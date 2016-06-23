Yazın tadını çıkarmak için 10 muhteşem gölgeleme sistemi

Teleskopikal şemsiyelerde açılıp kapanma işlemi on santimetre alüminyum boru içerisine yerleştirilmiş sonsuz dişli sistemin şemsiyenin kendi üzerinden bulunan alyan anahtarla çevrilerek gövdeye bağlı çelik çarklı sisteminin devreye sokulmasıyla yapılır. Anlatması zor, kendisi kolay bir sistem. Kısacası bu sistemde ip, halat gibi dışarıdan görülen düzeneklere ihtiyaç duyulmaz, şemsiyenin gövdesinde bulunan kolun (alyan anahtarı) çevrilmesi ile şemsiye açılır-kapanır. Havalandırma baca tertibatına sahip olan bu şemsiye dört mertreye dört metre büyüklüğünde.

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