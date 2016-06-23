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Yazın tadını çıkarmak için 10 muhteşem gölgeleme sistemi

Özlem K. Özlem K.
Cenadores de Jardín, El Jardín de Ana El Jardín de Ana BahçeSera & Çardaklar
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Bu sene yaz biraz geç geldi ama havaların sıcaklığına bakarsak uzun süre kalıcı olacak gibi görünüyor. Oldukça sıcak bir yaz ve ılıman bir sonbahar bizleri bekliyor gibi. Eğer kapıyı pencereyi kapatıp klima altında oturmayı tercih edenlerden değilseniz ve açık havanın verdiği huzuru başka hiçbir yerde yakalayamıyorsanız, vaktinizi terasta ve bahçede geçirmeyi tercih ediyorsunuz demektir. Peki ya gün içerisinde güneş iyice kızgın bir hal aldığımda? Güneşın zararlı ışınlarından korunmak ve günü geçirebileceğimiz gölge alanlar oluşturmak işte bu zamanlarda zaruri bir hal alıyor. Biz de bu yazımızda balkonlarda, verandalarda ve bahçelerde yer alan yaşam alanlarını güneşten korumak için alınabilecek en işlevsel ve dekoratif önlemlerin yer aldığı bir derleme hazırladık. Farklı mekanlar, farklı malzeme ve tekniklerden oluşan bu derleme şık bir gölgeleme sistemi oluşturmak isteyen okuyucularımız için umuyoruz ki ilham verici olacaktır.

1) Fütüristik bir tasarım

homify Modern Spa
homify

homify
homify
homify

Açık mekanlara fütüristik bir atmosfer kazandırmanın yolu olan, çelik halatlarla köşelerinden demir direklerin tepesine, kenarlarından ise zemine tutturulmuş olan brandalar dikkat çeken görünümleri ile listemizde en üst sıralara yer alıyor. Bir brandacıya ihtiyacınız olan boyutta ve şekilde diktirebileceğiniz bu tür gölgeleme sistemleri için asma noktalarını dikkatlice seçmek gerekmekte.

2) İglo şeklinde bir gölgelik

Garden Igloo, Greenbop Greenbop Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
Greenbop

Greenbop
Greenbop
Greenbop

Eskimoların buzdan evlerini andıran görünüyle oldukça çılgın bir tasarıma sahip olan bu gölgelik ise kelimenin tam anlamıyla meraklısına. Hidromasajlı küvet gölgeliği olarak da kullanılabilen bu tasarımın yağmurlu günlerde kullanılabilecek bir de şeffaf versiyonu bulunuyor.

3) Sarmaşıkla kaplı ahşap pergola

S-Line Pergola EcoCurves - Bespoke Glulam Timber Arches Bahçe
EcoCurves – Bespoke Glulam Timber Arches

S-Line Pergola

EcoCurves - Bespoke Glulam Timber Arches
EcoCurves – Bespoke Glulam Timber Arches
EcoCurves - Bespoke Glulam Timber Arches

Ahşap pergolalar en şık gölgelendirme biçimlerinden biri.  Modeline göre, hem taş gibi geleneksel yapı malzemeleri ile hem de modern yapı malzemeleri ile mükemmel sonuçlar veren pergolaları kiremitle kaplamak yerine sarmaşıkla kaplamayı da tercih edebilirsiniz. Kış ayları boyunca çıplak kalsa da bahar sonu itibarıyla ve tüm yaz boyunca böyle güzel bir görünüm verebilirler.

4) Tatil yörelerini ve plajları anımsatan düşük maliyetli bir gölgeleme yöntemi

homify Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
homify

homify
homify
homify

Teras veya balkonunuz için yapacağınız uygulama illaki endüstriyel bir ürün içermek zorunda değil. Bu örnekte görüldüğü gibi uygun malzemeyi bulduğunuz takdirde kendi başınıza bile örebileceğiniz bir hasır pekâlâ sizin için en doğru çözüm olabilir. Parçalı bir gölgelendirme sağlayarak sizi dışarıdan bütünüyle yalıtmayan bu uygulama aynı zamanda son derece estetik. Çevrenizdeki doğal imkanlardan yararlanarak bu veya benzeri pek çok uygulamayı kendi başınıza yapabilirsiniz.

5) Şık bir kameriye

Gazebo Restaurant Yeniköy, Bozantı Mimarlık Bozantı Mimarlık Modern Balkon, Veranda & Teras
Bozantı Mimarlık

Gazebo Restaurant Yeniköy

Bozantı Mimarlık
Bozantı Mimarlık
Bozantı Mimarlık

Eğer bahçenizdeki oturma-yemek alanı için daha kalıcı bir yöntem arayışı içerisindeyseniz, zemine sabitlenecek ferforje bir kameriye de mükemmel bir sonuç verecektir. Hele ki, kıvrımlı demir işçiliğinin romantik görünümü ile bu kameriyeyi sarıp karmalayacak ve en güzel gölgeyi oluşturacak olan bir sarmaşığın birlikteliği, bahçenizde enfes bir yaşam alanı oluşmasını sağlayacaktır.

6) ​Yarı açık bir kulübe

Antike Baustoffe, Antik-Stein Antik-Stein Klasik Bahçe
Antik-Stein

Antik-Stein
Antik-Stein
Antik-Stein

Bahçenizde yeterli bir alanınız, çılgın bir dekorasyon anlayışınız ve gözünüzü karartarak istediğinizi yapma huyunuz varsa, cesur bir adım atarak bahçenizde yarı açık bir kulübe de inşa ettirebilirsiniz. Betonarme veya taş ya da harman tuğladan örülebilecek duvarlar ve gerçek kiremitli bir çatı ile gerçekleştirilibilecek böylesi bir proje benzersiz olacaktır.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7) Açılır kapanır brandalar

TOLDOS DE COFRE ROAMA, TOLDOS ROAMA TOLDOS ROAMA BahçeSera & Çardaklar
TOLDOS ROAMA

TOLDOS ROAMA
TOLDOS ROAMA
TOLDOS ROAMA

Balkonları ve terasları güneş ışınlarından en iyi şekilde korumanın yollarından biri de açılıp kapanır branda sistemleri. Çevirmeli kolu sayesinde açılıp kapatılabilen, birçok değişik renge sahip kumaş çeşitleri ile hemen her zevke hitap eden klasik brandaların tek dezavantajı rüzgarlı günlerde kullanılmamaması.

8) Elektrikli açma kapamalı sistemler

Pergolato, Pergolato SRL. Pergolato SRL. Modern Balkon, Veranda & Teras
Pergolato SRL.

Pergolato

Pergolato SRL.
Pergolato SRL.
Pergolato SRL.

En son teknoloji ürünü modern ekipmanlarla teras ya da balkonunuzu donatabileceğiniz gibi dilerseniz kendi başınıza hazırlayacağınız malzemelerle de ihtiyacınızı karşılayacak bir çözüm üretebilirsiniz. Ama eğer benimki en iyisi olsun, en sağlamı olsun diyenlerdenseniz, bu görselde gördüğünüz uygulamayı yapan İstanbul merkezli Pergolato firmasına bir şans tanımanızı öneririz. Ev ve işyerleri için her türden açılır kapanır gölgeleme ürünleri imal eden Pergolato, uzun ömürlü ve kullanımı son derece kolay tasarımlarıyla alanında öncü olmaya devam ediyor.

9) Yandan gövdeli bir şemsiye

homify Modern Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Yandan gövdesi sayesinde oturma alanını bölmeyen şemsiyeler de en güzel ve en basit gölgeleme sistemlerinden biri. Fotoğraftaki Paker Mimarlık tasarımı örnekte yandan gövdeli, kare formunda bir şemsiye görüyoruz. On kişilik bir oturma alanını kaplayabilecek büyüklükteki şemsiye, ayağının yandan olması nedeniyle alanı bölmüyor. Ahşap ve metal gövdeye sahip bu tür şemsiyeler için geniş alanlara ihtiyaç duyuluyor. Sağlam yapıları ile rüzgara karşı oldukça dayanıklı olan geniş şemsiyeler kendilerine özel demir iskelete oturtulmuş toplam yüz yirmi kilogram ila yüz altmış kilogram ağırlığındaki dört adet mermer parça ile sabitleniyor.

10) Cafe tipi devasa teleskopikal güneş şemsiyeleri

Teleskopikal Cafe tipi güneş şemsiyeleri Akbrella Şemsiye San. ve Tic. A.Ş BahçeHavuz & Göletler
Akbrella Şemsiye San. ve Tic. A.Ş

Teleskopikal Cafe tipi güneş şemsiyeleri

Akbrella Şemsiye San. ve Tic. A.Ş
Akbrella Şemsiye San. ve Tic. A.Ş
Akbrella Şemsiye San. ve Tic. A.Ş

Teleskopikal şemsiyelerde açılıp kapanma işlemi on santimetre alüminyum boru içerisine yerleştirilmiş sonsuz dişli sistemin şemsiyenin kendi üzerinden bulunan alyan anahtarla çevrilerek gövdeye bağlı çelik çarklı sisteminin devreye sokulmasıyla yapılır. Anlatması zor, kendisi kolay bir sistem. Kısacası bu sistemde ip, halat gibi dışarıdan görülen düzeneklere ihtiyaç duyulmaz, şemsiyenin gövdesinde bulunan kolun (alyan anahtarı) çevrilmesi ile şemsiye açılır-kapanır. Havalandırma baca tertibatına sahip olan bu şemsiye dört mertreye dört metre büyüklüğünde.

Yaz aylarının en ilgi çekici konularından bir olan ’Bahçenizde barbekü alanı oluşturmak için 7 harika fikir’ başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın.

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