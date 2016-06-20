Aklınızı başınızdan alacak 10 bahçe ve avlu tasarımı

Bu yazımızın konusu başlıktan da belli olduğu üzere avlular ve bahçeler. Ancak, halihazırda bir bahçesi, avlusu ya da geniş bir balkonu olan okuyucularımız için ilgi çekici olacağına emin olduğumuz bu derleme yalnızca bu şanslı kimseler için değil! İleride bir bahçe sahibi olmayı planlayan, uman homify takipçileri de hoşlarına giden fikirleri şimdiden kendi
Yeni Fikirler albümlerine ekleyerek kaydedebilir ve ihtiyaçları olduğu zaman bu örneklere kolayca ulaşabilirler. homify'ın sunmuş olduğu tamamen ücretsiz bu hizmet sayesinde en beğendiğiniz dekorasyon örneklerini her zaman elinizin altında tuttabilirsiniz. Üstelik Yeni Fikirler albünümüzü ister herkese açık isterse de gizli vaziyette saklayabilir, fotoğrafların yanına istediğiniz gibi not alabilirsiniz.
Dönelim bahçelerimize. Bu sayfamızda bahçe ve avlular için tasarlanmış 10 farklı fikri derledik. Çok masraflı olmayacak, uygulanabilir tasarımlar olmasına dikkat ettiğimiz bu çalışmaları umuyoruz ki sizler de beğeneceksiniz.
Gerçek bir bahçenizin olmaması bahçe keyfi yaşamayamayacağınız anlamına gelmiyor! Küçük bir avluyu, hatta terası uygun mobilyalar ile dekore edebilir, sevimli minderler ile bunları süsleyebilir, meraklı gözlerden saklamak için bezden ya da tahtadan çitler ile çevrsini çevirebilir ve saksı bitkileri ile yeşillendirebilirsiniz. Yeter ki isteyin.
Fotoğraftaki tasarım ünlü iç mimar Hakan Helvacıoğlu'na ait. Yuvarlak biçimde budanmış ardıçlar ve muhteşem çimenlerle bezenmiş bahçede bir de büyük palmiye ağacı dikkat çekiyor. Desenli patika ise çakıl taşlarından yapılmış. Çakıl taşlarını tek tek gördüğümüzde, bu taşların bir araya gelmesinden böyle bir güzellik çıkacağını kestirmek zor olabilir ama farklı renkli çakıl taşlarıyla ortaya harikulade bir tasarım çıkmış.
Bahçe deyince çoğu kişinin aklına çim, ağaç ve çiçekler gelir oysaki bahçe dekorasyonları bunlarla sınırlı değil. Modern bahçeler içerinde modern aksesuarlar barındıran bahçelerdir ve bu tarz bahçelerde çiçek tarhları ve çimin arasında yürüyüş yolları, oturma alanlatı ve dekoratif aksesuarlar oldukça önemli bir yere sahiptir. Zemindeki ahşap bloklar ve yolun üst kısmında bulunan metal çerçeve, bu manzaraya bakan insana trenyollarını hatırlatmakta. Son dönemin en popüler malzemelerinden biri!
Eğer ortak bir bahçe kullanıyorsanız, orada yaşayan herkesin gözüne hitap edecek ve beraber kullanabilecekleri biçimler tercih etmek önemlidir. Bu örnekteki dekorasyona bakınca geometrik biçimlerin görünürlüğü ortaya çıkıyor. Tüm oval ve dairesel formlar birbirinin keserek formunu tamamlıyor. Bahçenin sınırı yüksek ağaç ve bitkiler kullanılarak belirlenmiş. Üst kısımda yine geometrisini koruyarak farklı bitkilerin bir araya ekildiği, daha doğal görünen bir alan mevcut.
Yemyeşil bir bahçe elbette çok güzel ancak bu bahçe ile daha içli dışlı olmanızı sağlayacak, içinde konforlu bir biçimde vakit geçirbileceğiniz bir bahçe sizce de daha iyi değil mi? Ahşap bir platform üzerine masa sandalyelerinizi yerleştirebilir, büyük saksıları ile bu yaşam alanını süsleyebilirisiniz.
Akan suy görünümünün ve sesinin insanda rahatlatıcı bir etki oluşturduğu bilinen bir gerçek. Canlılar için su yaşamsal bir ihtiyaç olmanın dışında zihinsel rahatlama ve haz duyguları uyandıran bir özelliğe sahip. İnsanlar akarsu, göl ve deniz görüntüsünden haz duyuyor, akan bir derenin kenarında uzanarak huzur bulabiliyorlar. Suyun içine girmek de zaten apayrı bir mesele. Bu yüzden su kullanımı insan yapımı bahçelerde oldum olası yaygın. Bu örnekte de doğal taşlardan yapılan bir su yolu yine aynı taşlardan yapılmış ufak bir havuza akıyor. Bu şırıl şırıl akan sular etrfındaki yeşilliğin içinde hakikaten huzur dolu bir atmosfer yaratmakta.
Bu evi görüp de tekrar çocukluğuna dönmek istemeyen var mı? Bahçeniz yeteri kadar genişse çocuğunuzu kendine ait böyle bir oyun evinden daha fazla ne sevindirebilir bilmiyorum. Bir tarafı merdiven diğer tarafı kaydırak olan ve önünde salıncağı bulunan bu oyun evi Sakura Ahşap tarafından tasarlanıp uygulanmış. Birçok farklı model ve renkte olan oyun evlerine firmanın homify sayfaları üzerinden ulaşabilirsiniz.
Ahşap çerçeveler içinde yetirştiebileceğiniz domates, biber, patlıcan, kabak, taze baharatlar hatta mısır ve muhteşem görünümleri ile ay çiçeğine kim hayır diyebilir? Bahar ortasında yapacağınız hazırlık ve ekim sayaeisnde yaz başında ürün toplamaya başlayabilirsiniz!
Mangal ateşinde pişmiş yemekleri hangimiz sevmez? Eğer sıkça mangal yakma alışkanlığınız varsa, sabit bir barbekü işinizi oldukça kolaylaştırabilir. Pişirme alanı, odun ve kömür ve diğer gerekli malzemeleri saklama alanı ve çalışma tezgahından ibaret böyle bir tasarım mangal yakma işine hem keyif hem zerafet katacak.
Ayrıca köy fırınları da son derece revaçta! En güzel örnekleri için ’10 muhteşem barbekü ve mangal düzeneği’ başlıklı yazımıza göz atmayı unutmayın.
Son yıllarda yaygınlaşmaya başlayan enerji tüketimi bilinci ile hayatlarımızda çok daha fazla yer edinen alternatif enerji üretim kaynaklarının başında güneş enerjisi geliyor. Bahçe aydınlatmalarında da kullanılan güneş enerjili, doğa dostu lambaların birbirinden güzel modellerini bulmak mümkün. Değişik renklerde ışık veren, yanıp sönen, sarı ışıklı ya da beyaz ışıklı onlarca farklı modeli homify sayfalarında bulabilirsiniz.