladık: Geniş, özel yüzme havuzu! Kot farkı sayesinde yol hizasının üzerinde bulunan bu yüzme havuzu geniş çim bahçe ile çevrelenmiş. Hem spor hem de eğlenceli için muhteşem!