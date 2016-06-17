Küçük bütçelerle gösterişli evler yaratmak

Eviniz için uygun, kişiliğinizden izler taşıyan ve elbette her şey önemlisi de göze hoş görünen bir dekorasyon yaratmak için en gerekli unsurun yeterli büyüklükte bir bütçe olduğu düşünülür genellikle. Bu yeterli büyüklüğünden de çoğu zaman boyumuzu aştığını düşünürüz ve sahip olmak istediğimiz türden bir dekorasyon için harekete geçmekten imtina ederiz. Evet, yeterli bütçeye sahip olmak bu işin önemli bir parçasıdır. Ama ondan daha önemlisi, tasarımcı yönünüzü ortaya çıkarmak ve hayal gücünüzü kullanarak çözümler üretmektir. Bu şekilde çok düşük bütçelerle olağanüstü sonuçlar ortaya çıkarmanız mümkün olabilir. Sonuçta büyük bir maddi imkâna sahip herkes evini dilediği gibi güzelleştirebilir. Önemli olan ve fark yaratacak olan küçük bir bütçeyle de evinizi güzelleştirebileceğinizi fark etmeniz ve bu enerjiyi açığa çıkarabilecek iradeyi göstermenizdir. Bu yazımızda küçük bütçelerle nasıl büyük sonuçlar elde edebileceğinize ilişkin belli başlı ipuçlarını bir araya getirmeye çalıştık. Ama kendinizi bunlarla sınırlamak zorunda değilsiniz, sakın unutmayın, sizi engelleyebilecek tek şey yine kendinizsiniz.