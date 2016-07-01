Kınalıada'da huzur dolu bir ev

Salon harika bir deniz manzarasına sahip. Geniş pencereler ve eşyaların yerli yerinde kullanımıyla salon oldukça ferah bir yaşam alanına dönüşmüş. Salonu süsleyen eşyalarda gösteriş ve lükse kaçılmamış ancak ortaya uyumlu ve göz alıcı bir tasarım çıkmış.

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