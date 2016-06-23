Yazın tadını çıkarmak için 10 muhteşem gölgeleme sistemi

Bu sene yaz biraz geç geldi ama havaların sıcaklığına bakarsak uzun süre kalıcı olacak gibi görünüyor. Oldukça sıcak bir yaz ve ılıman bir sonbahar bizleri bekliyor gibi. Eğer kapıyı pencereyi kapatıp klima altında oturmayı tercih edenlerden değilseniz ve açık havanın verdiği huzuru başka hiçbir yerde yakalayamıyorsanız, vaktinizi terasta ve bahçede geçirmeyi tercih ediyorsunuz demektir. Peki ya gün içerisinde güneş iyice kızgın bir hal aldığımda? Güneşın zararlı ışınlarından korunmak ve günü geçirebileceğimiz gölge alanlar oluşturmak işte bu zamanlarda zaruri bir hal alıyor. Biz de bu yazımızda balkonlarda, verandalarda ve bahçelerde yer alan yaşam alanlarını güneşten korumak için alınabilecek en işlevsel ve dekoratif önlemlerin yer aldığı bir derleme hazırladık. Farklı mekanlar, farklı malzeme ve tekniklerden oluşan bu derleme şık bir gölgeleme sistemi oluşturmak isteyen okuyucularımız için umuyoruz ki ilham verici olacaktır.
Açık mekanlara fütüristik bir atmosfer kazandırmanın yolu olan, çelik halatlarla köşelerinden demir direklerin tepesine, kenarlarından ise zemine tutturulmuş olan brandalar dikkat çeken görünümleri ile listemizde en üst sıralara yer alıyor. Bir brandacıya ihtiyacınız olan boyutta ve şekilde diktirebileceğiniz bu tür gölgeleme sistemleri için asma noktalarını dikkatlice seçmek gerekmekte.
Eskimoların buzdan evlerini andıran görünüyle oldukça çılgın bir tasarıma sahip olan bu gölgelik ise kelimenin tam anlamıyla meraklısına. Hidromasajlı küvet gölgeliği olarak da kullanılabilen bu tasarımın yağmurlu günlerde kullanılabilecek bir de şeffaf versiyonu bulunuyor.
Ahşap pergolalar en şık gölgelendirme biçimlerinden biri. Modeline göre, hem taş gibi geleneksel yapı malzemeleri ile hem de modern yapı malzemeleri ile mükemmel sonuçlar veren pergolaları kiremitle kaplamak yerine sarmaşıkla kaplamayı da tercih edebilirsiniz. Kış ayları boyunca çıplak kalsa da bahar sonu itibarıyla ve tüm yaz boyunca böyle güzel bir görünüm verebilirler.
Teras veya balkonunuz için yapacağınız uygulama illaki endüstriyel bir ürün içermek zorunda değil. Bu örnekte görüldüğü gibi uygun malzemeyi bulduğunuz takdirde kendi başınıza bile örebileceğiniz bir hasır pekâlâ sizin için en doğru çözüm olabilir. Parçalı bir gölgelendirme sağlayarak sizi dışarıdan bütünüyle yalıtmayan bu uygulama aynı zamanda son derece estetik. Çevrenizdeki doğal imkanlardan yararlanarak bu veya benzeri pek çok uygulamayı kendi başınıza yapabilirsiniz.
Eğer bahçenizdeki oturma-yemek alanı için daha kalıcı bir yöntem arayışı içerisindeyseniz, zemine sabitlenecek ferforje bir kameriye de mükemmel bir sonuç verecektir. Hele ki, kıvrımlı demir işçiliğinin romantik görünümü ile bu kameriyeyi sarıp karmalayacak ve en güzel gölgeyi oluşturacak olan bir sarmaşığın birlikteliği, bahçenizde enfes bir yaşam alanı oluşmasını sağlayacaktır.
Bahçenizde yeterli bir alanınız, çılgın bir dekorasyon anlayışınız ve gözünüzü karartarak istediğinizi yapma huyunuz varsa, cesur bir adım atarak bahçenizde yarı açık bir kulübe de inşa ettirebilirsiniz. Betonarme veya taş ya da harman tuğladan örülebilecek duvarlar ve gerçek kiremitli bir çatı ile gerçekleştirilibilecek böylesi bir proje benzersiz olacaktır.
Balkonları ve terasları güneş ışınlarından en iyi şekilde korumanın yollarından biri de açılıp kapanır branda sistemleri. Çevirmeli kolu sayesinde açılıp kapatılabilen, birçok değişik renge sahip kumaş çeşitleri ile hemen her zevke hitap eden klasik brandaların tek dezavantajı rüzgarlı günlerde kullanılmamaması.
En son teknoloji ürünü modern ekipmanlarla teras ya da balkonunuzu donatabileceğiniz gibi dilerseniz kendi başınıza hazırlayacağınız malzemelerle de ihtiyacınızı karşılayacak bir çözüm üretebilirsiniz. Ama eğer benimki en iyisi olsun, en sağlamı olsun diyenlerdenseniz, bu görselde gördüğünüz uygulamayı yapan İstanbul merkezli Pergolato firmasına bir şans tanımanızı öneririz. Ev ve işyerleri için her türden açılır kapanır gölgeleme ürünleri imal eden Pergolato, uzun ömürlü ve kullanımı son derece kolay tasarımlarıyla alanında öncü olmaya devam ediyor.
Yandan gövdesi sayesinde oturma alanını bölmeyen şemsiyeler de en güzel ve en basit gölgeleme sistemlerinden biri. Fotoğraftaki Paker Mimarlık tasarımı örnekte yandan gövdeli, kare formunda bir şemsiye görüyoruz. On kişilik bir oturma alanını kaplayabilecek büyüklükteki şemsiye, ayağının yandan olması nedeniyle alanı bölmüyor. Ahşap ve metal gövdeye sahip bu tür şemsiyeler için geniş alanlara ihtiyaç duyuluyor. Sağlam yapıları ile rüzgara karşı oldukça dayanıklı olan geniş şemsiyeler kendilerine özel demir iskelete oturtulmuş toplam yüz yirmi kilogram ila yüz altmış kilogram ağırlığındaki dört adet mermer parça ile sabitleniyor.
Teleskopikal şemsiyelerde açılıp kapanma işlemi on santimetre alüminyum boru içerisine yerleştirilmiş sonsuz dişli sistemin şemsiyenin kendi üzerinden bulunan alyan anahtarla çevrilerek gövdeye bağlı çelik çarklı sisteminin devreye sokulmasıyla yapılır. Anlatması zor, kendisi kolay bir sistem. Kısacası bu sistemde ip, halat gibi dışarıdan görülen düzeneklere ihtiyaç duyulmaz, şemsiyenin gövdesinde bulunan kolun (alyan anahtarı) çevrilmesi ile şemsiye açılır-kapanır. Havalandırma baca tertibatına sahip olan bu şemsiye dört mertreye dört metre büyüklüğünde.
Yaz aylarının en ilgi çekici konularından bir olan ’Bahçenizde barbekü alanı oluşturmak için 7 harika fikir’ başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın.