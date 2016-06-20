Aklınızı başınızdan alacak 10 bahçe ve avlu tasarımı

Bu yazımızın konusu başlıktan da belli olduğu üzere avlular ve bahçeler. Ancak, halihazırda bir bahçesi, avlusu ya da geniş bir balkonu olan okuyucularımız için ilgi çekici olacağına emin olduğumuz bu derleme yalnızca bu şanslı kimseler için değil! İleride bir bahçe sahibi olmayı planlayan, uman homify takipçileri de hoşlarına giden fikirleri şimdiden kendi Yeni Fikirler albümlerine ekleyerek kaydedebilir ve ihtiyaçları olduğu zaman bu örneklere kolayca ulaşabilirler. homify'ın sunmuş olduğu tamamen ücretsiz bu hizmet sayesinde en beğendiğiniz dekorasyon örneklerini her zaman elinizin altında tuttabilirsiniz. Üstelik Yeni Fikirler albünümüzü ister herkese açık isterse de gizli vaziyette saklayabilir, fotoğrafların yanına istediğiniz gibi not alabilirsiniz.

Dönelim bahçelerimize. Bu sayfamızda bahçe ve avlular için tasarlanmış 10 farklı fikri derledik. Çok masraflı olmayacak, uygulanabilir tasarımlar olmasına dikkat ettiğimiz bu çalışmaları umuyoruz ki sizler de beğeneceksiniz.