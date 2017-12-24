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6 adımda daha düzenli bir gardırop mümkün!

Özlem K. Özlem K.
Armarios y Vestidores Alvic , ALVIC ALVIC Giyinme OdasıDepo
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Günümüzde bir çoğumuz hayatımızı sadeleştirme ihtiyacı duyuyoruz. Çoğumuzun oldukça yorucu bir şehir hayatı var ve içinde bulunduğumuz sistemin bize dayattığı normlar nedeniyle durmazsızın alışveriş yapıyor, bu yorucu hayata bir de eşya yükünü sokuyoruz. Ünlü bir film olan ve çağdaş yaşamı sorgulayan Dövüş Kulübü'nde de işlendiği üzere, bir noktada fark ediyoruz ki, eşyaların sahibi biz değil, bizlerin sahibi eşyalar olmuş. Oysa birçoğumuz çok daha az eşya ile yetinebilecek hatta bununla çok daha mutlu bir hayat yaşayacak durumdayız. 

Hayatı sadeleştirmek özellikle 1990'lı yıllar itibarıyla daha çok talep gören ve haliyle daha çok söz edilen bir kavram haline gelmiş. Toplum içindeki hayatlarımız hızlandıkça özel yaşantılarımız yavaşlatma isteği bu noktada oldukça anlamlı. Yemek kültüründe dahi slow akımlar çıkmış, sadelik ve basitlik hor görülen değil, özellikle tercih edilen bir yaşam tarzı haline gelmeye başlamış. 

Hayatımızı sadeleştirme girişimine başlamanın ilk yolu ise yaşam alanımızı, yani evimizi sadeleştirmekten geçiyor. Ve sadeleşme için ilk adım önerimiz ise gardıroplarımızla geliyor. Tüm eşyalarımızı göz önünde bulundurursan, elden çıkarması en kolay olanların giysilerimiz olduğunu göreceksiniz. Gardıroplarımızı giymediğiiz giysilerle dolu. Bir dolap içindeki giysilerin yarısının bile daimi olarak kullanıldığını sanmıyorum, ne desrsiniz? Üst üste asılmış, aylarca hatta belki yıllarca görmediğimiz giysilerimiz var; buruşuk, dipte, demode ve belki de artık üzerimize olmaz vaziyette. Bu giysilerden kurtulmanın vakti sizce de gelmedi mi? Böylece %100 kullanılan, ferah, hafif, tamamı üzerimize olan ve iyi görünen giysilerimiz ön plana çıkarır fazla eşya yükünü hem gardırobumuzdan hem de sırtımıdan atmış oluruz. Haydi, adım adım fazla giysilerimizden kurtulalım.

1- Stilinize artık uygun olmayan giysileri elden çıkarın

CABINET heyecan verici yeni yüzeylerini tanıtıyor, CABINET CABINET Modern Giyinme Odası
CABINET

CABINET heyecan verici yeni yüzeylerini tanıtıyor

CABINET
CABINET
CABINET

Giymediğimiz giysilerin bir kısmını giymeme nedenimiz artık giyim tarzımıza uygun olmamaları. Bu giysilerin bu konumda olmaları için illa demode olmaları gerekmiyor, yalnızca bizim giyim tarzımız zaman içerisinde bir miktar değişmiş olabilir. Asla bir gün giyme ihtimaliniz olan giysileri dolabınızda tutmaya devam etmeyin. Büyük olasılık o giysiyi asla giymeyeceksiniz.

2- Üzerinize artık uygun olmayan giysileri elde çıkarın

DE LIFE HOMES, Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Modern Giyinme Odası
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

DE LIFE HOMES

Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

Yıllar içinde vücut yapımız değişiyor; kilo alıyoruz ya da veriyoruz. Öte yandan kilolu/zayıf zamanlarımızdan kalan giysilerimizin bir kısmını her ihtimale karşın dolaplarımızda tutmaya devam ediyoruz. Bu alışkanlığımızdan vazgeçmemiz ve üzerimize artık uymayan giysilerimizi ayırmamız lazım. Eğer vücudumuza uygun bir şekilde tadilat ettirebileceğimiz giysiler varsa bunları terziye götürüp üstümüze adapte ettirebiliriz. Diğer giysileri ise elden çıkarmalıyız.

3- Eskimiş giysilerinizi atın

Sinop Valilik Binası, W DESIGN İÇ MİMARLIK W DESIGN İÇ MİMARLIK Klasik Giyinme Odası
W DESIGN İÇ MİMARLIK

Sinop Valilik Binası

W DESIGN İÇ MİMARLIK
W DESIGN İÇ MİMARLIK
W DESIGN İÇ MİMARLIK

Solmuş tişörtler, tülermiş kazaklar, dizleri çıkmış pantolonlar, delinmiş, lekelenmiş, giyilmekten artık iyice yıpranmış türlü türlü giysi… Belki manevi değerleri var, belki zamanında büyük paralar verdiniz de aldınız. Ama artık vadelerini doldurdular, kalabalık yapmaktan başka hiçbir işe yaramıyorlar. Bu giysileri atın!

4- Asılacak ve katlanıp kaldırılacak giysilerinizi ayırın

Wenna Design, WENNA DESIGN WENNA DESIGN Modern Giyinme Odası
WENNA DESIGN

Wenna Design

WENNA DESIGN
WENNA DESIGN
WENNA DESIGN

Katlanıp rafa ya da çekmeceye kaldırılabilecek giysiler ile askılarınızı meşgul etmeyin. Mesela kot pantolonlar. Ya da penye tişörtler, kazaklar. Eşofmanlar ve benzer sportif giysiler de aynı kategoride. Askıda olan giysilerimizi rahatlatmak ve iyice görebilmek için askıda durması zaruri olayan giysileri ayıklamamız da oldukça faydalı olacaktır. Artık gardıroplarda bol bol raf ve/veya çekmece de bulunuyor, bunlardan verimli bir biçimde yararlanmaya bakın.

5- Giysilerinizi kategorilere ayırarak kaldırın

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Giyinme Odası
Bilgece Tasarım

Mekan Tasarımı

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Sürekli elimizin altında durmasını istemediğiniz giysileri ayırın ve mümkünse giysi poşetleri içerisinde ayrı bir dolaba yerleştirin. Eğer bu tür giysilerinizi koyabileceğiniz ekstra bir dolap gözünüz yoksa, büyük giysi poşetleri içinde gardırobunuzun bir kenarına yerleştirebilirsiniz. İkinci aşama ise manto, kaban, ceket gibi dış giysileri ayırmak. Aynı şekilde, ayrı bir göze koyma imkanı varsa koyun, yoksa gardrobunuzun bir köşesinde bir arada durmalarını sağlayın. Son aşama ise alt giysileri ile üst giysileri ayırmak. Bunlar için de alt kategoriler oluşturabilir, türlerine ya da renklerine göre bir düzen sağlayabilirsiniz.

6- Mevsimi olmayan giysileri başka yere kaldırın

Cabinet CABINET Modern Giyinme Odası Ahşap Beyaz gömme dolap,soyunmaodası,giyimodası,dolaptasarımı,gardırop,odabolmesi,seperator
CABINET

Cabinet

CABINET
CABINET
CABINET

Giysilerinizi mevsimlerine göre ayırın ve yaz boyunca kışlıkları, kış boyunca da yazlıkları sürekli elinizin altında tutmayın. Bu işlem gardırobunuzu neredeyse yarı yarıya rahatlatacaktır. Mevsimi olmayan giysilerinizi sürekli açıp kapamak zorunda olmadığınız başka bir dolaba yerleştirebilir, böyle bir imkanınız yoksa valizlere ya da hurçlara koyarak saklayabilirsiniz. Bazalı yataklar da bu tür düzenlemeler için ideal.

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Giyinme Odası avangard mimarlık Modern Giyinme Odası
avangard mimarlık

Giyinme Odası

avangard mimarlık
avangard mimarlık
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