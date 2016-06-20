Geniş ve ferah bir aile evi

homify sayfalarında her gün yeni evleri tanıma imkanı buluyor, dünyanın birçok köşesinden güncel mimari trendleri öğreniyoruz. Kimi yapılar tek bir stil prensibiyle tasarlanıp inşa edilirken bazıları ise farklı stilleri harmanlayıp bir arada kullanıyor. Farklı stiller ve farklı ihtiyaçları karşılayan farklı yapılar sayesinde bakış açımız da genişliyor.

Bugün sayfamızda Bar & Bar isimli inşaat firmasının mimarları tarafından tasarlanan ve firma tarafından inşa edilen, geleneksel unsurları modern bir disiplin içerisinde kullanmış bir konutu misafir edeceğiz. Geniş bir çim bahçe içerisinde yer alan konut şık ve stil sahibi görünümüyle dikkatleri üzerine çekiyor.