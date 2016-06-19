Rustik ve modern unsurları bir arada barındıran havuzlu ev

Konutun iç mekanlarında da rustik unsurlar kullanılmış ancak bu yalnızca detaylarda kalmış, genel olarak mekanlar son derece çağdaş bir stilde yapılmış. Şöminenin olduğu duvar tıpkı dış cephe gibi doğal taş kaplama, şömine çevresinde paslanmış demir (bu da en yeni trendlerden bir tanesi) tercih edilmiş, merdivenlerde ise omurgalı modüler merdiven adı verilen bir tür seçilmiş. Bu merdivenlerin en önemli özellikiği sağlam ancak ince bir konstrüksiyon üzerinde bulunmaları sayesinde alanı daraltmamaları ve ferah bir görünüm oluşturmaları. Merdiven boşluğunu aydınalatan geneiş pencere üzerindeli vitry çalışmasına dikkat!

’Eviniz için doğru merdiven tasarımını nasıl bulabilirsiniz?’ başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın.