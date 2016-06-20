Geniş ve ferah bir aile evi

homify 360 sayfamızın bugünkü konuğu İtalya'nın Cuneo kentinden dubleks bir konut. Cuneo kenti İtalya'nın kuzeybatıda yer alan Piedmont bölgesinde (Piyemonte bölgesinde) bulunuyor. Konutumuz ise Cuneo'ya on dakikalı kmesafede bulunan Centallo kasabasında. Geleneksel malzemeler ve nüanslar ile çağdaş teknoloji ve mimari stilin buluştuğu bu konut şehrin kırsal bir bölgesinde yer alıyor. Ahşap çatı konstrüksiyonu, doğal taş kaplama birinci kat cephesi, kızıl kiremitleri ve bakır yağmur iniş borularıyla son derece şık, stil sahibi, ferah ve kullanışlı bir ev. Gelin bu evin dışını ve içini hep birlikte inceleyelim.
homify sayfalarında her gün yeni evleri tanıma imkanı buluyor, dünyanın birçok köşesinden güncel mimari trendleri öğreniyoruz. Kimi yapılar tek bir stil prensibiyle tasarlanıp inşa edilirken bazıları ise farklı stilleri harmanlayıp bir arada kullanıyor. Farklı stiller ve farklı ihtiyaçları karşılayan farklı yapılar sayesinde bakış açımız da genişliyor.
Bugün sayfamızda Bar & Bar isimli inşaat firmasının mimarları tarafından tasarlanan ve firma tarafından inşa edilen, geleneksel unsurları modern bir disiplin içerisinde kullanmış bir konutu misafir edeceğiz. Geniş bir çim bahçe içerisinde yer alan konut şık ve stil sahibi görünümüyle dikkatleri üzerine çekiyor.
Toplam iki yüz kırk metrekarelik kulllanım alanına sahip olan konut üç kat üzerinde yükseliyor. Bu katlardan bir tanesi zeminin altında, yani bir bodrum katı ve otopark, şarap mahzeni ve çamaşır odası evin bu kısmında bulunuyor. Zemin kat yaşam alanında ise olsukça geniş bir yaşam alanı yer alıyor. İkinci kat asma kat şeklinde yapılmış ve yaşam alanının üst kısmında ikinci kat yok. Bu da bu kısmın tavanının çok yüksek olmasını sağlamış. Fotoğrafta da görüldüğü üzere, tavan eğimli yapıda ve tamamen ahşap.
Parlak bakır/pas rengine boyalı olan merdiven boşluğu dikkat çekici. Gneiş, ahşap merdivenler ise oldukça sıra dışı bir konstrüksiyona sahip ve sanki havada kendi kendilerine duruyorlarmış ibi görünüyor. Bu merdivenlerin özellikiği sağlam ancak ince bir konstrüksiyon üzerinde bulunmaları sayesinde alanı daraltmamaları ve ferah bir görünüm oluşturmaları.
Asma kat altmış metrekare büyüklüğünde ve bünyesinde bir yatak odası, bir banyo ve bir de çalışma odası barındırıyor. Ahşağ eğimli tavanın ve ahşap parkenin sıcak tonları krom korkuluk ile bir miktar kırılmış. çatı konstrüksiyonunda yirmi iki santimetrelik ahşap lifler kullanılmış ve bunun sonucunda kusursuz bir izolasyon elde edilmiş. Konutun duvarlarında ise alçı paneller arasında cam elyafla desteklenmiş alçıpan paneller kullanılmış. Hem ısı hem de ses izolasyonu konusunda bu ev mükemmel!
Konutun iç dekorasyonu son derece sade ve modern bir stile sahip. Mat gri zemin karoları son yılların trendlerinden biri. Eski tip dolaplı saatlerin süper modern bir versiyonu olan esprili bir saat antreye yerleştirilmiş ve aynı zamanda depolama/sergileme ünitesi olarak da görev yapıyor. Konutun yarı açık mutfağı fotoğraftan da görüldüğü üzere, son derece modern ve sade çizgilere sahip. Geniş bir ada ünite ve bu üniteye bağlı yemek masası ilk dikakti çeken detaylar arasında.
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