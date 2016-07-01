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Kınalıada'da huzur dolu bir ev

Aydin Sanli Aydin Sanli
homify Yemek OdasıMasalar İşlenmiş Ahşap
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Bugün sizi Marmara'nın incisi Kınalıada'ya götüreceğiz ve huzurlu adada huzur dolu bir evi hep birlikte ziyaret edeceğiz. Çocukluklarından beri yazlarını Kınalıada'da geçiren ailenin evi Dila Gökalp Mimarlık tarafından tasarlanmış. Kışlarını ABD'de geçiren aile için estetik ve işlevselliğin ön plana çıkarıldığı bir ev ortaya çıkarılmış. 

Teras keyfi

homify Balkon, Veranda & TerasMobilyalar Ahşap-Plastik Kompozit Ahşap rengi
homify

homify
homify
homify

Dubleks evin terası alabildiğine Marmara Denizi ve Adalar manzaralı. Küçük terasta ahşap ve rattan malzemeden oluşan fiskos masası ve sandalyelerde keyifli sohbetler etmek mümkün. Teras küçük olsa da ferahlatıcı manzara bütün olumsuzlukları unutturuyor. 

Ada vapuru yandan çarklı

homify Yemek OdasıMasalar İşlenmiş Ahşap
homify

homify
homify
homify

Yandan çarklı vapurlar tarih oldu belki ama Adalar'da yaşayanlar için, İstanbul olan tek bağlantı ada vapuru hala büyük önem teşkil ediyor. Evin salonundan adaya yanaşan vapuru görmek mümkün. Bu görüntü adeta bir kartpostalı andırıyor. 

Aile fotoğrafları

homify Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
homify

homify
homify
homify

Yazlık evlerde genelde konsept çalışmalara rastlamak mümkün değildir. Ancak ev sahipleri Adalı ailelerinin fotoğraflarından oluşan bir seçkinin iki katı bir araya getiren merdivenlerde asılı olmasını istemiş. Ortaya hem ailenin tarihine ışık tutan bir belge köşe çıkmış, hem de kullanım alanı çok büyük olmayan evde merdiven duvarı da değerlendirilmiş.

Derinlik

homify Koridor, Hol & MerdivenlerIşıklandırma
homify

homify
homify
homify

Merdivenlerden yukarı çıkınca teras bu şekilde görülüyor. Ortaya çıkan derinlik algısı şahane. Aile resimlerinin yanından ilerleyerek Marmara'nın iyot kokusuna ulaşabiliyorsunuz.

Yatak odası

homify Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları Deri
homify

homify
homify
homify

Küçük evleri tasarlarken mimarlara işlevsel bir tasarım yapmak düşüyor. Bu yatak odasında da minimum eşya kullanılarak, yerden tasarruf edilmiş. Yatak odasının geniş balkonu ise ada havası almak için birebir.

Mutfak

homify MutfakMasa & Oturma Grupları Granit
homify

homify
homify
homify

Evin en ilgi geçici yanlarından biri de evin mutfağı olmuş. Küçük kullanım alanına sahip mutfak tasarım yoluyla geniş ve etkin bir kullanım alanına sahip olmuş. Tezgaha bağlı bar masa, beş kişinin rahatlıkla yemek yiyebileceği bir yemek masasına dönüşmüş. Mutfaktaki elektrikli cihazlarda inoks doku tercih edilmiş. Masa ve sandalyeler de buna uygun olarak seçilmiş. Tezgah mermeri ise siyah renkte seçilmiş ve güzel bir kontrast yaratılmış. Mutfak deyince, iyi tesisat ustalarıyla çalışmak önem arz ediyor. 

Salon

homify Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
homify

homify
homify
homify

Salon harika bir deniz manzarasına sahip. Geniş pencereler ve eşyaların yerli yerinde kullanımıyla salon oldukça ferah bir yaşam alanına dönüşmüş. Salonu süsleyen eşyalarda gösteriş ve lükse kaçılmamış ancak ortaya uyumlu ve göz alıcı bir tasarım çıkmış.

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