Küçük bütçelerle gösterişli evler yaratmak

Eviniz için uygun, kişiliğinizden izler taşıyan ve elbette her şey önemlisi de göze hoş görünen bir dekorasyon yaratmak için en gerekli unsurun yeterli büyüklükte bir bütçe olduğu düşünülür genellikle. Bu yeterli büyüklüğünden de çoğu zaman boyumuzu aştığını düşünürüz ve sahip olmak istediğimiz türden bir dekorasyon için harekete geçmekten imtina ederiz. Evet, yeterli bütçeye sahip olmak bu işin önemli bir parçasıdır. Ama ondan daha önemlisi, tasarımcı yönünüzü ortaya çıkarmak ve hayal gücünüzü kullanarak çözümler üretmektir. Bu şekilde çok düşük bütçelerle olağanüstü sonuçlar ortaya çıkarmanız mümkün olabilir. Sonuçta büyük bir maddi imkâna sahip herkes evini dilediği gibi güzelleştirebilir. Önemli olan ve fark yaratacak olan küçük bir bütçeyle de evinizi güzelleştirebileceğinizi fark etmeniz ve bu enerjiyi açığa çıkarabilecek iradeyi göstermenizdir. Bu yazımızda küçük bütçelerle nasıl büyük sonuçlar elde edebileceğinize ilişkin belli başlı ipuçlarını bir araya getirmeye çalıştık. Ama kendinizi bunlarla sınırlamak zorunda değilsiniz, sakın unutmayın, sizi engelleyebilecek tek şey yine kendinizsiniz.
Duvarların, zeminin ve mobilyaların renkleri bir evin güzel görünmesini sağlayan en önemli unsurlardan biridir. Evinize ve odanıza uygun doğru bir renk tercihi ile bir mekânın havasını bir anda değiştirmeniz mümkündür. Üstelik duvar renklerini değiştirmek genellikle oldukça düşük maliyetli bir uygulamadır. Zemininizi ya da örneğin mutfak dolaplarınızı değiştirecekseniz veya sıfırdan bir ev kuruyorsanız bunların renklerinde doğru tercihleri yapmanın ise size hiçbir ekstra maliyeti olmayacaktır.
Şeytan ayrıntıda gizlidir diyenlerin bir bildikleri elbette vardı. Çoğu kez ilk bakışta göze bile görünmeyen detaylar toplamda bir odanın havasını baştan aşağı değiştirebilecek kudrete sahiptir. Bu mutfakta tavandan başlayıp pencerelere kadar inen desenli stor perdeler en ilginç detaylardan biri. Son derece düşük maliyetli bu uygulama, mutfağa büyük bir katkıda bulunmuş.
Yastıklar ve kırlentler oldukça ucuz ve her türlü yaratıcılığa imkân tanıyan dekorasyon malzemeleridir. Birkaç renkli yardımıyla sıkıcı bulduğunuz oturma grubunuza yepyeni bir renk katabilir veya yatak odanıza fazladan birkaç yastıkla hareket katabilirsiniz.
Pencerelerinizi değiştirmek size çok küçük bir yatırım gibi görünmeyebilir. Ancak sanılanın aksine bu iş doğru bir araştırmayla o kadar da pahalı olmak zorunda değildir. Üstelik evinize uygun pencere değişiklikleriyle alabileceğiniz sonuç, harcayacağınız paranın karşılığını kat be kat verecektir.
Doğru aydınlatma bir evin güzelliğini ortaya çıkaran en önemli unsurlardan biridir. Aynı şekilde, kötü aydınlatma aslında çok güzel olan bir dekorasyonu da pekâlâ kötü gösterebilir. Bu yüzden hem doğal ışıktan yararlanma düzeyiniz hem de akşam saatleri için yapay aydınlatma kaynaklarınız üzerine kafa yormanızda ve bu hususta belli bir araştırma yapmanızda fayda var.
Bugünlerde doğal ahşaptan üretilmiş mobilya ve aksesuarlar bulmak çok kolay değil. Üstelik bunlar giderek daha az üretilen şeyler olduğu için maliyetleri de çok düşük değil. Öte yandan doğal ahşabın bir mekâna katabileceği güzellik gerçekten paha biçilmez. Siz de evinizden doğal ahşap ürünleri eksik etmemeye çalışın.
Akseuarlar bir eve karakter kazandırmanın en kestirme ve hatta belki de kaçınılmaz yoludur. Onlar olmadan evlerimiz kuru mobilyalardan oluşan kişiliksiz yerlere dönüşürdü. Ancak elinizi attığınız ilk dükkandan aklınıza gelen ilk aksesuarı almak yerine bu hususta biraz zaman ve emek yatırımı yaparsanız size geri dönüşü çok daha büyük olacaktır. Kendi aksesuarlarınızı yapabilir, eski eşyaları yeni aksesuarlara dönüştürebilirsiniz. Yahut yine satın alma yoluna gidersiniz ama kendiniz için en doğru aksesuarı en uygun fiyata temin edebilirsiniz.