6 adımda daha düzenli bir gardırop mümkün!

Günümüzde bir çoğumuz hayatımızı sadeleştirme ihtiyacı duyuyoruz. Çoğumuzun oldukça yorucu bir şehir hayatı var ve içinde bulunduğumuz sistemin bize dayattığı normlar nedeniyle durmazsızın alışveriş yapıyor, bu yorucu hayata bir de eşya yükünü sokuyoruz. Ünlü bir film olan ve çağdaş yaşamı sorgulayan Dövüş Kulübü'nde de işlendiği üzere, bir noktada fark ediyoruz ki, eşyaların sahibi biz değil, bizlerin sahibi eşyalar olmuş. Oysa birçoğumuz çok daha az eşya ile yetinebilecek hatta bununla çok daha mutlu bir hayat yaşayacak durumdayız.

Hayatı sadeleştirmek özellikle 1990'lı yıllar itibarıyla daha çok talep gören ve haliyle daha çok söz edilen bir kavram haline gelmiş. Toplum içindeki hayatlarımız hızlandıkça özel yaşantılarımız yavaşlatma isteği bu noktada oldukça anlamlı. Yemek kültüründe dahi slow akımlar çıkmış, sadelik ve basitlik hor görülen değil, özellikle tercih edilen bir yaşam tarzı haline gelmeye başlamış.

Hayatımızı sadeleştirme girişimine başlamanın ilk yolu ise yaşam alanımızı, yani evimizi sadeleştirmekten geçiyor. Ve sadeleşme için ilk adım önerimiz ise gardıroplarımızla geliyor. Tüm eşyalarımızı göz önünde bulundurursan, elden çıkarması en kolay olanların giysilerimiz olduğunu göreceksiniz. Gardıroplarımızı giymediğiiz giysilerle dolu. Bir dolap içindeki giysilerin yarısının bile daimi olarak kullanıldığını sanmıyorum, ne desrsiniz? Üst üste asılmış, aylarca hatta belki yıllarca görmediğimiz giysilerimiz var; buruşuk, dipte, demode ve belki de artık üzerimize olmaz vaziyette. Bu giysilerden kurtulmanın vakti sizce de gelmedi mi? Böylece %100 kullanılan, ferah, hafif, tamamı üzerimize olan ve iyi görünen giysilerimiz ön plana çıkarır fazla eşya yükünü hem gardırobumuzdan hem de sırtımıdan atmış oluruz. Haydi, adım adım fazla giysilerimizden kurtulalım.