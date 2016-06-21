1950'li yıllardan kalma çiftlik evinin muhteşem renovasyonu

homify 360 sayfalarında tüm dünyayı geziyor, farklı konut projelerini gezerken güncel trendleri de yakalıyoruz. Kimi zaman enteresan geometrik şekilleri ile ultra-modern konutlar görüyoruz kimi zaman ise eski binaların renove edilmesi ile ortaya çıkmış, günümüz standartlarında konfor ve görsellik sağlayan ancak geleneksel ruhunu da kaybetmemiş konutlar. Bugün de tam olrak böyle nbir konutu sayfamızda ağırlıyoruz. Nürnberg'li mimarlar tarafından gerçekleştirilen bir renovasyonu inceleyeceğimiz bu yazımızda, bir yapnın dış görünümene hiç zarar vermeden, hiçbir ekleme yapmadan da iç kısımlarının ne derece modernize edilebileceğini göreceğiz. Almanya'nın Nürnbeg civarındaki kırsal bir bölgede konumlanan ve yörenin mimarine uygun şekilde 1950'li yıllarda inşa edilmiş olan konutun dış cephesinde yalnızca tamirat diyebileceğimiz türden yenileme çalışmaları yapılmış ancak iç kısma girdiğimizde, asıl değişimin burada gerçekleştirildiğini ve bu değişimin de dramatik düzeyde olduğunu görebiliyoruz. Gelin, bu konutun içini ve dışını daha yakından inceleyelim.
Bu fotoğraf tadilattan önce çekilmiş. Yapının çok iyi korunmuş olması sayesinde göreceksiniz ki dış cepheden çok büyük çalışmalar yapılmasına gerek kalmamış. Boya badana işleri dışında, eskimiş çatı kiremitler komple değiştirilmiş, cam ve kapı çerçeveleri daha iyi bir izolasyon için yenilenmiş ve bahçede bazı çalışmalar yapılmış.
Dış cephede yapılan yenileme çalışması sonrası bina adeta pırıl pırıl olmuş. Beyaz badana, yenilenen kiremitler, daha iyi bir izolasyon için yeni kapı ve pencere çerçeveleri ve uygulanan peyzaj çalışması sonrasında yapı çağdaş bir görünüme kavuşmuş. Ayrıca, yapının çevresine veranda ve yürüyüş yolları da eklenmiş.
Konutun renovasyonunda yapılan esas değişim ise iç mekanlarda. İç mekanlarda eskiye dair hiçbir şey bırakılmamış ve tamamen yeni, çağdaş, şık bir dekorasyon uygulaması gerçekleştirilmiş. Beyaz renk tıpkı dış cephede olduğu üzere iç duvarlarda da tercih edilmiş. Zeminler ahşap parke ile kaplanmış, geniş bir mutfak adası da ihtiva eden yeni bir mutfak oluşturulmuş. Ankastre aydınlatmalar ile gerekli yerler iyi bir şekilde aydınlatılmış. Mutfak üniteleri gri renkli tercih edilmiş. Son dönemin en popüler dekorasyon renklerinden biri olan gri ve açıktan koyuya gri tonları doğal ahşap zeminler ile mükemmel sonuç veriyor.
Mutfaktaki yemek alanı hem çok estetik hem de çok pratik. Hemen mutfak penceresinin altında yer alan ve bahçenin yemyeşil manzarasına sahip olan yemek alanında duvara monte edilmiş iki bank ve bunlara eşlik eden iki sandalye kullanılmış. Bankalrın üzerilerine biri mavi diğeri ise açık gri minderler yerleştrilmiş. Pencereler modern jaluziler ile kapatılmış ve masa üstüne denk gelen aydınlatmalar olması gerektiği üzere son derece alçal olacak şekilde yerleştirilmişler.
Bu mavi fayansları, bu lavaboyu, bu küveti, bu klozeti tanımayanımız var mı? :) Bir dönem hepimizin banyolarını bu ya da benzeri vitrifiye süslemiyor muydu? Zamanında şık da olsa, artık adeta demode olmanın simgesi olarak görebileceğimiz bu fayans ve vitrifiye konutun renovasyonu esnasında tamamen değiştirilmiş.
Konutun tamamen değişen ve çağdaşlaşan stilinden banyo da nasibini almış. Bu banyo üst katta yer alan ikinci banyo ancak eski hali bir önceki fotoğrafta gördüğümüz zemin kat banyosundan farklı değilmiş. Şimdi ise koyu renk ve açık rengin muhteşem uyumu ile yenilenmiş, şık ve çağdaş trendlere uygun bir hal almış.
Banyo tadilatı ilginizi çekiyorsa, ’Banyo dekorasyonları için ilham verici fikirler’ başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.