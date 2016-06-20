Göl manzaralı muhteşem bir villa

Deniz manzaralı ve hatta mümkünse deniz kıyısında bir evde yaşamak hemen her insanın ortak hayallerinden bir tanesidir. Özellikle bizimki gibi üç tarafı denizlerle çevrili ve belli başlı büyük kentlerinin pek çoğu deniz kıyısında bulunan bir ülke insanının denizle bu denli sıcak ve samimi bir ilişkisi olmasında çok da şaşılacak bir şey yok aslında. Ruhumuzu dinlendiren, yaratıcılığımızı körükleyen bir görüntüdür deniz manzarası. Öte yandan göl ve akarsu manzaraları ülkemizde pek fazla bilinen, herkesin bir şekilde karşılaştığı bir görüntü değildir. Tatlı su kaynaklarının Avrupa'da olduğu gibi son derece verimli şekilde kullanıldığı ve hemen her büyük şehrin ortasından büyük bir nehir ya da kanalın geçtiği bir ülke olmadığımızdan olsa gerek, bir parça yabancıyızdır göl ve akarsu kıyılarına. Oysa göl manzarası en az deniz manzarası kadar dinlendirici, tazeleyici ve ilham verici bir manzaradır. Kimileri içinse denizin o puslu ve geniş ufuklu manzarasına kıyasla, karşı kıyıları seçilebilen ve dört tarafı ormanlarla çevrili bir göl manzarası çok daha tercih edilir bir şeydir. Bu yazımızın konusu da gerçekten muhteşem bir göl manzarasına sahip harika villa. Manzarasıyla olduğu kadar capcanlı renkleriyle de dikkatleri üzerine çeken bu villaya gelin biraz daha yakından bakalım.