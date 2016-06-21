1950'li yıllardan kalma çiftlik evinin muhteşem renovasyonu

homify 360 sayfalarında tüm dünyayı geziyor, farklı konut projelerini gezerken güncel trendleri de yakalıyoruz. Kimi zaman enteresan geometrik şekilleri ile ultra-modern konutlar görüyoruz kimi zaman ise eski binaların renove edilmesi ile ortaya çıkmış, günümüz standartlarında konfor ve görsellik sağlayan ancak geleneksel ruhunu da kaybetmemiş konutlar. Bugün de tam olrak böyle nbir konutu sayfamızda ağırlıyoruz. Nürnberg'li mimarlar tarafından gerçekleştirilen bir renovasyonu inceleyeceğimiz bu yazımızda, bir yapnın dış görünümene hiç zarar vermeden, hiçbir ekleme yapmadan da iç kısımlarının ne derece modernize edilebileceğini göreceğiz. Almanya'nın Nürnbeg civarındaki kırsal bir bölgede konumlanan ve yörenin mimarine uygun şekilde 1950'li yıllarda inşa edilmiş olan konutun dış cephesinde yalnızca tamirat diyebileceğimiz türden yenileme çalışmaları yapılmış ancak iç kısma girdiğimizde, asıl değişimin burada gerçekleştirildiğini ve bu değişimin de dramatik düzeyde olduğunu görebiliyoruz. Gelin, bu konutun içini ve dışını daha yakından inceleyelim.