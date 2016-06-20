Göl manzaralı muhteşem bir villa

Deniz manzaralı ve hatta mümkünse deniz kıyısında bir evde yaşamak hemen her insanın ortak hayallerinden bir tanesidir. Özellikle bizimki gibi üç tarafı denizlerle çevrili ve belli başlı büyük kentlerinin pek çoğu deniz kıyısında bulunan bir ülke insanının denizle bu denli sıcak ve samimi bir ilişkisi olmasında çok da şaşılacak bir şey yok aslında. Ruhumuzu dinlendiren, yaratıcılığımızı körükleyen bir görüntüdür deniz manzarası. Öte yandan göl ve akarsu manzaraları ülkemizde pek fazla bilinen, herkesin bir şekilde karşılaştığı bir görüntü değildir. Tatlı su kaynaklarının Avrupa'da olduğu gibi son derece verimli şekilde kullanıldığı ve hemen her büyük şehrin ortasından büyük bir nehir ya da kanalın geçtiği bir ülke olmadığımızdan olsa gerek, bir parça yabancıyızdır göl ve akarsu kıyılarına. Oysa göl manzarası en az deniz manzarası kadar dinlendirici, tazeleyici ve ilham verici bir manzaradır. Kimileri içinse denizin o puslu ve geniş ufuklu manzarasına kıyasla, karşı kıyıları seçilebilen ve dört tarafı ormanlarla çevrili bir göl manzarası çok daha tercih edilir bir şeydir. Bu yazımızın konusu da gerçekten muhteşem bir göl manzarasına sahip harika villa. Manzarasıyla olduğu kadar capcanlı renkleriyle de dikkatleri üzerine çeken bu villaya gelin biraz daha yakından bakalım.
Bu villanın oturma odasına en çok yakışan ve onu en çok tanımlayan sıfak sıcaklığı. Görece küçük ve samimi boyutları, oturma grubu, duvarları ve halısının capcanlı renkleri ve hatta odadaki eşyaların yerleşimi ile tam anlamıyla sıcak bir aile ortamını çağrıştırıyor. Hep birlikte oturup meyve yiyen ve bir yandan da televizyon izleyen bir aileyi gözünüzün önüne bile getirebiliyorsunuz adeta.
Villanın sahip olduğu muhteşem göl manzarasının en küçük bir parçası bile ziyan edilmemiş ve bu harika görüntüden en efektif şekilde yararlanabilmek adına son derece geniş pencereler kullanılmış. Bu geniş pencereler hem manzarayı iç dekorasyonla mükemmel bir şekilde kaynaştırırken aynı zamanda çok başarılı bir doğal aydınlatmayı da garanti altına alıyor.
Göl ve akarsuların nehirleri bulundukları coğrafyaya, iklime, mevsime, zeminlerine ve çevrelerine göre büyük bir değişiklik gösterebilir. Açık mavi veya açık yeşilden siyaha yakın bir laciverte kadar tatlı suları pek çok farklı renk ve tonda görmek mümkündür. Ancak sonuç olarak zihinlerimizde daima bir mavi canlanır göl denince. İşte bu villanın dekorasyonunda zihinlerimizdeki bu beklentiye uygun bir renk tercihleri skalası görüyoruz. Mavinin farklı tonları ve onlara eşlik eden capcanlı renkler, göl manzarasıyla nefis bir uyum içinde.
Doğal taş kaplamalar ve doğal taş ya da kırmızı tuğla görünümlü duvar kaplamaları son zamanlarda giderek yaygınlaşıyor ve giderek daha sık karşımıza çıkmaya başlıyor. Üstelik bu malzemeler teknik olarak da büyük gelişme gösterdiler. Geçmişte dokusuz ve iki boyutlu duvar kağıtlarından ibaret olan bu tür kaplamalar göze pek hoş görünmez ve ucuz bir görüntü sergilerken, bugün müthiş bir gerçekçilik taşıyan dokuları ile adeta gerçeklerinden ayrılmaları imkânsız bir hale geldi.
Aksesuarlar bir eve karakterine veren en önemli detaylar arasında yer alırlar. Renk tercihleri, mobilyalar, zeminler ve aksesuarlar adeta dört ayak üzerinden bir evin estetik değerini yükseltirler. Bu yüzden aksesuarların diğer unsurlarla uyumlu olması son derece önemlidir. Bu villada bu hususta da doğru bir tercihler bütünü gördüğümüzü belirtelim. Mavi bir konsol üzerinde bulunan gemi maketi, herhalde göl manzaralı bir ev için olabilecek en güzel aksesuarlardan biridir.